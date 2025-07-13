FIFA يبيع كامل برنامج الرعاية لكأس العالم للأندية FIFA™

أكّد FIFA أنّ برنامج الرعاية للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™ قد بيع بالكامل، وقد تمّ تخصيص مناصب الرعاية كافّة بنجاح قبل انطلاق المباراة النهائية اليوم بين فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان. وقد جذبت النسخة الأولى من هذه البطولة العالمية بعض العلامات التجارية الأشهر وأكثرها تأثيراً وقد وقّعت مع FIFA بصفة شركاء أو مزوّدين. وآخر المنضمين إلى برنامج الرعاية هما شركة Panini التي ستكون الشريك المقدّم لـFIFA أثناء عرض ما بين الشوطين ، وشركة Jeep® التي ستكون شريكاً رسمياً للبطولة الجديدة.

يشمل برنامج الرعاية لكأس العالم للأندية FIFA صفقات عالمية ضخمة ترسي معايير جديدة في عالم بطولات كرة القدم للأندية، ومن المرجّح أن تكون الأرباح النهائية هي الأعلى من الجهات الراعية على الإطلاق لفعالية جديدة في مجال الموسيقى والترفيه. ويُذكر أنّ الفضل بهذا النجاح يعود إلى المقاربة الجديدة لدمج الشركاء، بحيث يُقدّم لهم أصول جديدة وفرص مخصصة لدمج خدماتهم ومنتجاتهم في البطولة، بما يعزّز تجربة المشجعين ويحسن عمليات البطولة ويزيد من شعبيتها. علماً أنّ هذه البطولة التي أقيمت في 11 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شارك فيها 32 فريقاً، أسرت قلوب الجماهير والجهات الراعية على حدّ سواء، معلنة انطلاق عصر جديدة لكرة القدم للأندية. واليوم، تُسدل الستارة على كأس العالم للأندية FIFA™ بعد المباراة النهائية التي يتواجه فيها ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي بهدف التتويج بلقب أفضل فريق في العالم. تنطلق المباراة عند الساعة 3:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وستُنقل مباشرة ومجاناً حول العالم على منصة DAZN.com.