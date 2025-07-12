مهرجان متواصل من نجوم كرة القدم والموسيقى في نهائي كأس العالم للأندية FIFA™

الناديان الأفضل في هذه البطولة، تشيلسي وباريس سان جيرمان، يتواجهان ضمن مباراة نهائية تاريخية، حيث سيشعل نجوم موسيقيون حماسة الجماهير قبل صافرة البداية وبين الشوطين

يُحيي هذا العرض الأول من نوعه من تقدمة Panini، النجوم العالميون جاي بالفين، ودوجا كات، وتيمز، وإيمانويل كيلي

ابتداءًا من الساعة 13:30 بالتوقيت الشرقي، سيختبر المشجعون في ملعب ميتلايف وحول العالم أكثر من أربع ساعات من العروض الترفيهية، داخل الملعب وخارجه

ستتحوّل نيويورك، نيو جيرسي، يوم الأحد إلى مركز كرة القدم والموسيقى، إذ تستضيف مهرجاناً متواصلاً يمتدّ على أربع ساعات من الوقت. وسيكون المشجعون على موعد مع أرقى أشكال كرة القدم والترفيه في سياق المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي تجمع بين نادي تشيلسي ونادي باريس سان جيرمان في ملعب ميتلايف.

ينطلق هذا المهرجان التاريخي يوم الأحد 13 يوليو/تموز عند الساعة 13:30 بالتوقيت الشرقي (18:30بتوقيت بريطانيا، 19:30 بتوقيت وسط أوروبا)، مع العد التنازلي وأداء فني مميّز قبل المباراة الذي يمهّد الطريق ليوم لا يُنسى - ويستمر في الأداء دون توقف حتى بعد صافرة النهاية بوقت طويل. ويُمكن للمشاهدين حول العالم بث الفعالية كاملة مجاناً على DAZN.com.

هذه المرة الأولى بتاريخ FIFA التي يتحوّل فيها الملعب إلى حفل موسيقي ضخم من تقدمة Panini، بين شوطي المباراة. يُقام المهرجان الموسيقي على مسرح مخصّص مبنيّ في أعلى المدرّجات، لضمان الاحتفاظ بالملعب للشوط الثاني من المباراة التاريخية.

وفي تصريح له، قال إيفام فاريا، المدير التنفيذي لمجموعة Panini: "تعود الشراكة بين Panini وFIFA في بطولات المنتخبات إلى كأس العالم 1970 FIFA، ويسرّنا الآن التعامل مع FIFA بمناسبة انطلاق كأس العالم للأندية FIFA، هذه البطولة الجديدة التي ستغيّر مفهوم كرة القدم العالمية للأندية. ونظراً إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعنا بالمشجعين حول العالم، تفتخر Panini بأن تكون شريكة في الاستعراض ما بين الشوطين، ضمن هذه النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وبأن توسّع نطاق تأثيرها بفضل هذه المناسبة التاريخية."

كما أنّ هذا العرض من إنتاج Global Citizen وتنظيم كريس مارتن من فرقة Coldplay الموسيقية، سيتضمّن أكبر النجوم العالميين مثل جاي بالفين ودوجا كات وتيمز. كما سيشهد العرض ظهوراً خاصاً للمغنّي الأسترالي إيمانويل كيلي، الذي سيكون أوّل فنّان من ذوي الإعاقة يؤدّي في عرض ما بين الشوطين.

وفي هذا الصدد، يقول كيلي: "بالنسبة إليّ، الرسالة الأهمّ التي أريد أن أوصلها هي أنّه علينا أن نحبّ أنفسنا، ونحبّ من نكون، ونتقبّل الشخص الذي نحن عليه."

وأضاف "الموسيقى، والأفلام، والتلفزيون والرياضة هي لغات عالمية، ومن هذه الرياضات، كرة القدم FIFA هي التي تتحدّث كلّ لغات العالم، وتجمع بين الشعوب."

هذا العرض يقدّم الدعم لصندوق التعليم FIFA Global Citizen الساعي إلى جمع 100 مليون دولار من أجل تحسين إمكانية وصول الأطفال حول العالم إلى أجود أنواع التعليم وكرة القدم. بحيث يُخصَّص دولار واحد من ثمن كلّ تذكرة لهذا الهدف، من أجل إثبات أنّ قوة كرة القدم والموسيقى قادرة على إحداث تأثير عالمي.