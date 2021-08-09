يستخدم العشب الصناعي منذ عقود في رياضات مختلفة، لكن تتفاوت درجات النجاح وكثافة الاستخدام منذ ظهور أول جيل للعشب الصناعي في ستينات القرن العشرين. ولطالما كان موضوع ملاءمة أنظمة العشب الصناعي غير المملوءة أو المملوء بالرمل لكرة القدم محل جدل كبير ولم تصبح هذه الأرضيات بديلاً حقيقياً للعشب الطبيعي إلا بعد إدخال أنظمة الجيل الثالث التي يتم حشوها بالرمل أو المطاط.

العشب الصناعي لكرة القدم = العشب الصناعي؟

في هذا السياق أدرك FIFA إمكانية الاستفادة من العشب الصناعي في تطوير كرة القدم. ويمثل العشب الصناعي أفضل بديل للعشب الطبيعي نظراً لقدرته على مقاومة ظروف الطقس وإمكانية استخدامه بكثافة؟ لكن توجد اختلافات كبيرة في الجودة بين الأنظمة المختلفة لأرضيات الجيل الثالث المتوفرة في السوق. لمزيد من المعلومات عن برنامج FIFA للجودة الخاص بالعشب الصناعي لكرة القدم، يرجى النقر هنا. أرصيات اللعب من العشب الصناعي التي خضعت للاختبارات في المختبر وفي الملعب بناءً على معايير الاختبار الصارمة التي يتبعها برنامج FIFA للجودة هي التي يمكن تسميتها ملاعب عشب صناعي لكرة القدم. يعني هذا الاسم أن هذه الأنظمة تلبي متطلبات الجودة اللازمة لكرة القدم فيما يتعلق بأداء اللعب والسلامة وقوة التحمل وتوكيد الجودة. لتمييز ملاعب العشب الصناعي الخاصة بكرة القدم، يمنح FIFA علامة FIFA Quality للملاعب التي تلبي معيار ملاعب المجتمع والهواة وعلامة FIFA QUALITY PRO للملاعب التي تضمن أعلى مستوى أداء لكرة القدم الاحترافية.

(علامات FIFA للجودة)

تأكيد الجودة

وضع المعيار

معيار الاختبار من البداية هو ملعب عشب طبيعي بحالة جيدة. تحصل الأرضية الصناعية على واحدة من علامات جودة FIFA ويطلق عليها ملعب عشب صناعي لكرة القدم إذا استوفت المتطلبات المنصوص عليها في كتيب المتطلبات. يضمن اختبار صارم من مرحلتين يتكون من اختبار المنتج في المختبر واختبار التركيب النهائي أن العشب الكروي يلبي متطلبات أداء اللعب والسلامة والتحمل وتوكيد الجودة. تركز مرحلتا الاختبار على:

التفاعل بين اللاعب والأرضية

التفاعل بين الكرة والأرضية

تكوين المنتج

مقاومة الطقس

تحمل وصلات الالتئام

عمر الخدمة

بمقارنة نتائج الاختبارين، يمكن التأكد أن الملعب يلبي نفس المعايير التي وضعها برنامج FIFA للجودة. إذا تم اجتياز الاختبارين، يمنح FIFA التركيب النهائي إما علامة FIFA QUALITY أو FIFA QUALITY PRO.

تأكيد الجودة الإضافي من FIFA

بالإضافة إلى إجراءات الاختبارات الإجبارية، يجري FIFA اختبارات توكيد جودة إضافية على ملاعب يتم اختيارها بصورة عشوائية. الهدف من هذه التقييمات هو دعم المستهلك النهائي بتزويده بالتوجيهات الخاصة باستخدام الملعب وصيانته بصورة صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخبار الجهة المصنعة إذا كان هناك حاجة لأي إصلاحات.

تعدد الاستخدامات

يبرز من بين مزايا العشب الصناعي إمكانية استخدام الملعب في جميع الفعاليات دون إحداث ضرر لجودة ملعب كرة القدم شريطة اتباع إجراءات الصيانة السليمة.

عدم الاحتياج لضوء الشمس

يمثل العشب الصناعي لكرة القدم حلاً مثالياً للمنشآت الداخلية أو الاستادات التي تحظى أجزاء كبيرة منها بالظل في الملعب. لا تحتاج ملاعب العشب الصناعي إلى ضوء الشمس ونباءً عليه فهي مجدية اقتصادياً من حيث تكاليف التشغيل مقارنة بالعشب الطبيعي. في كثير من الأحيان لا يحصل العشب الطبيعي على ضوء الشمس الذي يحتاجه وبخاصة في استادات كرة القدم الكبيرة التي تضم مدرجات منحدرة أو مغطاة بالكامل. لضمان أن ينمو العشب الطبيعي ناحية ضوء الشمس، فإن هناك حاجة لاستخدام أساليب صيانة مكلفة تستغرق وقتاً طويلاً من بينها الأشعة تحت الحمراء.

استخدام أكبر

تعاني المجتمعات وأندية الهواة والمحترفين من مشكلة تلف ملاعب العشب الطبيعي بسبب كثافة الاستخدام. ونظراً لعدم توفر المساحات ولارتفاع تكاليف الاستثمار والصيانة فإن هذه الجهات لا يمكنها تحمل تكلفة ملعب عشب طبيعي إضافية. تتميز أرضية العشب الصناعي عالية الجودة من الجيل الثالث بقدرة أكبر على المقاومة والتحمل شريطة أن يتم صيانتها واستخدامها بصورة صحيحة ما يساعد الأندية على توفير ملعب كرة قدم عالي الجودة لجميع فرقه في جميع الأوقات.

مقاومة الطقس

يمكن أن تقام مباريات الدوري والحصص التدريبية على ملاعب العشب الصناعي طوال العام حتى في ظروف الطقس السيئة. ويمكن أن تقام عليها نسبة كبيرة من مباريات الدوري لا سيما على مستوى الهواة ليس فقط في الأماكن التي تمر بظروف طقس قاسية بل أيضاَ في المناطق التي تتسم بمناخ معتدل.

البحث والتطوير

يشكل البحث والتطوير جزءًا مهمًا من برنامج FIFA للجودة وذلك بهدف مواصلة تحسين جودة العشب الصناعي لكرة القدم، ولهذا السبب يجري FIFA استطلاعات رأي للاعبين ودراسات التصور ودراسات الحالة من أجل تحديد احتياجات اللاعبين والحصول على نتائج علمية بخصوص المشكلات القائمة وتحسين وتطوير متطلبات الاختبار لمعيار الجودة.

مثال على ساعات اللعب في نادي هواة نموذجي