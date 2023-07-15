Visa تعزز خدمات الدفع الرقمية في كأس العالم للسيدات FIFA™

بالنظر إلى أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ ماضية في طريقها لكسر أرقام قياسية وتحقيق معايير جديدة داخل الملعب وخارجه، أعلن FIFAوشريكه العالمي لكرة قدم السيدات، Visa، اليوم أن أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023 ستكون أول نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA لا تنطوي على تعاملات نقدية، ولن تقتصر استفادة جماهير البطولة على سرعة وسهولة وأمان عمليات الدفع الرقمية، بل سيحظى أصحاب بطاقات Visa بعروض حصرية جديدة.

تُعتبر الدولتان المستضيفتان من بين الأكثر تطوّراً في مجال عمليات الدفع الرقمية على صعيد العالم، حيث ينتشر فيهما استخدام البطاقات المصرفية أو الهاتف للدفع على نطاق واسع، حتى أن ملاعب البطولة الستة في أستراليا تطبّق خدمة الدفع الرقمي، كما أن 99% من إجمالي عمليات الدفع وجهاً لوجه في أستراليا استخدام بطاقات Visa تتم دون أي اتصال، مقابل 96% في نيوزيلندا.*[i]

وفي هذا الصدد، قالت ساراي بارمان، رئيسة قسم كرة القدم للسيدات بـ FIFA: "قدمت (شركة) Visa دعماً هائلاً لتطوير كرة قدم السيدات على مدى السنوات، وها هي مجدداً تساعد في النهوض بتجربة المشجعين في النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات FIFA".

وستُقدِّم Visa لأصحاب بطاقاتها المصرفية في كأس العالم للسيدات FIFA فرصة الاستفادة من خصومات وهدايا ومنصات دفع حصرية عند استخدام بطاقاتها في الملاعب العشرة للبطولة والمواقع التسعة لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ بكلتا الدولتين المضيفتين. وتشمل المزايا الجديدة التي توفرها Visa ما يلي:

مُشتريات FIFA ومهرجان المشجعين: سيستفيد الجمهور من تخفيض بنسبة 10% على أي عملية شراء عند استخدام بطاقة Visa. وللمشتريات التي تزيد قيمتها على 140 دولاراً أستراليا أو 150 دولاراً نيوزيلندياً، سيحصل الجمهور على هدية (حتى نفاذ الكمية المتوفرة).

المأكولات والمشروبات في الملاعب: عند شراء أي مشروب أو منتج غذائي باستخدام بطاقات Visa، سيحصل المشتري على لُصاقة رسمية من كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ (حتى نفاذ الكمية المتوفرة).

بطاقة فنية رقمية ليوم المباريات مع رمز غير قابل للاستبدال (NFT): ستطرح Visa في ملعب أستراليا أول بطاقة Visa رقمية تذكارية مسبقة الدفع في أستراليا. يمكن لأفراد الجمهور المخوّلين بالمشارَكة والذين يملكون رقم هاتف أسترالي شراء بطاقة Visa رقمية مسبقة الدفع من المباراة التي يحضرونها، وسيتم تحديث البطاقة بالنتيجة النهائية للمباراة. تتراوح قيمة البطاقات الرقمية مسبقة الدفع بين 5 و999 دولاراً أسترالياً، وهي متاحة في أكشاك Visa المنتشرة في مختلف أرجاء الملعب، ويمكن استخدامها خارج الملعب، باستثناء أجهزة الصراف الآلية والمشتريات عبر الإنترنت. وبعد انتهاء المباراة، يمكن لأفراد الجمهور المشارِكين والمخوَّلين بالمشاركة الحصول مجاناً على عدد محدود من الرموز غير القابلة للاستخدام (NFTs) من تقديم Visa والتي تُخلِّد تجربتهم الكروية هذه.

أما بالنسبة لأفراد الجمهور من أنحاء العالم والذين يتعاملون حصراً بالنقود، فسيكون بوسعهم الاستفادة من أكشاك Visa للحصول على بطاقات تذكارية مسبقة الدفع في كل ملعب وبفئتين اثنتين: 25 و100 دولار أمريكي أو نيوزيلندي.

من جهتها، قالت أندريا فيرتشايلد، رئيسة قسم الشراكات العالمية لدى Visa: "Visa حريصة دوماً على تحسين تجربة الدفع لجماهير اللعبة في الملاعب خلال كأس العالم للسيدات FIFA. من شأن المزايا الفريدة التي تقدمها Visa في هذه البطولة أن تُشكِّل قيمة مضافة لأصحاب بطاقاتنا، وتُخلّد ذكرى حضور المباريات بعد صافرة النهاية".