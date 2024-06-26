رئيس FIFA يصف المركز الفني الوطني الجديد في ماليزيا بأنه "منارة للعبة الجميلة"

نظَّم الاتحاد الماليزي لكرة القدم مراسم احتفالية بمناسبة وضع حجر الأساس للمشروع في بوتراجايا

إنفانتينو: "سيرغب الجميع أن يحققوا في هذا المركز حلمهم بلعب كرة القدم وتمثيل بلادهم على الساحة العالمية"

ساهم برنامج FIFA Forward والحكومة الماليزية بتمويل المشروع

قال جياني إنفانتينو رئيس FIFA إن المركز الفني الوطني الجديد في ماليزيا سيكون بمثابة "منارة للعبة الجميلة"، وذلك بمناسبة وضع حجر الأساس للمشروع في بوتراجايا.

انطلق المشروع الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا ضمن حفل حضره داتوك حميدن بن محمد أمين رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، وهانا يوه تسيو سوان وزيرة الشباب والرياضة الماليزية، وسانجيفان بالاسينغان مدير FIFA الإقليمي لآسيا وأوقيانوسيا.

المركز الفني الوطني الجديد في ماليزيا 01:52

“وفي رسالة مسجلة عبر الفيديو تم بثّها خلال حفل افتتاح المقر الفني، قال إنفانتينو: "أتوجّه بالتهنئة لكم جميعاً على وضع حجر الأساس اليوم. بينما تخطون الخطوة الأولى نحو بناء مركز التدريب الوطني الجديد، فإنكم تنهضون بالاتحاد الماليزي لكرة القدم وبكرة القدم في بلادكم الرائعة.يسعدني أن ألمس الدور الهام الذي يضطلع به برنامج FIFA Forward في كرة القدم الماليزية، بينما يتحوّل مركز التدريب الوطني هذا إلى منارة للعبة الجميلة في البلاد".

وأردف قائلاً: "سيكون (المركز) مصدر إلهام، وسيبعث برسالة أمل للاعبي كرة القدم من الشباب والشابات والفتيان والفتيات في أرجاء ماليزيا، إذ سيكون هذا هو المكان الذين سيرغب الجميع أن يحققوا فيه حلمهم بلعب كرة القدم وتمثيل بلادهم على الساحة العالمية".

يُذكر أن المركز الفني الجديد تطلّب سنوات من تضافر العمل ليبصر النور. وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم: "الضيوف الأكارم، ننظر إلى مراسم وضع حجر الأساس بمثابة تجسيد لرؤية المرحوم السلطان حاج أحمد شاه، الذي قاد اتحادنا بين عامي 1984 إلى 2014، وسعادة تان سري در أسيه تشي مات رئيس لجنة النزاهة في الاتحاد.

عندما كان المرحوم السلطان رئيساً للاتحاد الماليزي لكرة القدم، أراد إنشاء مركز إداري متكامل يكون مقراً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، والاتحاد الماليزي لكرة القدم، وذلك من أجل إنشاء مركز كروي في المنطقة الآسيوية".

استفاد المشروع من دعم بحوالي 5.2 ملايين دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، وستشهد مرحلته الأولى إعداد ثلاث أرضيات لعب بالحجم الكامل، بحيث يكون أحدها بالعشب الطبيعي، وآخر بالعشب الاصطناعي، وآخر هجين.

كما سيتم تركيب أنوار كاشفة بالإضافة إلى شباك مرتفعة لإبقاء الكرة داخل الملعب ونظام لإدارة مياه الأمطار، وذلك في إطار خطة تطوير حوالي 13 هكتاراً من الأراضي التي استُئجرت من الحكومة الماليزية التي ساهمت كذلك بمبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي في المبادرة.

ومن شأن هذه المساهمة أن تنهض بالمشروع إلى مستوى أعلى، مثل إضافة سقف لحماية أرضية العشب الاصطناعي، وتشييد مبنى يضمّ نادياً للياقة البدنية وصالة متعددة الاستخدامات وغرفة للتعافي من الإصابات والاستشفاء.

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“من جهته، قال مدير FIFA الإقليمي لآسيا وأوقيانوسيا: "من المهم للغاية بالنسبة إلى FIFA أن تكون هناك جهة حكومية تعمل يداً بيد مع FIFA والاتحادات الوطنية الـ211 في سبيل تطوير كرة القدم. كان مثالياً أنه تم تقديم الأرض مجاناً للاتحاد الوطني في دولة مثل ماليزيا – ونأمل أن يحصل ذلك في دول أخرى كذلك – بحيث يستفيد الاتحاد الوطني من تمويل برنامج FIFA Forward لتشييد المركز وبناء مقر جديد وتكون هذه شراكة عظيمة، ونطلّع إلى أن تستمر في المجالات الأخرى".

وسيكون المركز الفني الجديد بمثابة القلب النابض لتطوير كرة القدم الماليزية على كافة المستويات،وهو ما تطرّقت إليه وزيرة الشباب والرياضة الماليزية التي تواجدت في هذه المناسبة ولمست بنفسها تحوّل حلم الحكومة إلى حقيقة: "عندما يكون في متناول يدنا مدينة كروية، وفضاء مكرّس للتدريب ولكرة القدم، فإن ذلك سيستقطب الكثير من الماليزيين، وهو أمر مهم للجيل المقبل. فالأطفال يستقون الإلهام عبر المشاهَدة، ولذلك فعندما تكون في متناول يدنا منشأة كهذه، فإنهم يدركون أن المستقبل ملكهم، وسيرغبون ببدء لعب كرة القدم".

“وفيما يتعلق بالدعم الذي يوفره برنامج FIFA Forward لتحسين البنية التحتية لكرة القدم حول العالم، كما أشار إنفانتينو إلى مبادرة FIFA التي تهدف لتأسيس ما مجموعه 75 منشأة كروية بين أكاديميات النخبة والمراكز الفنية في مختلف الاتحادات الوطنية بحلول عام 2027، وأردف قائلاً: "هذا هو تماماً نوع المركز الخاص بالنخبة الذي نرغب بأن توفّره الاتحادات الوطنية الـ211 في إطار مخطط FIFA لتطوير المواهب، بحيث تمنح لاعبي كرة القدم الواعدين أفضل فرصة ممكنة لاستغلال مواهبهم، وذلك بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وختم رسالته بالقول: "تمثل هذه فرصة رائعة لما يمكن لبرنامج FIFA Forward أن يقدّمه. وإلى جانب دعم الحكومة الماليزية، مكَّنكم هذا من تحويل مشروعكم من مخطط على الورق إلى (منشأة) على أرض الواقع. ومع أخذكم بعين الاعتبار العوامل البيئية في منشأة ستوظّف أحدث التقنيات، تحوّلتم إلى قدوة تحتذي بها اتحادات وطنية أخرى من بعدكم".

يُذكر أن مراسم وضع حجر الأساس جرت في اليوم الذي سبق قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026 في العاصمة كوالالامبور.