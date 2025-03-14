كرة القدم في السلفادور تتطور بشكل كبير بمساعدة فريقها تحت 17 عامًا

دخلت السلفادور التاريخ بتأهلها لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم تحت 17 سنة

الهدف على المدى المتوسط هو أن يتأهل المنتخب الأول مرة أخرى إلى كأس العالم

يساهم FIFA في تحقيق هذه الإنجازات من خلال برنامجي FIFA Forward وتطوير المواهب

16 فبراير 2025 قد دخل بالفعل تاريخاً رئيسياً في كتب تاريخ كرة القدم في السلفادور. في ذلك اليوم، حجز المنتخب الوطني تحت 17 سنة مكانه في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ بعد فوزه على جامايكا واحتلاله المركز الأول في مجموعته في تصفيات كأس العالم FIFA كونكاكاف.

"إنه إنجاز عظيم والتأهل لأول مرة على الإطلاق إلى كأس العالم تحت 17 سنة أمر مرضٍ للغاية بالنسبة لنا. إنه شعور رائع للاتحاد وللشعب السلفادوري. إنه شيء تاريخي"، هذا ما قاله رولاندو غونزاليس، رئيس لجنة التنظيم في الاتحاد السلفادوري لكرة القدم (FESFUT)، لـInse FIFA عن نتيجة سنوات عديدة من العمل الشاق.

"ستكون بطولة كأس العالم في قطر هي المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب السلفادور في بطولة للشباب تحت 17 سنة. كان أصغر فريق يلعب في بطولة بهذا الحجم عندما تأهل منتخبها تحت 20 سنة إلى كأس العالم في تركيا عام 2013. لقد كانت 12 عاماً من العمل الشاق."

"عندما وصلت إلى الاتحاد، كان أول شيء قمت به هو تحليل الإعداد بأكمله من الأعلى إلى الأسفل. ركزنا كثيرًا على الاهتمام بالفريق واللاعبين. استأجرنا أخصائيين نفسيين وأخصائيي تغذية، ورتبنا مباريات ودية للاعبين وقمنا يعملية تنقيب على اللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد العديد من السلفادوريين، وكذلك في أرض الوطن من أجل اختيار الأفضل. تعاملنا معهم كمحترفين."

وتابع غونزاليس “نحن بحاجة إلى العمل مع فرق الشباب لجلب اللاعبين الشباب والسماح لهم بالتطور. يجب أن يكون نهجاً تصاعدياً، بحيث تقدم هذه الفرق في نهاية المطاف لاعبين لمنتخبات تحت 20 و21 عاماً والمنتخب الأولمبي. هذا هو سر تطوير كرة القدم."

"نحن نطبق برنامج FIFA لتطوير المواهب مرة أخرى، للعثور على هؤلاء اللاعبين الشباب، وتقسيم البلاد إلى أربعة أجزاء، حيث يمكننا بفضل مدربينا بناء فرق تضم أفضل اللاعبين من كل مكان.

”بالإضافة إلى ذلك، وبفضل برنامج FIFA Forward، يمكننا تنفيذ 26 برنامجًا أنشأناها بمساعدة حكومة السلفادور لتطوير كرة القدم للشباب“.

وقد لعب برنامج FIFA Forward بالفعل دوراً رئيسياً في البلاد من خلال افتتاح فيلا سيليكتا - مقر إقامة المنتخبات الوطنية السلفادورية - وهو الحدث الذي حضره رئيس FIFA جياني إنفانتينو. يوجد الآن مجمع استفاد منه منتخب تحت 17 سنة خلال استعداداته لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™.

ستكون بطولة كأس العالم هذه، التي ستقام في الفترة ما بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني، الأهم في تاريخ البطولة حتى الآن. ولأول مرة سيشارك فيها 48 منتخباً، واعتباراً من هذا العام فصاعداً، ستقام البطولة سنوياً، وذلك وفقاً للهدف 4 من الأهداف الاستراتيجية لكرة القدم العالمية: 2023-2027: تنظيم المزيد من مسابقات الشباب لمختلف الفئات العمرية.

إن ضمان تنافس اللاعبين في سن مبكرة أمر بالغ الأهمية، فهو يُمكّنهم من بدء التطور كلاعبين. سيساعدنا ذلك على بناء فرق أقوى وأكثر تنافسية في المستقبل. رونالدو غونزاليس رئيس لجنة التنظيم في الاتحاد السلفادوري لكرة القدم (FESFUT)

“أعتقد أن جياني إنفانتينو اتخذ قرارًا ممتازًا. إن ضمان تنافس اللاعبين في سن مبكرة أمر مهم للغاية، فهذه هي الطريقة التي يبدأون بها في التطور كلاعبين. سيساعدنا ذلك في الحصول على فرق أقوى وأكثر تنافسية في المستقبل".

أتيحت الفرصة لموقع إInside FIFA للتحدث مع اللاعب الشاب رافائيل إينوخوساK قائد منتخب السلفادور تحت 17 سنة، الذي لم يتردد في الحديث عن إنجازهم.

"نحن فخورون للغاية لأنها المرة الأولى في تاريخنا التي يتأهل فيها منتخب تحت 17 سنة إلى كأس العالم. في البداية، لم أستطع استيعاب ما حدث للتو. كنت أبكي، كنت سعيداً، ورأيت جميع زملائي يبكون أيضاً. لقد كنا في قمة السعادة"، في إشارة إلى اللحظة التي أطلق فيها الحكم صافرة النهاية في مباراتهم، التي فازوا فيها 2-1 على جامايكا.

“كان حلمًا تحقق بالنسبة لنا، لكننا الآن نركز على تقديم أداء جيد في كأس العالم، ونأمل أن نحفز الأجيال الشابة في السلفادور. " يأمل منتخب تحت 17 عامًا في صنع اسم لنفسه في قطر. قال، متذكرًا الأجيال التي لعبت في كأس العالم لكرة القدم 1970 و1982، قبل أن يناقش كيف سيكون تحقيق إنجاز مماثل: "نريد أن نتجاوز الدور الأول". وقال: "إن فرصة اللعب في كأس العالم ملهمة حقًا للشباب في السلفادور. من المهم أن يؤمن أولئك الذين يشاهدوننا أنهم قادرون أيضًا على تحقيق إنجازات مماثلة". واختتم حديثه برسالة قوية لكرة القدم السلفادورية "يجب ألا نتوقف هنا. نحن أول فريق يلعب في كأس العالم تحت 17 عامًا، لكننا بالتأكيد لا نريد أن نكون الأخير. نريد أن تحذو الأجيال الأخرى حذونا. لقد مهدنا الطريق للأجيال القادمة وأنا متأكد من أن فرقنا الشابة ستتأهل مرة أخرى قريبًا".

ويرى غونزاليس أن الهدف على المدى المتوسط هو أن يتأهل المنتخب الأول مرة أخرى إلى كأس العالم "لقد غيرنا مدربنا للتو. لقد جلبنا هيرنان ’بوليو‘ غوميز، وهو مدرب ذو خبرة كبيرة. لقد وقع عقدًا معنا حتى عام 2030، لكننا نركز تمامًا على المدى القصير وعلى كأس العالم 26™".

حققت السلفادور بداية رائعة في مشوارها في التصفيات بفوز وتعادل من مباراتيها الافتتاحيتين في المجموعة السادسة، ويثق غونزاليس في أن هناك المزيد من النجاحات في المستقبل.