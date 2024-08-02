رئيس كأس العالم للمشردين يتوقّع أن تُحقق للبطولة تأثيرات إيجابية أكثر بفضل دعم FIFA

جياني إنفانتينو يقول إن كأس العالم للمشردين تلعب دوراً هاماً في تغيير المجتمع

ثمانون بالمائة من اللاعبين تغيّرت حياتهم إلى الأبد بعد المشاركة في البطولة

كأس العالم للمشردين لديها القدرة على تغيير حياة الناس، وسيكون لهذه البطولة تأثيرات إيجابية أكثر من ذي قبل بفضل دعم FIFA. وقال رئيس كأس العالم للمشردين ميل يونغ أن دعم FIFA "خطوة مهمة جداً" للبطولة وسيجعل المشاركين يشعرون بأنهم جزء من عالم كرة القدم. وقّع FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين مذكرة تفاهم في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 2 أغسطس/آب 2024، واتفقوا على البث المشترك لهذه الفعالية عبر منصة FIFA+، وهي منصة البث المباشر التابعة لـFIFA، كما سيعمل FIFA على توفير المواد والمعدات اللازمة، بما في ذلك الميداليات والكؤوس. سيبدأ دعم FIFA في كأس العالم للمشردين المقبلة والتي ستنطلق فعالياتها في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، في الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر/أيلول 2024.

وقال رئيس FIFA "أود أن أشكر الرئيس ميل يونغ من كل قلبي على شراكته مع FIFA وأرغب في تهنئته على إطلاقه لهذه المبادرة منذ أكثر من 20 عاماً لابتكار وتنظيم كأس العالم للمشردين، وذلك على أمل تغيير المجتمع ومحاولة إضفاء تأثير إيجابي على حياة الناس." وأضاف "بعد 50 يوماً، سيلعب الرجال والسيدات - المشردون منهم بالتحديد - من أجل الفوز بميدالية وإحراز لقب كأس العالم، بل أيضًا من أجل تغيير حياتهم وتغيير الطريقة التي ينظر بها العالم إلى المشردين. وقد تمكّن العديد من المشاركين في بطولات كأس العالم للمشردين في الماضي، وبالتأكيد أيضاً من يشارك الآن وفي المستقبل، من تغيير حياتهم: عبر العثور على منزل ووظيفة وأن يصبح لهم شأن يليق بهم. وإذا تمكّنا من المساهمة ولو قليلاً في تغيير حياة شخص واحد مثلما يفعل FIFA، فسنكون قد حققنا هدفنا بالفعل."

كأس العالم للمشردين: قوّة عظيمة يُمكنها أن تُغيّر حياة الناس 01:55

تُقام كأس العالم للمشردين سنوياً، باستثناء ثلاث نسخ ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19، وأقيمت البطولة الافتتاحية في غراتس بالنمسا في عام 2003. وستشهد نسخة 2024، التي تقام لأول مرة في آسيا، مشاركة أكثر من 500 لاعب من 49 دولة حول العالم. وقال السيد يونغ إن توقيع مذكرة التفاهم مع FIFA كان "خطوة مهمة جداً" وسيكون لها تأثيراً بارزاً على مؤسسة كأس العالم للمشردين. "هذا يعني الكثير لنا نحن مؤسسة صغيرة، نعمل منذ سنوات عديدة عن كثب مع المشردين، وFIFA هو الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، نأمل أن نُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر بكثير في المستقبل، فكرة القدم، كما نعلم، لديها قوة حقيقية وقدرة على صنع التغيير. ومن خلال الجمع بين الاثنين، نحصل على نفس الفهم."

وأضاف أن الانضمام لـFIFA سيجعل اللاعبين يشعرون بأهميتهم. وقال "يتم استبعاد الأشخاص المشردين، الآن، ومع وجود مواد FIFA في الحدث، فإنهم يشعرون بأنهم جزء من عالم كرة القدم، وهذا جزء من عملية إعادة التأهيل الجارية." وأوضح أن دور كرة القدم في مساعدة المشردين كان بسيطًا حيث قال "في جميع أنحاء العالم - نحن نعمل في 70 دولة - نأخذ الكرة إلى حيث يوجد المشردون، ونطلب منهم لعب الكرة. ويمكن لأي شخص أن يلعب الكرة، مهماً كان. لا يلزم أن تكون جيداً في لعب الكرة، ولا يهم مستواك، المهم أن تشعر بالاندماج." وأضاف "بمجرد حدوث ذلك، فإنك تنقل شخصاً من كونه غير مرئي أو مهمشاً أو قليل الثقة إلى بيئة فريق يُمكنه فيها اللعب مع الآخرين، وهذه هي بداية عملية تؤدي إلى التغيير."

في 80 بالمائة من الحالات، تغيّرت حياة اللاعبين إلى الأبد بعد مشاركتهم حيث كشف "إنهم لم يعودوا بلا مأوى، وهذا هو التأثير الذي يُمكن أن تحدثه كرة القدم، وهي قوة قوية حقًا."

إن المشاركة في كأس العالم للمشردين تعني أن الأشخاص الذين كانوا مهمشين في السابق شاركوا في جلسات تدريبية وكان عليهم الحصول على جواز سفر، وهو ما يعني الحصول على أوراق هوية. لقد كانت بمثابة رحلة.

وختم يونغ قائلاً "معظمهم لم يسبق له ركوب الطائرة... لذا فإن كل ما في هذه الرحلة جديد بالنسبة لهم. ثم يصلون إلى حدثنا، وتستمر الرحلة بعد ذلك لأنهم يلعبون مرة واحدة فقط. إنها نهاية العملية، ثم ينتقلون إلى المجتمع بعد ذلك."