إصدار جديد لدليل FIFA المعني باختبار أرضيات العشب الاصطناعي لمجاراة التطورات في اللعبة وصناعة العشب

مرّ عقد من الزمن تقريباً على آخر تحديث لدليل FIFA المعني باختبار أرضيات العشب الاصطناعي، إذ يعود ذلك لعام 2015، وخلال هذه الفترة، شهدت اللعبة تبنّي أنظمة عشب اصطناعي جديدة بالكامل، واستخدام مواد مبتكَرة، وحشوات لرفع مستوى الأداء، وبطانات لامتصاص الصدمات، وألياف. ورغم أن الأنظمة التي صادق عليها FIFA خضعت لتحسينات فيما يتعلق بمستوى صمودها وصلابتها أمام متطلبات متزايدة فيما يتعلق بعدد ساعات اللعب على الأرضيات، إلا أن منهجيات تقييم هذه الأرضيات لم تتطور بنفس الوتيرة، وأصبحت متأخرة عن التطورات الحاصلة في مجال كرة القدم. ونتيجة لذلك، وبموجب تعاون وثيق مع مجموعة FIFA الاستشارية الفنية للأرضيات الاصطناعية، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم منهجيات اختبار جديدة، وأعلن عن أدوات اختبار لتقييم أرضيات اللعب الاصطناعية بما ينسجم مع أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن كافة التوصيات والقرارات الواردة في دليل الاختبار مبنية بشكل قوي على أدلة عملية وتجريبية وأبحاث شاملة.

1. ضمان الجودة: علامتا الجودة FIFA Quality وFIFA Quality Pro

شهادة الجودة FIFA Quality المصممة لأرضيات اللعب التي تخضع لسلسلة من الاختبارات القاسية من أجل تقييم مستوى صمودها وسلامتها وأدائها، وهي خاصة باستخدامات الأرضيات لغايات ترفيهية وللتدريب وفئة البراعم، وتجري هذه الاختبارات في المختبر وفي الميدان، مع تقييم قدرة الأرضية على تحمّل ما بين 40 إلى 60 ساعة من اللعب أسبوعياً. كما توفر أرضيات اللعب من هذه الفئة سطحاً أكثر نعومة بالمقارنة مع الأرضيات الحاصلة على شهادة FIFA Quality Pro،والمصممة لتلبية مستويات عالية من الأداء ومعايير سلامة أكبر خاصة بكرة القدم الاحترافية، بحيث تخضع لاختبارات أكثر صرامة بالمقارنة مع الأرضيات الحاصلة على شهادة FIFA Quality، وذلك حرصاً على تلبية المتطلبات الصارمة لاستضافة مباريات دولية. مع العلم أن الأرضيات الحاصلة على شهادة الجودة من فئة FIFA Quality Pro تتطلب إجراءات متطورة لضمان مستوى الأداء، ولا سيما فيما يتعلق بمقاييس تدحرج الكرة.

2. ابتكارات في مجال إجراءات الاختبار: خوارزمية جديدة متطورة للاحتكاك بين اللاعب وأرضية العشب الاصطناعيةوجهاز جديد لقياس درجة الجر الدوراني

بموجب الشراكة القائمة بين FIFA وجامعة لوفربرا ومختبر Labosport، يُطلق هذا الدليل منهجيات اختبارات حديثة جداً تهدف إلى تقييم التفاعل بين اللاعب وأرضية اللعب بحيث تكون أكثر انسجاماً مع مفهوم اللاعبين لأرضية اللعب. وتشمل الابتكارات في مجال إجراءات الاختبار ما يلي:

خوارزميةجديدةمتطورةللاحتكاكبينالرياضيوأرضيةالعشبالاصطناعية: أصبحبإمكانهذهالأداةالمحدَّثةقياسذروةامتصاصالصدمةوذروةمستوىالتشوّهالحاصلفيأرضيةاللعبوعائدالطاقة،وهومايُقدِّمإضاءةشاملةعلىمستوىأداءأرضيةاللعب، وتشمل إجراءات الاختبار المعدَّلة منهجية تحليل بسيطة وعتبة جديدة لقياس مستوى الضغط.

جهاز جديد لقياس درجة الجر الدوراني: معدات قياس درجة الجر الدوراني للاعب التي تكون أخف وزناً وأكثر تطوراً تسمح بتحديد درجة مقاومة الأرضية للتشوه إذا تأثرت بقوة، مع عزم الدوران بدرجة 10°، وقياس عزم الدوران الأقصى الحالي، وبالتالي تكوين فهم أعمق لدرجة الجر الدوراني.

3. تعزيز معايير السلامة

يؤكد إدماج اختبار معيار إصابات الرأس (Head Injury Criterion 1000) في الدليل على التزام FIFA بسلامة اللاعبين، ويُقيِّم الاختبار قدرة أرضية اللعب على تخفيف أثر الصدمات القوية، بحيث يحدد الارتفاع الأدنى لاحتمال حصول إصابة قوية عند 0.6 متر، ورغم أنه لا يُعطي تقييماً مباشراً لإصابات الرأس، إلا أن الاختبار يهدف إلى منع الإصابات من خلال تجنّب استخدام أسطح لعب قاسية للغاية.

4. رفع مستوى الجودة

في إطار الجهود للتوصل إلى مستوى صمود أعلى ومعايير أفضل في أنظمة أرضيات كرة القدم الاحترافية، يُضاعف إصدار أبريل/نيسان 2024 من الدليل من عدد دورات الاحتكاك الميكانيكي باستخدام جهاز (Lisport XL) إلى 6000 دورة للأرضيات ذات علامة الجودة FIFA Quality Pro. وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ الدليل للمرة الأولى على مستوى هشاشة غزل العشب الاصطناعي، كما يُحدد قيمة واضحة لبطانات امتصاص الصدمات بموجب معيار EN 15330-4. ويُتوقع من هذه الابتكارات أن تخلق تمييزاً أوضح بين جودة المنتجات المختلفة.

5. المرونة والاستدامة

تم وضع هذا الدليل بنظرة مستقبلية ورؤية لاستخداماته في مناطق جغرافية متنوعة، ولهذا جعل اختبار أرضية اللعب في الظروف المناخية المتجمدة بمثابة إجراء اختياري، مع تحديد نطاق أوسع لتطوير الحشوات. وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ الدليل على متطلبات استخدام مواد معاد تدويرها في غزل العشب الاصطناعي، وهو ما يُمثل مؤشراً على التحوّل نحو أنظمة عشب اصطناعي أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولا يعكس هذا التزام FIFA بالابتكار فحسب، بل يُظهر كذلك المسؤولية التي يضعها على عاتقه في مجال الاستدامة البيئية.

6. نظرة إلى المستقبل

يتطرّق الدليل كذلك إلى التطورات الحاصلة في أرضيات العشب الاصطناعي ذات الأنظمة المثبتة بالحشوات المعدنية والأنظمة المعبأة بالحشوات المعدنية، والأنظمة غير المعبأة، مع تبني مقاربة حذرة ولكن منفتحة على تبني تقنيات جديدة في مجال أنظمة أرضيات اللعب. ولهذا، يتوجب أن تخضع أرضيات اللعب من هذه الأنظمة للمزيد من الاختبارات وعمليات المصادقة عليها قبل أن تحصل على علامة الجودة FIFA Quality أو FIFA Quality Pro.

7. إطلاق علامة الجودة FIFA Basic

أطلق الإصدار الجديد من الدليل علامة FIFA Basic التي تمثل الحد الأدنى من معايير الأداء لأرضيات اللعب، ولا تتطلّب أي مستوى من اختبارات الجودة قبل استخدامها.