تتوزع عملية تركيب عشب كرة القدم على أربع مراحل. في المرحلة الأولى – عملية المناقصة – يجب على المجتمع أو النادي جمع معلومات مفصلة عن أرضيات العشب الاصطناعي وتحديد عملية شراء للمنشأة.

المرحلة الأولى - التخطيط

لمشاريع، مع تحديد مستوى الطلب، كما ينبغي أن يتضمن تخطيطاً مالياً وتشغيلياً مفصلاً. وينبغي أن يشمل المجالات التالية: الرؤية والحاجة والمال والتسليم. وينبغي أيضاً التماس مشورة خبراء مستقلين، ومن شأن هذه المشورة أن تكلف 5% إلى 10% من إجمالي ميزانية المشروع، ويجب أن تكون الاستشارة في مراحل التخطيط المبكرة للمشروع.

المرحلة الثانية – وضع الميزانية

قبل الشروع في عملية اختيار المقاول، من الضروري أن تكون لديك ميزانية محددة لتسليم المشروع. قد تختلف المشاريع بشكل كبير من حيث التكلفة وفقاً لعدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

الموقع : توافر المواد، مسافة نقل المواد والمعدات، الضرائب، رسوم الاستيراد

المقياس : عدد الأرضيات / مساحة كل أرضية من أرضيات اللعب

قيود الموقع إمكانية الوصول:

الأشغال على الموقع متطلبات أعمال الحفر وتصريف التربة، متطلبات التدفئة وتصريف المياه والري

ظروف الأرضية بنية الصخور والأرضية:

جودة الأرضية جودة FIFA، جودة FIFA PRO:

عند إعداد الميزانية، يجب ألا تقتصر هذه الأخيرة على التكلفة الرأسمالية الأولية للمشروع فحسب، بل ينبغي أن تشمل التكاليف الجارية أيضاً. وينبغي أن تولِّد أرضية اللعب إيرادات كافية لتغطية جميع نفقات التشغيل، بما في ذلك الصيانة والموظفين والمرافق والخدمات واللوازم والاستهلاك وأي تبديلات أو تجديدات مخطط لها.

المرحلة الثالثة – اختيار المقاول

يتم اختيار المقاول من خلال "دعوة إلى المشاركة في مناقصة"، حيث توجَّه الدعوة إلى الشركات لتقديم عطاءات تنافسية لعملية توفير الخدمات المطلوبة استناداً إلى نفس المعايير والإطار الزمني. عند إطلاق دعوة إلى المشاركة في مناقصة لتركيب عشب كرة القدم، يمكن تبسيط متطلبات التصميم من خلال طلب تثبيت حسب معايير جودة FIFA أو جودة FIFA PRO. وهذا يتعلق بالتركيب النهائي بينما يستثني المواصفات المعقدة غير الضرورية. لا تركز فقط على عرض الأسعار النهائي، فالاختلافات الكبيرة في التسعير قد تعني اختلافات كبيرة في جودة الحل المقدم أو سوء فهم للمتطلبات من قبل الشركة المشاركة في المناقصة. وإلى جانب التعهدات العامة المتعلقة بالتشييد فيما يتصل بجودة العمل والمواد، ينبغي أن تتضمن عقود بناء الأرضية بنوداً واضحة فيما يتعلق بالضمانات. كقاعدة عامة، يجب ربط الضمانات الخاصة بعشب ملعب كرة القدم دائماً بعدد ساعات اللعب على أرض الملعب وتواتر الصيانة.

يمكن تقسيم عملية التركيب بشكل تقريبي إلى المراحل الخمس التالية:

1- الأعمال الأساسية/أعمال الحفر 2- التصريف 3- القاعدة الفرعية (الطبقة المرنة، والأسفلت، والتدفئة تحت الأرض، وري الأرضية 4- وضع الأرضية الاصطناعية 5- تركيب المعدات الرياضية (المرامي، المقاعد)

يعد العمل القاعدي الجيد، بما في ذلك أعمال التصريف والقاعدة الفرعية، ضرورياً لضمان استدامة العشب الاصطناعي بعد تركيبه. تضمن الأعمال القاعدية القائمة على أساس متين عدم اختلال مستوى الاستواء تحت الأرضية بعد فترة قصيرة من تركيبها، مما قد يؤثر أيضاً على استواء الملعب. وعند وضع العشب الاصطناعي، يجب أن يتأكد المثبت من أن القطع مستقيمة والدرزات ملتصقة بشكل صحيح، وإذا ظهر عيب ما بعد وقت معين من الاستخدام، فيجب الاتصال بالجهة المعنية بالتركيب والتثبيت لتقوم بأعمال الإصلاح الضرورية، ويجب تحديد كل ذلك بوضوح في الضمانات.

شهادة المصادقة

من أجل الحصول على شهادة FIFA لأرضية العشب الاصطناعي، يجب أن يجتاز العشب النهائي اختباراً ميدانياً، إذ تشكل هذه الشهادة دليلاً على أن أرضية ملعبك تستوفي أعلى المتطلبات الخاصة بالأرضيات الاصطناعية لملاعب كرة القدم، وبالتالي يجب ربطها بالضمانات. يجب إجراء الاختبار الميداني من قبل معهد اختبارات ميداني معتمد من FIFA وفقاً لدليل مناهج الاختبار. لن يحصل الملعب على شهادة جودة FIFA أو FIFA PRO كما لن يُدرج في قاعدة بيانات FIFA لأرضيات ملاعب كرة القدم إلا إذا اجتاز الاختبار الميداني. بالنسبة للمباريات الدولية بين فريقين من اتحادين قاريين مختلفين أو لمباريات مسابقات الأندية الدولية، فإن التصديق يكون إلزامياً.

الصيانة مفتاح استدامة عشب ملعبك

تُعد الصيانة أمراً بالغ الأهمية في سبيل تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في عشب ملعب كرة القدم، إذ من الضروري صون أرضية الملعب للأسباب التالية:

أداء اللعب

السلامة

جمالية الملعب

استدامة العشب