لاعبو أكاديمية FIFA للمواهب يأخذون طاجيكستان إلى الساحة العالمية في كأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™

طاجيكستان واحدة من أربع دول في قطر من الأوائل التي شاركت بلاعبي أكاديمية FIFA للمواهب في بطولة عالمية

كحجر أساس لمخطط FIFA لطوير المواهب، تم إنشاء 42 أكاديمية من أكاديميات FIFA للمواهب في جمي أنحاء العالم

بهدف الوصول إلى 75 أكاديمية بحلول عام 2027، تهدف المرافق عالية الجودة إلى صقل مهارات أفضل المواهب الشابة في كل بلد وتوفير مسار للعب الاحترافي

تُعدّ طاجيكستان واحدة من أربع دول تم تعزيز منتخبها في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ بلاعبي أكاديمية FIFA للمواهب، حيث ظهر تأثير مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) على الساحة العالمية لأول مرة.

تم إطلاق مخطط FIFA لتطوير المواهب في عام 2023 بهدف توفير مسار نحو كرة القدم الاحترافية لكل لاعب شاب موهوب في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم.

وتُعد أكاديمية FIFA للمواهب، وهي مركز تدريب متميّز داخل كل اتحاد عضو، حجر الزاوية في البرنامج، حيث يُمكن لأفضل اللاعبين الشباب تطوير مهاراتهم تحت إشراف مدربين مؤهلين.

وقد حدّد رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، آرسين فينجر، الذي يُعدّ القوة الدافعة وراء مخطط FIFA لتطوير المواهب، هدفاً يتمثل في إنشاء 75 أكاديمية من أكاديميات FIFA للمواهب بحلول عام 2027. وقد بدأت 42 أكاديمية بالفعل عملها رسميًا تحت إشراف مدربي مواهب FIFA، الذي لا يقتصر دورهم على تدريب المدربين المحليين فحسب، بل يمتد إلى إنشاء شبكة تضمن توفّر مدربين من الدرجة الأولى في جميع أنحاء البلاد وللأجيال القادمة.

وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، حيث استفاد ما لا يقل عن 21 لاعباً شاركوا في دور المجموعات من البطولة التي تضم 48 منتخباً في قطر من المرافق عالية الجودة والمعرفة المتخصصة التي توفّرها أكاديمية FIFA للمواهب في بلدهم.

وقال مدرب طاجيكستان ماركو راجيني الذي ضم مونافار أنفارزود وشوخرات نورماتوف، المنتمين إلى أكاديمية FIFA للمواهب في طاجيكستان، إلى تشكيلة منتخب بلاده في البطولة النهائية "أعتقد أن هذا المشروع الذي أطلقه FIFA هو أفضل مشروع في السنوات العشر الأخيرة، لأن FIFA أدرك - بل أدرك منذ وقت طويل - أن سن 17 عاماً هو الأهم، لأننا في هذا السن بالذات، نفهم ما إذا كانوا سيصبحون لاعبي حقيقيين لكرة القدم أم لاعبين عاديين. يجب أن نستثمر فيهم ونمنحهم الخبرة."

وأضاف أنفارزود، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً مثل نورماتوف "إحدى التجارب الفريدة التي قدمها لنا هذا المشروع كانت فرصة التدريب معاً تحت إشراف مدربين أجانب، مما مكّننا من تطوير مواهبنا. هدفنا الرئيسي هو العمل الجاد كل يوم والوصول إلى أفضل مستوى لدينا. بفضل هذا المشروع، ألعب الآن مع المنتخب الوطني تحت 17 سنة."

وكانت بوليفيا (ثلاثة لاعبين) وكوستاريكا (ستة) والإمارات العربية المتحدة (10) هي الدول الأخرى التي شاركت في قطر والتي عززّت تشكيلتها بلاعبين تم تطويرهم في أكاديمية FIFA للمواهب المحلية.

يُعدّ مخطط FIFA لتطوير المواهب جزءاً من نهج FIFA الشامل لرفع المعايير في جميع أنحاء العالم، ويمنح اللاعبين الشباب فرصاً أكثر من أي وقت مضى للعب على الساحة العالمية. شهد هذا العام أول بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بنظام جديد، حيث تم توسيع كلتا البطولتين - إلى 24 منتخباً بالنسبة للسيذات و48 بالنسبة للذكور - وأصبحتا حدثين سنويين بعد أن كانتا تقامان مرة كل سنتين.

وقال راجيني ”بإقامة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA كل عام، يحصلون على المزيد من الفرص لفهم ما يعنيه لعب كرة القدم على مستوى عالٍ. على سبيل المثال، في مجموعتي، لدي لاعبون ولدوا في عام 2008، ولسوء الحظ، في العام المقبل، سيتغير عمرهم ولن يتمكّنوا من اللعب."

وأضاف "لكن لدي الكثير من اللاعبين المولودين في عام 2009، والكثير من اللاعبين المولودين في عام 2010. وهؤلاء اللاعبون لديهم إمكانية الاستفادة من تجربة هذا العام وتطبيقها في العام المقبل. وهذا أمر جيد للغاية. أنا أقدّر هذا النظام كثيراً."

كانت هذه هي المشاركة الثالثة فقط لطاجيكستان في البطولة والأولى منذ عام 2019. مع بدء مخطط FIFA لتطوير المواهب في إنتاج لاعبين على المستوى الدولي على الرغم من إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2024 فقط، يسود التفاؤل بين مجتمع كرة القدم في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى بأن المستقبل سيشهد مشاركات أكثر تواتراً في البطولات العالمية.

يُواصل الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم وضع الأسس اللازمة لتحقيق نجاح مستدام، بعد أن استفاد بالفعل من أكثر من مليون دولار أمريكي من أموال برنامج FIFA Forward الذي ساعد في إنشاء منظومة كرة القدم للشباب في البلاد. بينما تقوم أكاديمية FIFA للمواهب حالياً بتدريب 25 شاباً واعداً، يستعد الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم الآن لافتتاح مركز تدريب جديد للنخبة في منطقة فارزوب الجبلية لتعزيز تطوير كرة القدم من خلال تكوين جيل ينمو معاً في هذه اللعبة.

وقال راجيني "مع المركز الجديد، أعتقد أننا سنتحسن في فترة زمنية أقصر، خاصة من الناحية الفنية. هذه هي الطريقة التي يبقى بها اللاعبون معاً، ويحسّنون طريقة عيشهم معاً. لأنه الآن، على المستوى الدولي، هناك الكثير من المعسكرات والبطولات والمسابقات، ويجب على اللاعبين أن يفهموا أنه لكي يعملوا في كرة القدم، يجب أن يكونوا محترفين منذ صغرهم."

وأضاف "لكي يصبحوا محترفين، يجب أن يعيشوا معاً، ويقضوا المزيد من الوقت معاً - أكبر قدر ممكن من الوقت. وهذه فرصة جيدة - المركز الفني الجديد للاتحاد - لرفع مستوى اللاعبين. لأن كرة القدم ليست فقط 90 دقيقة على الملعب، كرة القدم هي 24 ساعة في اليوم، وهذا خيار جيد لنا."