الكشف عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA 2026™ بتصميم موحّد ومفعم بالألوان

سيرتدي المتطوعون في الدول الثلاث المستضيفة زياً زاهياً لدى ترحيبهم بالوافدين من مختلف أرجاء العالم في المدن الـ16 المستضيفة للبطولة

صمَّم adidas، شريك FIFA، هذا الزي بما يضمن الراحة وسهولة الاستخدام مع تيسير التعرّف على المتطوعين

استُلهمت رقع المدن المستضيفة من ثقافة السترات الجامعية في أمريكا الشمالية، بما يعكس روح الفخر والوحدة والانتماء

كشف FIFA عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA 2026™، والذي يتميز بتصميم جذاب ونابض بالبهجة، حيث سيرتدونه عند ترحيبهم بالوافدين من مختلف أرجاء العالم. وسيؤدي متطوعو البطولة دوراً محورياً في إضفاء أجواء نابضة بالحيوية على كأس العالم FIFA™ هذا العام في أمريكا الشمالية، من خلال عملهم في 24 مجالاً عبر مختلف الملاعب ومواقع التدريب والمواقع التي ستستضيف مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، وغيرها من المواقع الرئيسية في المدن المستضيفة، حيث سيشكّل هذا الزي عنوان حضورهم المميز.

وباعتبارها شريك FIFA على مدى سنوات طويلة، اضطلعت adidas بتصميم هذا الزي الذي يحمل الهوية البصرية لكأس العالم FIFA 2026™، ويُبرز التصميم المميز لبرنامج FIFA للمتطوعين، والمتمثل في زخرفة مستوحاة من شكل القلب، وذلك في إشارة إلى أن المتطوعين هم النبض الحقيقي للبطولة.كما تنسجم ألوانه الزاهية مع الطاقة الاستثنائية التي يضفيها المتطوعون على فعاليات FIFA.

وجاء هذا الطقم ليلبي احتياجات المتطوعين أثناء أداء مهامهم في ظل تنوع الظروف المناخية في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، إذ يضم قطعاً قابلة للارتداء على طبقات ومواد تسمح بمرور الهواء لضمان راحتهم في جميع الأوقات. ويشتمل الزي الكامل للمتطوعين على خيارات متعددة يمكن تنسيقها بمرونة، من بينها أحذية رياضية وجوارب وسترة متوسطة السماكة وقمصان وسراويل قصيرة وسراويل رياضية وقبعة وحقيبة خصر، إضافة إلى رقع خاصة بكل مدينة مستضيفة. وسيحصل كل متطوع على ثلاث رقع من هذا النوع، وهي مستلهمة من ثقافة السترات الجامعية في أمريكا الشمالية، بما يتيح له إضفاء لمسته الخاصة على مظهره مع الاحتفاء بالمدينة المستضيفة التي يمثلها.

وفي هذا الصدد، قال هايمو شيرغي، الرئيس التنفيذي لعمليات بطولة كأس العالم FIFA 2026: "بينما نكشف عن الشكل الذي سيظهر به أكبر فريق للمتطوعين في تاريخنا، فإننا نحتفي بالطاقة الفريدة والتفاني الكبير اللذين يجسدهما هؤلاء المتطوعون، الذين لن يسهموا فقط في تنظيم أعظم حدث رياضي على وجه الأرض، بل سيضمنون أيضاً استقبال كل مشجع ولاعب وضيف بحفاوة وروح مفعمة بالفرح".

وأضاف: "في المدن الـ16 المستضيفة وخارجها، سيصنع هذا الفريق الاستثنائي تجارب لا تُنسى للجماهير. ومن الطبيعي أن يعكس مظهرهم النابض بالحيوية الدور الأساسي الذي يضطلعون به، مع عناصر خاصة تحتفي بالهوية المحلية وتعزز الإحساس بالانتماء".

وفي ظل تنقل الجماهير بين الدول الثلاث المستضيفة، سيشكّل زي المتطوعين رمزاً بصرياً موحِّداً يعكس في الآن نفسه روح المتطوعين والتجربة الاستثنائية التي تقدمها بطولة كأس العالم FIFA؛ وإلى جانب تسهيل التعرّف عليهم، سيشكل هذا الزي أيضاً تذكاراً دائماً لهذه البطولة التاريخية.

وكان أكثر من مليون شخص قد تقدموا بطلبات للانضمام إلى أكبر برنامج للمتطوعين في تاريخ FIFA، والذي سيضم نحو 50 ألف متطوع.وإذ يعكس فريق المتطوعين التنوع العالمي الذي يميز كرة القدم، فإنه يجمع أشخاصاً من مختلف الأقطار، وتتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر من 80 عاماً، من طلبة إلى متقاعدين، ومن مشارِكين للمرة الأولى إلى متطوعين يعودون بخبرات اكتسبوها من مشاركات سابقة. وسيؤدي المتطوعون دوراً محورياً في المساعدة على توفير تجارب لا تُنسى لكل من سيحضر البطولة، علماً أن المشاركة في هذه النسخة تمثل بالنسبة لكثيرين منهم فرصة العمر ليكونوا في صميم أعظم اللحظات الكروية، ويتركوا بصمة خالدة في المجتمعات المحلية.