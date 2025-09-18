تقدم كروي جديد لكازاخستان من خلال إنجاز هام لأكاديمية FIFA للمواهب

أُقيمت الفعالية الخاصة في مركز تالغار التدريبي التابع للاتحاد الوطني للعبة

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: أدرك قادة كازاخستان الفرص التي تتيحها اللعبة الجميلة أمام جيل الشباب

التقى مارات عُماروف، المنتخب حديثاً على رأس اتحاد كازاخستان لكرة القدم، بالرئيس إنفانتينو في مقر FIFA

تماشياً مع الجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد كازاخستان لكرة القدم، شهدت البلاد تنظيم فعالية بارزة في إطار أكاديمية FIFA للمواهب، والتي من شأنها أن تمنح فئة الشباب فرصة للانخراط في اللعبة واستغلال إمكانياتهم. وتُعتبر أكاديمية FIFAجزءاً من مخطط تطوير المواهب قيد التطبيق في أكثر من 180 اتحاداً وطنياً عضواً حول العالم، والذي يوفّر لها مشورة خبراء ومختصين لضمان إتاحة فرصة كروية أمام كل لاعب ولاعبة من أصحاب المواهب.

يُذكر أن التزام هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بتطوير المستديرة الساحرة كان محور النقاشات التي شهدها مقر FIFA في زيورخ بين الرئيس جياني إنفانتينو ونظيره مارات عُماروف المنتخب حديثاً على رأس اتحاد كازاخستان لكرة القدم.

وقد أُقيمت الفعالية الخاصة في مركز تالغار التدريبي التابع للاتحاد الوطني للعبة، والذي يضمّ أكاديمية المواهب، بالإضافة إلى ثلاثة ملاعب تدريبية تم إنشاؤها بتمويل من برنامج FIFA Forward. وحضر الفعالية الأمين العام للاتحاد الوطني للعبة ديفيد لوريا، والمدير الفني للاتحاد جينادي سكورتول، ومدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم ستيفن مارتينز، ورئيس قسم FIFA المعني ببرنامج الأداء العالي أولف شوت، وأسطورة FIFA كريستيان كاريبمو الذي رفع كأس العالم 1998 FIFA™ مع المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى مدرب المواهب لدى FIFA فيتاليس أستافيفس، الذي كان لاعباً في صفوف منتخب لاتفيا في مشاركته الوحيدة بكأس الأمم الأوروبية عام 2004. كما تواجد كذلك اللاعب السابق كورالبيك أوردابييف، وكوكبة من أساطير كرة القدم في أوزباكستان، ومدربي أكاديمية الاتحاد الوطني للعبة.

وقال رئيس FIFA في كلمة فيديو مسجلة خاطب بها الحضور: "يبدو واضحاً بالنسبة لي أن كازاخستان دولة كروية أدرك قادتها الفرص التي تتيحها اللعبة الجميلة أمام جيل الشباب. سيُساعد (مخطط FIFA لتطوير المواهب) على اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها وصقلها، بحيث يوفِّر مسارات للفتيان والفتيات كي يتألقوا على الساحتين الإقليمية والعالمية".

وأردف: "نتطلَّع إلى دعم التنمية الاجتماعية والشخصية، وصقل شخصيات متكاملة عبر زرع قيم الانضباط ومبادئ العمل الجماعي وروح القيادة من خلال كرة القدم، وهو ما من شأنه أن يضمن تألق اللاعبين لا داخل الملعب فحسب، بل كذلك جعلهم أفراداً يتحلُّون بالمسؤولية ومساهمين فاعلين في المجتمع".

يُذكر أن أكاديمية FIFA للمواهب في كازاخستان هي المشروع التاسع والثلاثين من نوعه حول العالم، والتي تهدف جميعها إلى توفير أفضل مستوى تدريبي لفئة الشباب، واستفادتهم من مَرافق كروية مناسبة، وإتاحة فرص أمامهم للعب في بيئة تنافسية.

وبهذه المناسبة، قال المدير الفني لاتحاد كازاخستان لكرة القدم جينادي سكورتول: "تُعتبر هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونحن ممتنّون إلى FIFA على ما قدمه من دعم، وعلى الثقة بأننا قادرون سوية على خلق الظروف المناسبة لإعداد أبطال المستقبل في كازاخستان".

وكان رئيس FIFA قد لمس شخصياً التطور الذي حققته كازاخستان خلال زيارته للبلاد في مايو/أيار 2023، إذ شارك في حفل افتتاح المرحلة النهائية من الدوري الوطني لكرة القدم للفتيات، كما زار مقر الاتحاد الوطني للعبة.

وإلى جانب أكاديمية FIFA للمواهب، يُخطط اتحاد كازاخستان لكرة القدم لدعم مشروع ملعب FIFA، الذي يشهد إقامة أكثر من ألف ملعب مصغَّر حول العالم، ولا سيما في المناطق الريفية والمهمشة.

