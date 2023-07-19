Booking.com راعٍ رسمي لحجوزات السفر عبر الإنترنت لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™

شركة Booking.com توقع اتفاقية مع كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

تُقدّم شركة السفر خيارات واسعة للمشجعين الوافدين إلى أستراليا ونيوزيلندا

تُعزز الاتفاقية دعم Booking.com للرياضة النسائية

يسعد FIFA الإعلان عن شركة Booking.com كراعٍ رسمي لحجوزات السفر عبر الإنترنت لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، إذ توفر Booking.com أكبر تشكيلة من أماكن الإقامة المذهلة تتجاوز 28 مليون إعلان في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف إعلان في البلدين المضيفين أستراليا ونيوزيلندا، مما يجعل Booking.com الوجهة المثالية للمسافرين ومشجعي كرة القدم من أجل حجز إقاماتهم لمشاهدة منتخباتهم المفضلة.

وستُقام بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ من 20 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب 2023، ومن المتوقع أن تكون أكبر حدث رياضي للسيدات في العالم، حيث ستقام 64 مباراة على أرضيات عشرة من أفضل الملاعب في البلدين، وبصفتها الراعي الرسمي لحجوزات السفر عبر الإنترنت، ستُيسّر شركة Booking.com للجميع حجز إقاماتهم أيام المباريات، سواء في الفنادق، أو منازل العطلات، أو الشقق، أو غير ذلك، وهذا ما سيُتيح للمشجعين فرصة عيش تجربة فريدة داخل المدن المضيفة.

تعتبر كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ احتفالاً بالرياضة والتنوع، ويهدف لتمكين الأفراد والأماكن والمجتمعات من الاندماج مع المشجعين المحليين وثقافات البلدين أستراليا ونيوزيلندا، ولا تزال شركة Booking.com ملتزمة بدعم الرياضة النسائية رفيعة المستوى من خلال شراكتها مع كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

وبهذه المناسبة، قال رئيس التسويق وكبير نواب الرئيس بشركة Booking.com، السيد آرجان دايك: "كرة القدم هي شغف العالم، خاصة عندما تجتمع مع إثارة السفر ومغامراته، لذا فإنه من المؤكد أن تخلق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ تجربة مثالية، وذكريات خالدة. ونحن متحمسون للعب دور في إلهام المسافرين وجعل حجز إقامتهم أمراً يسيراً من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام الذي صُمّم ليساعد المسافرين في تحقيق أحلامهم."