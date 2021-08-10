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كيفية الحصول على ترخيص برنامج FIFA لجودة لمرمى كرة القدم

ينبغي على صُناع مرامي كرة القدم الراغبين في اعتماد مراميهم وفقاً لأي من معايير الجودة المتوفرة اتباع عملية طلب الترخيص كما هو موضح أدناه. يقدم برنامج الجودة لمرمى كرة القدم FIFA الفرصة للمصنعين للتصديق على منتجاتهم إما حسب معيار الجودة الأساسي FIFA Basic أو معيار FIFA Quality. فبالإضافة إلى اختبار المرمى، يتحقق FIFA أيضاً من أن ظروف العمل في مراكز التصنيع تتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية (WFSGI).

دليل التقدم بطلبات الترخيص

الوثيقة التالية هي دليل لأي شركة تسعى إلى اختبار منتجاتها واعتمادها وفقاً لمتطلبات برنامج الجودة لمرمى كرة القدم FIFA

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SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: Goal line technology is tested ptthe 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA لجودة المرمى

تم إطلاق برنامج FIFA لجودة المرمى لتوفير المبادىء التوجيهية للاتحادات الأعضاء في FIFA ومنظمي المنافسات فيما يتعلق بإجراءات الاختبار الخاصة بالمرامي وطرق استخدامها.

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Goal line technology is tested prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
كيفية الحصول على ترخيص برنامج FIFA لجودة لمرمى كرة القدم

ينبغي على صُناع مرامي كرة القدم الراغبين في اعتماد مراميهم وفقاً لأي من معايير الجودة المتوفرة اتباع عملية طلب الترخيص كما هو موضح أدناه.

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GLT - Goal-line technology
عملية اختبار مرمى كرة القدم

بالتشاور الوثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وضع FIFA معياراً عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة فيما يتعلق بمرامي كرة القدم وتعزيز الامتثال لقوانين اللعبة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ٠٩:٣٤ ص
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