تنمية اللعبة في ماليزيا في قلب توسعة برنامج Football for Schools

أقيم برنامج”Football for Schools“ في بينانغ وشهد حضوراً قوياً

توسع البرنامج بشكل كبير في ماليزيا بعد إطلاقه في العام الماضي

يهدف برنامج”Football for Schools“ إلى تعليم الأطفال المهارات الحياتية من خلال أنشطة كرة القدم الممتعة

هناك القليل من المشاهد في كرة القدم العالمية التي تضاهي روعة امتلاء ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور. مع الألوان والضوضاء التي تشتهر بها منطقة جنوب شرق آسيا، استضاف الاستاد الذي يتسع لـ 87,500 متفرج في العاصمة الماليزية مناسبات لا تُنسى.

ويؤكد حجم التشجيع الهائل على مدى الإقبال الكبير على كرة القدم في ماليزيا. إن تسخير هذه الإمكانيات هو هدف الاتحاد الماليزي لكرة القدم (FAM)، وبرنامج Football for Schools يتناسب تماماً مع هدف الاتحاد في التوسع على المدى الطويل.

يتمثل الهدف الأساسي من برنامج Football for Schools في ضمان إتاحة كرة القدم للفتيان والفتيات على حد سواء من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي.

ومع وضع هذا الهدف الشامل في الاعتبار، استضاف الاتحاد الماليزي ومسؤولو FIFA الزائرون مهرجاناً كبيراً لـ Football for Schools سعياً لتوسيع نطاق البرنامج الحالي. أقيم المهرجان في بينانغ على مدار ثلاثة أيام واختتم يوم السبت 3 أغسطس/آب، وأثبت المهرجان الذي أقيم في بينانغ نجاحاً كبيراً بحضور أكثر من 200 طفل.

كما أثبت الحدث أيضاً أنه كان فرصة مهمة لحوالي 20 مدرس تربية بدنية لتعزيز مهاراتهم التي تعلموها في عام 2023.

مهرجان FIFA Football for Schools، بينانغ، ماليزيا Previous 01 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 02 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 03 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 04 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 05 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 06 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 07 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 08 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 09 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia 10 / 10 FIFA Football For Schools - Malaysia Next

وبالتعاون مع وزارة التعليم الماليزية، يهدف الاتحاد الماليزي لكرة القدم إلى رؤية كرة القدم مدمجة في 237 مدرسة أخرى.

وقال داتو إس سيفاسوندارام نائب رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم، خلال حفل الإطلاق: ”مع مبادرة F4S على مستوى المدارس الابتدائية الوطنية، سنرى المزيد من الأطفال ينخرطون في كرة القدم، وبالتالي جذب اهتمامهم للعب هذه اللعبة، بغض النظر عما إذا كانوا من البنين أو البنات“.

وأضاف ”ليس هذا فحسب، بل ستركز المبادرة على كل من كرة القدم والمهارات الحياتية والسمات الإيجابية المهمة في بناء السمات الشخصية الجيدة. كما يلتزم FIFA بالتعاون مع الاتحاد الماليزي لكرة القدم بتنفيذ دورات في كرة القدم لأعضاء هيئة التدريس في المدارس“.

حضر إطلاق الحدث أيضاً وزير التربية والتعليم، السيد فضل الله سيديك، والمستشار الفني لـFIFA السيد ألبرتو جياكوميني، ومدير برنامج Football for Schools نيكو نهوفاناساك، ونائب رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم داتو سيفاسوندارام، والأمين العام للاتحاد الماليزي لكرة القدم داتوك نور أزمان بن حاج رحمان، والمدير العام للتعليم في ماليزيا السيد أزمان عدنان.

تبني هذه المبادرة الأخيرة من برنامج Football for Schools على المنصة القوية التي تم إنشاؤها في عام 2023 والتي تضمنت توزيع الكرات على نطاق واسع على المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وفي نفس السياق، ينصب تركيز الاتحاد الماليزي لكرة القدم في برنامج Football for Schools أيضًا على زيادة مشاركة الإناث، حيث أن 50% من المعلمين المشاركين هم من النساء، و50% من الطلاب المشاركين هم من الفتيات، وهو هدف يتماشى مع أهداف حملة كرة القدم النسائية التابعة لـFIFA.

وتابع نائب رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم داتو إس سيفاسوندارام حديثه قائلاً: ”يلتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم أيضاً بضمان استمرار تعزيز كرة القدم النسائية على المستوى الشعبي من خلال تنظيم حملة FIFA لكرة القدم النسائية في 17 ملعباً في جميع أنحاء ماليزيا“.

وأضاف ”يحدونا أمل كبير في أن نشهد مشاركة المزيد من الفتيات والسيدات في كرة القدم من خلال هذه الحملة.“

وتأتي الاستضافة الناجحة للمهرجان والتوسع في إطلاق البرنامج استمرارًا لعام قوي لتطوير كرة القدم في ماليزيا.

فمنذ شهرين فقط تم وضع حجر الأساس لمركز التدريب الوطني الماليزي الجديد الممول من FIFA في ماليزيا، وهو مرفق صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو بأنه سيكون بمثابة ”منارة للعبة الجميلة“.