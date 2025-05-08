دياجيو الداعم الرسمي للمشروبات الروحية في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية في كأس العالم FIFA 2026™

باتت الشركة الرائدة عالمياً في مجال المشروبات الروحية الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، وهي المسؤولة عن تفعيل مجموعة من أفضل العلامات التجارية مثل كاساميغوس، ودون خوليو، وبيوكانانز، وجوني وولكر، وسميرنوف

يتعاون FIFA مع دياجيو لتفعيل العلامات التجارية من خلال التركيز على إشراك المشجعين

يعمل FIFA بالتعاون مع دياجيو على الترويج للتحلي بالمسؤولية عند استهلاك المشروبات والاحتفال في المدن الـ16 المستضيفة للبطولة

يتعاون FIFA مع دياجيو للمرة الأولى على الإطلاق بمناسبة كأس العالم FIFA 2026™ في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.

وبصفتها رائدة على الصعيد العالمي في مجال المشروبات الروحية، التي تشمل علامات تجارية شائعة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستجري البطولة، ستنضم ديايجو إلى الاحتفالات كداعم رسمي للبطولة من خلال علاماتها المميزة مثل كاساميغوس ودون خوليو (التكيلا)، وجوني وولكر وبيوكانانز (الوسكي الاسكتلندي)، وسميرنوف (الفودكا).

وبالاستناد إلى تاريخها الحافل بتشجيع الرياضة، ستستخدم ديايجو علاماتها التجارية الأيقونية وقدراتها التسويقية الإبداعية التاريخية لإشراك المشجعين عبر إقامة فعاليات جماهيرية وإطلاق مبادرات ميدانية وحملات للبيع بالتجزئة، مع التركيز على التحلي بالمسؤولية عند استهلاك المشروبات وخلال الاحتفالات المجتمعية.

وفي هذا الصدد، صرحت كريستينا ديجاندينو، المديرة المسؤولة عن قسم التسويق في دياجيو: "نفتخر باستخدام حقيبتنا التجارية الفريدة من نوعها لتعميق شراكتنا في مجال الرياضة وشرب نخب كأس العالم FIFA 2026™. ذلك أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة، ولذا فإننا نعتبرها فرصة فريدة من أجل الاحتفال مع المشجعين بطرق جديدة وهادفة."

من جانبه، قال رومي غاي، مدير قسم التسويق بـ FIFA: "يسرنا الترحيب بدياجيو، الداعم الرسمي للبرنامج التسويقي في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إذ من الرائع العمل مع الشركة الرائدة عالمياً في مجال المشروبات الروحية بمناسبة المهرجان الكروي الأضخم على الإطلاق. فمن خلال هذا الاتفاق، ستقدم دياجيو تجارب لا مثيل لها للمشجعين عبر الترويج للتحلي بالمسؤولية أثناء الاحتفال في العرس الكروي العالمي".

يُذكر أن دياجيو ستعمل على تفعيل علاماتها التجارية بكلّ مدينة من المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تحفيز التعاون في الأمريكيتين.