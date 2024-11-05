FIFA وشركة Hawk-Eye Innovations يطلقان مشروعاً مشتركاً لتطوير تكنولوجيا كرة القدم

سيعمل مركز تكنولوجيا كرة القدم على الاستفادة إلى أقصى حد من الخبرات المتراكمة في مجال كرة القدم والقدرات التكنولوجية المسخرة لها

سينصب التركيز على توليد خوارزميات لأتمتة كشف الحالات التي تحدث على أرضية الملعب بهدف تحسين عملية اتخاذ القرارات

يعزز FIFA التزامه بالنهوض بمستوى اللعبة من خلال البحث والتطوير والابتكار

واصل FIFA وشركة Hawk-Eye Innovations جهودهما لإنشاء مركز معني بتكنولوجيا كرة القدم، وذلك من خلال مشروع مشترك لاستكشاف وتطوير التقنيات الناشئة في اللعبة، مع التركيز على توليد خوارزميات لأتمتة كشف الحالات التي تحدث على أرضية الملعب بهدف التشجيع على اتخاذ القرارات المثلى.

فبالإضافة إلى الجمع الآلي لبيانات الأحداث الجارية على المستطيل الأخضر، سيشمل المشروع تطوير التكنولوجيا الآلية لرصد حالات التسلل، والتي تزود حُكام المباريات بمعلومات مُتَّسقة ودقيقة على الفور، ما يساعدهم على تسريع عملية اتخاذ القرارات بشأن الحوادث المتعلقة بالتسلل، علماً أن هذه التقنية وغيرها من التطورات المستقبلية - التي تهدف إلى تحسين فعالية ونجاعة العمليات التي تنطوي عليها المباريات - ستكون متاحة لعائلة كرة القدم برُمتها.

وفي هذا الصدد، قال ماتياس غرافستروم، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا المشروع المشترك ليس سوى مثالاً من الأمثلة الأخرى التي تُبرز مدى حرص FIFA على استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات المرتبطة بكرة القدم إلى أقصى حد ممكن ولعب دور رائد في التطورات التكنولوجية بما يعود بالنفع والفائدة على اتحاداتنا الأعضاء الـ 211، إذ سينعكس بشكل إيجابي على كرة القدم من خلال المساعدة على أتمتة عملية تقديم المعلومات القيِّمة، وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات، وبالتالي تحسين تجربة كرة القدم لجميع الجهات الفاعلة".

"من جانبه، قال روفوس هاك، الرئيس التنفيذي لشركة Hawk-Eye: "نظراً لما تنطوي عليه كرة القدم من تنافسية عالية وما تشهده من تطور مستمر في مجال التكنولوجيا الرياضية، تواصل Hawk-Eye نهجها الاستراتيجي الذي يتوخى التركيز على المستقبل. فنحن فخورون للغاية بالتعاون مع FIFA في هذا المشروع المشترك، وكذا بمواصلة إيجاد حلول مبتكرة من شأنها أن تجعل كرة القدم رياضة مفهومة بشكل أكبر وأكثر دقة وإنصافاً وإثارة للجميع على كافة مستويات اللعبة الجميلة".

وأضاف: "يُمثِّل إنشاء مركز تكنولوجيا كرة القدم تطوراً طبيعياً لعلاقتنا مع FIFA، إذ من شأنه أن يستفيد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعبيد الطريق لمستقبل التحكيم والأداء والتفاعل مع المشجعين في عالم كرة القدم".