روبي ويليامز ولاورا باوسيني يفتتحان المباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA 2025 بعرض لا يُنسى

يُرجى من المشجعين الوصول باكراً للاستمتاع بالعدّ التنازلي للمباراة النهائية وبالعرض المذهل المُقَدَّم من Visa

نشيد FIFA الرسمي الجديد "Desire" يُعلن عن انطلاق المباراة النهائية التاريخية

سيؤدّي المذيع الأسطوري مايكل بافر عبارته الشهيرة "Let’s get ready to rumble!" على المسرح العالمي

تبلغ كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ذروتها يوم الأحد 13 يوليو/تمّوز، عندما ستتوجّه أعين العالم إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي، لمشاهدة المباراة النهائية وتتويج بطل العالم الحقيقي للأندية. ولكن قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان اللذين يسعيان للتويج بالمجد، سيحظى المشجعون بفرصة لا تُنسى لمشاهدة عرض ما قبل انطلاق المباراة المُقَدَّم من Visa، والذي تتخلّله موسيقى عالمية وألعاب الإنارة بالإضافة إلى توجيه التحية للدولة المضيفة.

ويُرجى من المشجعين الذين سيتواجدون في الملعب الوصول باكراً للاستمتاع بالعدّ التنازلي لانطلاق المباراة وبالعرض الذي ينطلق عند الساعة 1:30. يفتح الملعب أبوابه عند الساعة 12 ظهراً بالتوقيت الشرقي، ويمكن للمشاهدين حول العالم متابعة التغطية المباشرة على DAZN.com منذ الساعة 13:30 بالتوقيت الشرقي أو 19:30 بتوقيت وسط أوروبا.

هذا العرض المُنتَج بالشراكة مع استديوهات Balich Wonder Studio يجمع 80 فنّاناً محترفاً وينقسم إلى ثلاثة أجزاء أوّلها العدّ التنازلي لانطلاق المباراة النهائية، ومن ثمّ أداء نشيد FIFA الرسمي الجديد ويُختتم بتوجيه تحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها كأس العالم للأندية 2025 FIFA™.

ومن بين النجوم المشاركين، نخصّ بالذكر روبي ويليامز، السفير الموسيقي لدى FIFA وأحد أشهر النجوم بالإضافة إلى أيقونة الموسيقى الشعبية لاورا باوسيني، اللذين سيؤديان "Desire"، نشيد FIFA الرسمي الذي رُفعت عنه الستارة عند انطلاق هذه البطولة وسوف يُعزف في المستقبل في جميع فعاليات FIFA، ومن ضمنها كأس العالم 2026 FIFA™.

وفي تحية إلى الدولة المستضيفة للبطولة، سيُعزَف النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية يُرافقه عرض عسكري، بالإضافة إلى تحليق للطائرات فوق الملعب وألعاب نارية ستشعل الأجواء في الملعب وتلهب حماسة المشجعين لاستقبال الفريقين على أرضية الملعب.

ولزيادة المتعةِ متعةً، سيقوم المذيع الأسطوري مايكل بافر بتقديم الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية بعبارته الشهيرة "Let’s get ready to rumble!". ينطلق المهرجان ما قبل المباراة النهائية عند دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب من أجل الاستمتاع بالمجد والعواطف الجياشة التي ستغرمهم نتيجة وصولهم إلى هذا النهائي التاريخي.

ومن بعدها سيجتمع الفريقان ويقفان وجهاً إلى وجه، بحسب البروتوكول الذي أصبح من العلامات المميزة لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™، وإلى جانب التشكيلة الرئيسية لكلّ فريق، سيقف 11 شخصاً يحملون الأعلام والشعار الرسمي للنادي. وقبيل انطلاق العرض الأهمّ في تلك الليلة الذي يجمع الناديين الأكثر نجاحاً في هذه البطولة، تبدأ الموسيقى بالتصاعد في ملعب ميتلايف وتبلغ ذروتها مع انطلاق المباراة.

العرض الأول ما بين الشوطين في بطولة FIFA

بالإضافة إلى العرض قبل انطلاق المباراة، سيتمتع المشجعين والمشاهدين الذين يحضرون نهائي كأس العالم للأندية FIFA بالفرصة لرؤية عرض ما بين الشوطين للمرة الأولى في بطولة FIFA، ومن إنتاج Global Citizen. يتضمّن العرض مجموعة من أبرز النجوم مثل جاي بالفين، ودوجا كات، وتيمز، الذين سيقدمون أداءًا مذهلاً احتفاءًا بالموسيقى والثقافة على المسرح الأكبر لكرة القدم في العالم. كما سيشهد العرض ظهوراً خاصاً للمغنّي الأسترالي إيمانويل كيلي، الذي سيكون أوّل فنّان من ذوي الإعاقة يؤدّي في عرض ما بين الشوطين.