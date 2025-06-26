فعالية خاصة لأكاديمية FIFA المخصصة لمواهب الفتيات في هونغ كونغ، الصين

هذه الفعالية هي الثانية من نوعها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أكاديمية FIFA للمواهب في هونغ كونغ، الصين مخصصة للفتيات تحت 12 سنة فقط

يسعى FIFA إلى إنشاء 75 أكاديمية مخصصة للمواهب حول العالم بحلول 2027

أُقيمت فعالية خاصة في أكاديمية FIFA للمواهب في هونغ كونغ، الصين احتفاءً بالتقدم الذي أحرزته الأكاديمية المخصصة للفتيات تحت 12 سنة، والساعية إلى تزويدهنّ بأفضل بيئة ممكنة للعب، من خلال برنامج تدريب منتظم ومباريات تنافسية ضدّ الفتيان وبطولات تُقام في بلدان أخرى.

يُذكر أن أبرز أهداف مخطط FIFA لتطوير المواهب تتمثل في إنشاء ما لا يقل عن 75 من أكاديميات المواهب النخبة في شتى أنحاء العالم بحلول عام 2027، وذلك بإدارة مشتركة بين FIFA وكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المعنية، إذ من شأن تلك الأكاديميات أن تساعد في ضمان حصول أفضل المواهب الشابة، من الفتيات والفتيان، على أفضل تدريب ممكن والاستفادة من مَرافق متطورة، مع نيل الفرصة للعب في بيئة تنافسية. حتى الآن، بدأ العمل بما لا يقل عن 33 أكاديمية، على أن يرتفع هذا العدد في النصف الثاني من عام 2025.

ما أن انطلقت صافرة البداية في المباراة التي جمعت بين الفتيات تحت 12 سنة من أكاديمية FIFA للمواهب بمواجهة فريق ماكاو تحت 13 سنة، اتّضح أنّ أمراً مميزاً على وشك الحصول، إذ قدّمت الفتيات مباراة استعراضية عالية المستوى، وعبّرن عن قيم العمل الجماعي والشجاعة والمجهود الحثيث التي تنطوي عليها كرة قدم السيدات في هونغ كونغ، الصين.

حدث هام لأكاديمية FIFA للمواهب في هونج كونج Previous 01 / 18 A milestone event was held at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 02 / 18 The milestone event, only the second to be held in the AFC region, was hosted by the Football Association of Hong Kong, China 03 / 18 The academy represents a proud step forward for football in Hong Kong, China 04 / 18 Workshop led by FIFA High Performance Specialists for local coaches in the lead-up to the event 05 / 18 FIFA High Performance Specialist April Heinrichs 06 / 18 The workshop focused on identifying talent, establishing clear pathways to unlock potential and strengthening competitiveness 07 / 18 FIFA aims to establish 75 Talent Academies around the world by 2027 08 / 18 The main goal of the FIFA Talent Development Scheme is to help to increase the global competitiveness of national-team football for both men and wome 09 / 18 Thirty-three academies are already operational, with many more to come in the second half of 2025 10 / 18 The FIFA Talent Academies will help ensure that the best young players, both girls and boys, receive the best possible coaching 11 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 12 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 13 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 14 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 15 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 16 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 17 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China 18 / 18 Milestone event at the FIFA Talent Academy in Hong Kong, China Next

هذه القيم هي العناصر الأساسية في ورشة العمل التي نظمها خبراء الأداء العالي في FIFA للمدربين استعداداً لهذه الفعالية. وقد ركّزت الحصة على تحديد المواهب وتأسيس مسارات واضحة للاستفادة من القدرات وتعزيز التنافسية والالتزام بالهدف الأساسي من مخطط تطوير المواهب الداعي إلى النهوض بالتنافسية العالمية للمنتخبات في كرة قدم السيدات والرجال على حدّ سواء. وتُترجَم هذه المهمة، المنبثقة من التزام FIFA ببناء إرث مستدام لتطوير المواهب، إلى دعم ملموس مُقدّم للاتحادات الوطنية الأعضاء عبر مساعدتها للعثور على أفضل اللاعبين واللاعبات وتدريبهم بفعالية وتزويدهم بالفرص ليلعبوا على أعلى المستويات ضد أفضل المنافسين.

حضر هذه الفعالية الخاصة، وهي الثانية من نوعها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بوي كوان، رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، بالإضافة إلى إريك فوك، مدير اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم. وبحسب السيد بوي، تمثّل هذه الأكاديمية خطوة بالغة الأهمية للمضي قُدماً بلعبة كرة القدم في هونغ كونغ، الصين. وأوضح في هذا الصدد: "إنها تعبر عن التزامنا بتطوير المواهب الشابة وتوفير فرص متساوية للفتيات المشاركات في اللعبة، لذلك، ينصبّ تركيز الأكاديمية على توفير بيئة تدريبية عالية الجودة للفتيات، ودمج تطوير كرة القدم بالتعليم والتنمية الشخصية. وقد عبّرت الفتيات المشاركات عن التزامهنّ القوي وعن قدراتهنّ، لذلك تقدّم لهنّ هذه الأكاديمية المساعدة من أجل بناء أسس متينة."

وقالت أبريل هينريكس، اختصاصية الأداء العالي في FIFA التي شاركت أيضاً في الاحتفالات: "مخطط تطوير المواهب في FIFA موجّه خصّيصاً نحو تحسين الاستراتيجية الفنية لتطوير كرة القدم في البلاد، من خلال توفير الإرشاد من الخبراء والمساعدة على ضمان حصول جميع اللاعبين الموهوبين على مسار مستدام للاستفادة القصوى من قدراتهم."

ذلك أن الأمر لا يتعلق بالمهارات الفنية في كرة القدم فحسب، بل بإرساء أُسس ثقافة قد أخذت تتشكل بالفعل، حيث بدأ بناء مستقبل كرة قدم الشباب مع الشروع في العمل بما لا يقل عن 33 أكاديمية FIFA للمواهب حول العالم، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 75 أكاديمية بحلول 2027.