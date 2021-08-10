ينبغي على صُناع مرامي كرة القدم الراغبين في اعتماد مراميهم وفقاً لأي من معايير الجودة المتوفرة اتباع عملية طلب الترخيص كما هو موضح أدناه. يقدم برنامج الجودة لمرمى كرة القدم FIFA الفرصة للمصنعين للتصديق على منتجاتهم إما حسب معيار الجودة الأساسي FIFA Basic أو معيار FIFA Quality. فبالإضافة إلى اختبار المرمى، يتحقق FIFA أيضاً من أن ظروف العمل في مراكز التصنيع تتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية (WFSGI).