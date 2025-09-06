تمديد عقد Hisense مع FIFA لتصبح شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تم تمديد شراكة Hisense المستمرة منذ ثماني سنوات لتشمل النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™

ستُركّز الشراكة على تعزيز تجربة الجمهور وتوظيف أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا العرض التلفزيوني والابتكارات داخل الملعب وخارجه

كانت Hisense أول مؤسسة تنضمّ كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ العام الماضي في إطار تعزيز استراتيجيتها للتسويق الرياضي وتكثيف حضورها العالمي

يسرّ FIFA وHisense الإعلان عن تمديد الشراكة العالمية التي تربط بينهما، إذ ستكون شركة إنتاج المعدات المنزلية والعلامة التجارية الشهيرة في تصنيع أجهزة التلفاز شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ الذي ستستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن هذه الشراكة انطلقت عام 2017 وشملت النسختين السابقتين من بطولة كأس العالم FIFA™ (روسيا 2018 وقطر ٢٠٢٢)، ومؤخراً النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي شهدت مشاركة 32 فريقاً، حيث كانت Hisense أول مؤسسة تنضمّ كشريك رسمي لمسابقة الأندية بحلتها الجديدة.

وبمناسبة تمديد هذه الشراكة، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "عند بداية تعاوننا قبل ثماني سنوات، تحدثنا عما يجمعنا من قيم الابتكار والتميُّز، وقد أثبتنا معاً التزامنا بها.

تُجسِّد شراكتنا تضافر جهود كرة القدم وتكنولوجيا العرض التلفزيوني، سواء تجلّى ذلك في الهوية البصرية أو شاشات نظام تقنية الفيديو المساعد، أو الابتكار في تصنيع الأجهزة أو تقنيات العرض الغامرة، لتكون هذه أكثر من مجرَّد شراكة. إنها رؤية لمستقبل تجربة الجمهور في أرجاء العالم. وإذ نرفع معاً سقف توقعات الجمهور، فإننا فخورون للغاية بالمضي قُدماً في هذه الرحلة".

وبالنظر إلى أنه، وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، ستجري مباريات بطولة العام المقبل في ثلاث دول، فإن التعاون مع شركاء FIFA سيُركّز على منح الجمهور في أنحاء المعمورة إمكانية الاستمتاع بتجربة بثّ تلفزيوني توظِّف أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا، وجعل البطولة الأوسع تمثيلاً أقرب إلى عشاق المستديرة الساحرة من أي وقت مضى.

وكانت شركة Hisense قد طوّرت مساهمتها في إطار هذه الشراكة مع الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية، وتستمر في تسخير أبرز الابتكارات لمتعة الجماهير المتواجدين على المدرجات أو المتابعين للمنافسات من بيوتهم، إذ قدّمت أجهزة التلفزيون الرسمية لنسخة روسيا 2018، ثم تعاونت في مجال إنتاج المحتوى مع منصة FIFA+ في قطر ٢٠٢٢، وأشرفت على إدماج عمليات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو خلال كأس العالم للأندية 2025 FIFA™.

من جهتها، قالت كاثرين فانغ، نائبة رئيس مجموعة Hisense: "انضمامنا كشريك رسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026 إنما يُشكِّل خطوة مثيرة في العلاقة الخاصة التي تربطنا مع FIFA. وانطلاقاً من العمل الذي اضطلعنا به في السابق، نحن على قناعة بأن كرة القدم توحِّد الشعوب حول العالم. ومن خلال منتجات Hisense والجودة الفائقة لشاشاتها، يتمثَّل هدفنا بتحويل مليارات غرف المعيشة إلى مقاعد في الصف الأمامي (من المدرجات)، وهو ما يضمن استمتاع الجماهير بالبطولة كما لم يسبق لهم من قبل".

وفي إطار هذه الشراكة، ستتمتع شركة Hisense بحقوق التسويق العالمية، وإبراز علامتها التجارية في المنصات الرقمية ومناطق استضافة البطولة، مع إطلاق حملات جماهيرية تفاعلية بالتعاون مع FIFA، كل ذلك ضمن المساعي لجعل البطولة المنتظرة خلال العام المقبل هي الأوسع انتشاراً والأكثر إمتاعاً من الناحية البصرية.