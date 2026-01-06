مجموعة Marriott Bonvoy توفّر إقامات فندقية استثنائية خلال كأس العالم 2026 FIFA™

باعتبارها الداعِم الرسمي للفنادق في أمريكا الشمالية، ستُوفِّر مجموعة Marriott Bonvoy لأعضاء برنامج الولاء وضيوفها خلال كأس العالم 2026 FIFA™ تجارب حصرية

علامات فندقية منتشرة في أرجاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتوفير خيارات استثنائية لجماهير المستديرة الساحرة

يشمل الاتفاق تعاوناً مع Visa، شريكة الدفع لدى FIFA، لتوفير تجارب فريدة إلى العملاء

ستتعاون مجموعة Marriott Bonvoy®، التي تضمّ أكثر من 30 علامة فندقية فاخرة، مع كأس العالم 2026 FIFA™ التي تعود لأمريكا الشمالية بعد غياب دام 32 سنة.

وباعتبارها الداعِم الرسمي للفنادق في أمريكا الشمالية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA، ستكون مجموعة Marriott Bonvoy بمثابة وجهة تجمع الجماهير في الدول المستضيفة الثلاث، بحيث تُتيح خيارات إقامة استثنائية وتجارب ستُخلّدها الذاكرة في هذه البطولة التاريخية.

وطوال أيام البطولة ستوفّر مجموعة Marriott Bonvoy فنادق تُتيح عيش أجواء كأس العالم FIFA™ من خلال إقامات فندقية متكاملة، وأنشطة استثنائية وحزم شاملة، سيتم الكشف عن تفاصيلها تباعاً مع اقترابنا من انطلاق المنافسات. وبفضل العشرات من الفنادق الموزّعة في المدن المستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ستُرافق مجموعة Marriott Bonvoy جماهير المستديرة الساحرة على امتداد رحلتهم الكروية، وستُذكي روح الاكتشاف والشغف والتواصل.

وبمناسبة هذا الإعلان، قالت بيغي رو رئيسة قسم العملاء في مجموعة Marriott Bonvoy "تُمثِّل كرة القدم بالنسبة للملايين لغة مشتركة، وهمزة وصل بين العائلات والمجتمعات المحلية والثقافات، ورابطاً بين الأجيال. وعلى نحو مماثل، يرسم السفر معالِم هويتنا، بفضل ما يخلقه من صلات عندما نقيم سوية. ومن خلال علامتنا، يتمتّع المسافرون بتجارب تُعمِّق هذه الصلات، وتُحوِّل اللحظات المميزة التي يعيشها نزلاؤنا إلى ذكريات لا تُنسى. ما من شكّ في أن كأس العالم 2026 FIFA ستكون واحدة من تلك اللحظات الاستثنائية للكثيرين، وباعتبارها شريكاً دائماً للسفر، ستُرحب مجموعة Marriott Bonvoy بالجماهير خلال هذه البطولة التاريخية بدفء فنادقنا وتميُّز برامج السفر التي نقدّمها، بحيث نكون رفيق رحلتكم في كافة محطاتها."

من جهته، قال ماتياس غرافستروم أمين عام FIFA "يُسعدنا الترحيب بمجموعة Marriott Bonvoy كداعِم رسمي للفنادق في كأس العالم 2026 FIFA. فما تملكه Marriott من فنادق في أرجاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية سيوفّر للعدد القياسي من الجماهير، سواء من الدول المستضيفة، أو أولئك القادمين من خارجها للاستمتاع بنسخة تاريخية من البطولة، خيارات إقامة فندقية رائعة طوال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وهو ما من شأنه أن يُثري تجربتهم سواء تواجدوا في الملاعب لتشجيع منتخبهم المفضل أم حضروا مهرجان المشجعين حيث ينسجون صداقات جديدة."

يُذكر أن مجموعة Marriott Bonvoy تضمّ أكثر من 30 علامة في 143 دولة وإقليماً، تتراوح بين درجات الإقامات الفاخرة والخدمات الفندقية الممتازة، بفضل شبكة فنادق وبرامج ولاء وبطاقات ائتمانية وشراكات وغيرها الكثير، بحيث توفّر للمسافرين تجارب استثنائية، وتضمن ذكريات لن تُنسى طوال مراحل السفر.

وبالإضافة إلى الانضمام لبطولة كأس العالم 2026 FIFA كداعِم رسمي للفنادق، ستتضافر جهود مجموعة Marriott Bonvoy مع علامة Visa العالمية الرائدة في حلول الدفع الرقمي وشريك FIFA، لخدمة الجماهير والمسافرين على مستوى العالم، وإتاحة تجارب فريدة ذات صلة بالحدث الكروي المنتظَر للعملاء في أرجاء المعمورة.

وبالنظر إلى أنه يُتوقّع حضور أكثر من ستة ملايين شخص مباريات البطولة في الملاعب، ومتابعة ستة مليارات شخص للمنافسات حول العالم، من المنتَظر أن تتحوّل كأس العالم 2026 FIFA إلى فعالية تُغير وجه اللعبة، إذ ستشهد مشارَكة 48 منتخباً في 104 مباريات تستضيفها 16 مدينة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. ومن شأن ذلك أن يُلهب أجواء التنافس في أمريكا الشمالية ويوحِّد العالم بين يوم الخميس 11 يونيو/حزيران والأحد 19 يوليو/تموز.