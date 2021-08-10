بالتشاور الوثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وضع FIFA معياراً عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة فيما يتعلق بمرامي كرة القدم وتعزيز الامتثال لقوانين اللعبة. يوفر دليل الاختبار وصفاً فنياً مفصلاً للمرمى، بهدف ضمان الجودة العالية والاتساق وسلامة اللاعبين، فضلاً عن الالتزام بقوانين اللعبة. وباستخدام الأساليب المعتمدة ومتطلبات التصميم المدرجة في المعايير الدولية الحالية، علاوة على متطلبات السلامة الإضافية، يركز دليل اختبار المرمى، في المقام الأول، على فحص المرمى بحجمه الكامل (7.32م× 2.44م) في المختبر.

تصميم المرمى

يتوافق تصميم المرمى المعتمد من FIFA مع المواصفات التي حددها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في قوانين رياضة كرة القدم

شبكة المرمى

يركز اختبار الشبكة على ثلاثة محاور: تحديد خصائص الأبعاد، والفحص البصري لجميع مثبتات الشبكة بحثاً عن أي حواف قد تشكل خطراً محتملاً، ودرجة القوة التي يمكن أن تكسر الشبكة.

سلامة وثبات المرمى

من خلال تطبيق الأحمال على العارضة والقائمين العمودين، تقوم معاهد الاختبار بتقييم القوة التي يمكن أن يتحملها المرمى دون أن يسقط، للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على اللاعبين. وسيتمكن مصنعو مرامي كرة القدم من اختبار منتجاتهم عن طريق أحد معاهد الاختبار المعتمدة من FIFA بدءاً من الربع الرابع من عام 2020.