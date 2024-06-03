تعيين حَكَمَات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

وبذلك ستشهد كولومبيا كتابة صفحة جديدة في التاريخ الكروي مع اختبار نظام الفيديو المساعِد، في إطار استمرار FIFA بالاضطلاع بدور رائد لمساعدة طواقم التحكيم على إدارة المباريات، وقد جرت الاختبارات على النظام الجديد إثر تلقّي FIFA طلبات عدة من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. وقد تجاوب FIFA مع ذلك وطوَّر هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حُكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغير مسار المباراة. وبالتالي تقع المسؤولية على مدربين الفريقين، اللذين سيُسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من الطلبات في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح خلال حالات قد تغيّر مسار المباراة مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات. يمكنكم الاضطلاع على المزيد من المعلومات هنا.