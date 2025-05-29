تتأهب شركة Valvoline Global للشروع في شراكتها الأولى مع بطولة FIFA الرائدة

تعكس هذه الرعاية مدى توسع العلامة التجارية الرائدة في مجال زيت المحركات بأميركا وانتشارها السريع على الصعيد الدولي مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 160 لتأسيسها

تسعى شركة Valvoline Global إلى التفاعل مع المشجعين من خلال العديد من الفعاليات الإبداعية ذات الصلة بمجال البيع بالتجزئة، فضلاً عن مجموعة من الأحداث التجريبية في الطريق للحدث الكروي الأبرز على صعيد العالم

تم تعيين شركة Valvoline Global داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستقام العام المقبل بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعكس هذه الرعاية مدى توسع العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول الصناعية، ولاسيما في قطاع السيارات. فمع اقتراب الذكرى السنوية الـ 160 لتأسيس Valvoline Global، التي تبيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة وإقليم عبر العالم، أصبحت الشركة واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في مجال زيوت التشحيم على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن تكون نسخة 2026 هي الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخباً وإجراء 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة بمختلف أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وتعتزم الشركة أن تُقدِّم للمشجعين تجارب فريدة وعروض ترويجية حصرية مع شركائها الرئيسيين في مجال البيع بالتجزئة بمدن مضيفة مختارة، على أن تُعلِن عن مزيد من التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال جمال المعشر، الرئيس التنفيذي لشركة Valvoline Global: "ستساهم بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في التقريب بين الناس على نحو لا مثيل له، وذلك من خلال الشغف والأداء والإيمان بإمكانياتنا".

وتابع: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية الـ 160 لتأسيس Valvoline Global، تفخر الشركة بأن تكون جزءاً لا يتجزأ من حدث لا يحتفي بعظمة اللعبة فحسب، بل بالإمكانات الكامنة فينا جميعاً لدفع عجلة العالم إلى الأمام".

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد مشاركة Valvoline Global في حدث رياضي بهذا الحجم، إذ تؤكد الشركة من خلال هذه الشراكة مع FIFA على التزامها بالابتكار والخدمة المتميزة ذات الطراز العالمي، وهي أهداف مشتركة بين المؤسستين.