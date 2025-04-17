الخطوط الجوية الأمريكية مُورِّداً رسمياً لخدمات طيران كأس العالم FIFA 2026™ بمنطقة أمريكا الشمالية

حصلت الخطوط الجوية الأمريكية على حقوق الرحلات الجوية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، شريك FIFA العالمي في مجال الطيران بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين حتى عام 2030

ستدعم الخطوط الجوية الأمريكية FIFA في تقديم تجربة سفر سلسة للاعبين والمشجعين في منطقة أمريكا الشمالية

ستكون تذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026™ متاحة أمام أعضاء برنامج المزايا للخطوط الجوية الأمريكية ونادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، وذلك من خلال برنامج الاسترداد الخاص بكل شركة من الشركتين

يسر FIFA الترحيب بالخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) باعتبارها المورد الرسمي لخدمات طيران كأس العالم FIFA 2026™ بأمريكا الشمالية، حيث يشمل اتفاق الشراكة كلاً من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز روابط البطولة بمنطقة أمريكا الشمالية ويضمن للجماهير والمنتخبات المشارِكة تجربة سفر من الطراز العالمي عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية خلال نسخة العام المقبل التي ستكون علامة فارقة في تاريخ اللعبة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستطرح الخطوط الجوية الأمريكية عروضاً وتُقدِّم فرصاً بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية خلال هذه النسخة من البطولة، والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً وستقام في 16 مدينة مضيفة موزّعة على ثلاث دول مختلفة.

وفي هذا الصدد، قالت كارولين كلايتون، مديرة التسويق وكبيرة نواب رئيس قسم الاتصالات في شركة الخطوط الجوية الأمريكية: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع FIFA، حيث نتطلع إلى ربط المشجعين بجميع مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026. فبصفتنا جزءاً من الفريق المضيف لهذا الحدث التاريخي، نتطلع إلى نقل المشجعين في رحلات جوية تجوب مختلف أنحاء أمريكا الشمالية لتمكينهم من خوض تجربة تعكس ما تنطوي عليه اللعبة الجميلة من شغف وحيوية وتنوع".

يُذكر أن الخطوط الجوية الأمريكية تتأهب للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها العام المقبل، إذ يقع مقرها الرئيسي في دالاس فورت وورث، علماً أن دالاس تُعد واحدة من المدن الـ 16 التي ستستضيف البطولة.

هذا وتتيح الخطوط الجوية الأمريكية لزبائنها الأوفياء من أعضاء برنامج المزايا (®AAdvantage) فرصة التسجيل للحصول على تذاكر مباريات البطولة من خلال سلسلة من السحوبات التي تنطلق اليوم، علماً أن شركة الطيران الأمريكية تدير حالياً أكثر من 2200 رحلة جوية يومية إلى المدن التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2026 FIFA™. فابتداءً من الآن، أصبح بإمكان المشجعين المقيمين في الولايات المتحدة، والذين يبلغون من العمر 18 عاماً فما فوق، التسجيل مرة واحدة في كل سحب يومي على الموقع aa.com/fwc26perks لنيل فرصة الفوز بتذاكر المباراة النهائية. وبالنسبة لمن ليسوا أعضاء في برنامج ®AAdvantage، يمكنهم الانضمام إلى البرنامج عبر www.aa.com/aadvantage.

فبالنسبة للخطوط الجوية الأمريكية، تمثل هذه الشراكة فرصة كبيرة للتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، شريك FIFA العالمي في مجال الطيران، الذي سيحتفظ بحقوق الطيران الحصرية على الصعيد الدولي ضمن شراكته العالمية مع FIFA، والتي تم تجديدها مؤخراً لتستمر حتى عام 2030. ويهدف العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين شركتي الطيران إلى ضمان سلاسة الرحلات الجوية لجميع الجهات الفاعلية أثناء فترة المسابقة، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. وستكون تذاكر المباريات متاحة في وقت لاحق من هذا العام عن طريق آلية الاسترداد لأعضاء ®AAdvantage ونادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية.

وبهذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية بـ FIFA: "من شأن انضمام الخطوط الجوية الأمريكية إلى الركب باعتبارها المورد الرسمي لخدمات الطيران أن يعزز قدرتنا على تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم FIFA خلال عام 2026. ذلك أنها تزخر بشبكة محلية لا نظير لها، ناهيك عن الروابط العميقة التي تجمعها بالزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل منها مُورِّداً مثالياً لهذه البطولة التي ستأسر الملايين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية". من جهته، قال تييري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الخطوط الجوية القطرية: "بصفتنا الشريك العالمي الرسمي في مجال الطيران لكل من FIFA وبطولة كأس العالم FIFA 2026™، فإننا فخورون بلعب دور مركزي في نقل المشجعين من شتى أنحاء العالم إلى هذه البطولة المرتقبة. فمن خلال انضمام الخطوط الجوية الأمريكية إلى الركب باعتبارها المورد الرسمي لخدمات الطيران في أمريكا الشمالية، نحن على قناعة أننا سنكون قادرين معاً على تقديم رحلات سلسة ومُرضية لملايين المسافرين القاصدين بطولة كأس العالم 2026 FIFA، وذلك من خلال شبكاتنا الواسعة وبرامجنا المميزة للزبائن الأوفياء".