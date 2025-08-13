فتح باب تقديم الطلبات في برنامج التطوّع لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

سيُشارك حوالي 65 ألف شخص في برنامج التطوّع لدعم تنظيم النسخة الأكبر على الإطلاق من بطولة كأس العالم FIFA™

يُمثّل المتطوعون القلب النابض لفعاليات FIFA ويرحبون بالزوار من أرجال العالم

يمكن للراغبين والراغبات في الانضمام إلى البرنامج تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني fifaworldcup.com/volunteers

فتح FIFA اليوم باب تقديم الطلبات في برنامج التطوع الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™، ومن شأن هذه فرصة التطوّع الفريدة من نوعها هذه أن تسمح للمشاركين فيها بالانخراط في تنظيم بطولة توحِّد بين ثلاث دول مستضيفة وتأسر قلوب المليارات من عشاق المستديرة الساحرة حول العالم.

وبالنظر إلى أنه من المتوقع مشاركة حوالي 65 ألف شخص في هذا البرنامج، فإن مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات الخاص بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم FIFA ™ سيكون الأكبر على الإطلاق في أي فعالية أو حدث رياضي يُنظّمه FIFA. وبما أن النسخة الأكبر من البطولة على الإطلاق ستشهد مشارَكة موسَّعة تشمل 48 منتخباً وتنظيم مباريات في 16 مدينة مستضيفة على مدى ستة أسابيع، فإن الدعوة مفتوحة أمام مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات لتقديم الدعم في 23 فئة تطوّع تشمل مواقع رسمية وغير رسمية ذات صلة بالبطولة، ومنها الملاعب ومَرافق التدريب والمطارات والفنادق ومواقع أخرى.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يجسِّد المتطوعون والمتطوعات قلب وروح وابتسامة بطولات FIFA، ويحظون بفرصة إظهار روح الفخر بمناطقم، والتعرّف على البطولة من وراء الكواليس، وحفر ذكريات وتكوين صداقات تمتدّ طوال العمر، وفي الوقت نفسه دعم فعالية تاريخية. نتطلّع لانضمام الأفراد المهتمّين في الترحيب بالعالم معنا في أمريكا الشمالية عام 2026".

ونظراً لكون التوقعات تشير إلى أن الملايين سيحضرون المنافسات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يسعى FIFA لاستقطاب متطوعين ومتطوعات متحمسين ومتحمّسات لتحويل هذه النسخة من البطولة إلى تجربة لا تُنسى، فهم القلب النابض لفعاليات FIFA وأبطال المدن المستضيفة، يتقاسمون شغفهم مع الجماهير من كافة بقاع الأرض ويرحبون بالزوار لاكتشاف الثقافة الفريدة لكل مدينة ودعم هذا الحدث الاستثنائي.

أما كريغ كولينز، الذي سبق له التطوّع في نسخة عام 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة أتلانتا، وأصبح رسمياً المتطوّع رقم مليون في مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات في أبريل/نيسان الماضي، فقد قال: "إني فخور للغاية بأن أكون جزءاً من هذه اللحظة، لا من أجل FIFA فحسب، بل من أجل مدينتي كذلك، وأشعر بحماس بالغ لتقديم طلب الانضمام لبرنامج التطوّع في نسخة 2026، وآمل أن أتمكَّن مجدداً من إظهار أجمل ما في مجتمعي المحلي".

يُرحِّب FIFA بالمتطوّعين والمتطوعات من كافة الخلفيات والقدرات البدنية، وذلك في إطار سعيه لاستقطاب أشخاص من كافة مشارب الحياة للاستمتاع باللعبة الجميلة.وبهذا سيكون مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026 مكوّناً من توليفة متنوعة من الأفراد، بدءاً من الطلاب وصولاً إلى المتقاعدين ومن حديثي العهد في التطوّع إلى أولئك ذوي الخبرة، والذين يجمع بينهم الشغف بكرة القدم والتطوّع والمجتمع المحلي.

مع التنويه بأنه لا يُشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوُّع، ويجب أن يكون أصحاب الطلبات قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر عند تقديم طلباتهم ومخوّلين للتطوّع في الدولة المستضيفة، ولديهم دراية جيدة باللغة الإنجليزية. وفيما يتعلق بالتطوّع في المكسيك، يُفضَّل الإلمام باللغتين الإنجليزية والإسبانية. أما في كندا، فإن الإلمام باللغة الفرنسية سيكون بمثابة ميزة إضافية. ونظراً لكوننا نتطلّع للمتطوعين من أرجاء العالم، فإن إتقان لغات أخرى يُعتبر ميزة.

يمكن للراغبين والراغبات في الانضمام إلى البرنامج تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني fifaworldcup.com/volunteers.