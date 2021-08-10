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برنامج FIFA لجودة المرمى

تم إطلاق برنامج FIFA لجودة المرمى لتوفير المبادىء التوجيهية للاتحادات الأعضاء في FIFA ومنظمي المنافسات فيما يتعلق بإجراءات الاختبار الخاصة بالمرامي وطرق استخدامها. إلى جانب الكرة، يعتبر المرمى جزءًا أساسياً من اللعبة. فالهدف التقليدي - حتى في أكثر أشكاله البدائية أو المؤقتة والتي يمكن فيها استخدام السترات أو الجاكيتات أو العصي أو الأشجار أو أي هياكل متاحة - يمهد الطريق لأكبر متعة في كرة القدم، وهي تسجيل الأهداف لفريقك. وفي ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية بكرة القدم، والمطالب المتزايدة المتعلقة بإطار المرمى من عدد من الأنظمة واللوائح المختلفة، والتطورات في تكنولوجيا كرة القدم، مثل تقنية خط المرمى أو خط التسلل الافتراضي، أصبحت الحاجة إلى وجود معايير جودة موحدة للمرمى أكثر الحاحاً. لذلك ، يحدد برنامج FIFA لجودة المرمى معيار اختبار عالمي مع التركيز على المتانة والاتساق والسلامة. يحدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مواصفات المرمى في القانون 1 – ميدان اللعب. ووضعت معايير الاختبار لضمان التوافق مع القانون الحالي مع تحسين بعض المتطلبات الفنية. على سبيل المثال، يركز معيار FIFA أيضاً على قوة العارضة الأفقية وثبات المرمى وجودة الشبكة والسلامة العامة لإطار المرمى.

السلامة | توصيات بشأن استخدام المرمى

من المحتمل أن يشكل المرمى خطراً حقيقياً إذا لم يتم تثبته أو صيانته بالشكل الصحيح،. وبالإضافة إلى اختبارات السلامة، وضع FIFA وثيقة توضح أفضل الممارسات لتركيب وصيانة وتخزين وتحريك المرمى:

إرشادات حول الممارسات الفضلى المتعلقة بالمرمى

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SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: Goal line technology is tested ptthe 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA لجودة المرمى

تم إطلاق برنامج FIFA لجودة المرمى لتوفير المبادىء التوجيهية للاتحادات الأعضاء في FIFA ومنظمي المنافسات فيما يتعلق بإجراءات الاختبار الخاصة بالمرامي وطرق استخدامها.

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Goal line technology is tested prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
كيفية الحصول على ترخيص برنامج FIFA لجودة لمرمى كرة القدم

ينبغي على صُناع مرامي كرة القدم الراغبين في اعتماد مراميهم وفقاً لأي من معايير الجودة المتوفرة اتباع عملية طلب الترخيص كما هو موضح أدناه.

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GLT - Goal-line technology
عملية اختبار مرمى كرة القدم

بالتشاور الوثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وضع FIFA معياراً عالمياً لتلبية الطلبات المتزايدة فيما يتعلق بمرامي كرة القدم وتعزيز الامتثال لقوانين اللعبة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ٠٩:٣٣ ص
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