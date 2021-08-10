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عملية اختبار مرمى كرة القدم

بالتشاور الوثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وضع FIFA معياراً عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة فيما يتعلق بمرامي كرة القدم وتعزيز الامتثال لقوانين اللعبة. يوفر دليل الاختبار وصفاً فنياً مفصلاً للمرمى، بهدف ضمان الجودة العالية والاتساق وسلامة اللاعبين، فضلاً عن الالتزام بقوانين اللعبة. وباستخدام الأساليب المعتمدة ومتطلبات التصميم المدرجة في المعايير الدولية الحالية، علاوة على متطلبات السلامة الإضافية، يركز دليل اختبار المرمى، في المقام الأول، على فحص المرمى بحجمه الكامل (7.32م× 2.44م) في المختبر.

تصميم المرمى

يتوافق تصميم المرمى المعتمد من FIFA مع المواصفات التي حددها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في قوانين رياضة كرة القدم

شبكة المرمى

يركز اختبار الشبكة على ثلاثة محاور: تحديد خصائص الأبعاد، والفحص البصري لجميع مثبتات الشبكة بحثاً عن أي حواف قد تشكل خطراً محتملاً، ودرجة القوة التي يمكن أن تكسر الشبكة.

سلامة وثبات المرمى

من خلال تطبيق الأحمال على العارضة والقائمين العمودين، تقوم معاهد الاختبار بتقييم القوة التي يمكن أن يتحملها المرمى دون أن يسقط، للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على اللاعبين. وسيتمكن مصنعو مرامي كرة القدم من اختبار منتجاتهم عن طريق أحد معاهد الاختبار المعتمدة من FIFA بدءاً من الربع الرابع من عام 2020. 

يُمكنكم الاطلاع على دليل اختبار أدناه:

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دليل اختبار مرمى كرة القدم لعام 2020

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SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: Goal line technology is tested ptthe 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA لجودة المرمى

تم إطلاق برنامج FIFA لجودة المرمى لتوفير المبادىء التوجيهية للاتحادات الأعضاء في FIFA ومنظمي المنافسات فيما يتعلق بإجراءات الاختبار الخاصة بالمرامي وطرق استخدامها.

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Goal line technology is tested prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
كيفية الحصول على ترخيص برنامج FIFA لجودة لمرمى كرة القدم

ينبغي على صُناع مرامي كرة القدم الراغبين في اعتماد مراميهم وفقاً لأي من معايير الجودة المتوفرة اتباع عملية طلب الترخيص كما هو موضح أدناه.

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GLT - Goal-line technology
عملية اختبار مرمى كرة القدم

بالتشاور الوثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وضع FIFA معياراً عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة فيما يتعلق بمرامي كرة القدم وتعزيز الامتثال لقوانين اللعبة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ٠٩:٣٤ ص
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