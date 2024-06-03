تعيين حَكَمَات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

تعيين 58 سيدة لإدارة المباريات: 18 حَكَمة ساحة و36 حَكَمة مساعدة وأربعة حَكَمات دعم
ستشهد البطولة إجراء المزيد من الاختبارات على نظام الفيديو المساعِد
تنطلق البطولة في 31 أغسطس/آب وتستمر حتى 22 سبتمبر/أيلول
أعلنت لجنة FIFA المعنية بالتحكيم عن الحَكَمات اللواتي سيدرن مباريات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ التي تدور منافساتها بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول. يشمل ذلك مجموعة مكونة من 58 سيدة، وهن 18 حَكَمة ساحة و36 حَكَمة مساعدة وأربعة حَكَمات دعم.
وبهذه المناسبة، قال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام FIFA: "(بطولة) كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA هي الخطوة الأهم التي تسبق تحضير اللاعبات المرشحات لخوض كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027. ستكون البطولة كذلك بمثابة فرصة ممتازة بالنسبة لنا لإجراء المزيد من الاختبارات على نظام الفيديو المساعِد في كرة القدم بعد الاختبارات الواعدة التي جرت خلال (كأس) النجوم الزرقاء".
وبذلك ستشهد كولومبيا كتابة صفحة جديدة في التاريخ الكروي مع اختبار نظام الفيديو المساعِد، في إطار استمرار FIFA بالاضطلاع بدور رائد لمساعدة طواقم التحكيم على إدارة المباريات، وقد جرت الاختبارات على النظام الجديد إثر تلقّي FIFA طلبات عدة من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. وقد تجاوب FIFA مع ذلك وطوَّر هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حُكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغير مسار المباراة. وبالتالي تقع المسؤولية على مدربين الفريقين، اللذين سيُسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من الطلبات في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح خلال حالات قد تغيّر مسار المباراة مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات. يمكنكم الاضطلاع على المزيد من المعلومات هنا.
“وعن هذا، قال ماسيمو بوساكا مدير التحكيم لدى FIFA: "نتطلّع لتنظيم هذه البطولة في كولومبيا، هذه الدولة الشغوفة بكرة القدم. وفيما يتعلق بالمجال التحكيمي، ستترك (بطولة) كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ إرثاً هاماً في البلاد".
يمكن التعرّف هنا على القائمة الكاملة لحَكَمات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™.