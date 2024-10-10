جيلسون فرنانديز يحظى باستقبال من الرئيس البنيني باتريس تالون على هامش اليوم العالمي للقطن

تم الاحتفال باليوم العالمي للقطن في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعاصمة بنين كوتونو

حضر المراسم وفد من FIFA برئاسة جيلسون فرنانديز، مدير مكتب FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء

على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للقطن، حظي جيلسون فرنانديز باستقبال من الرئيس البنيني باتريس تالون، حيث تباحث الطرفان تطوير كرة القدم محلياً وأفريقياً

في عام 2019، اعتمدت الأمم المتحدة 7 أكتوبر/تشرين الأول تاريخاً رسمياً للاحتفال باليوم العالمي للقطن، الذي يمثّل فرصة مثالية تجتمع فيها مختلف الجهات الفاعلة الدولية للتفكير في تطور هذا القطاع، ولا سيما في القارة الأفريقية، علماً أن الدور جاء على بنين لاستضافة نسخة هذا العام، التي شهدت حضور وفد من FIFA كان فيه الرئيس جياني إنفانتينو ممثلاً بمدير مكتب FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء السيد جيلسون فرنانديز.

ففي أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التجارة العالمية وFIFA عام 2022، تم إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل القطن"، التي تهدف إلى استغلال شعبية كرة القدم على الصعيد العالمي لتعزيز الإدماج الاقتصادي في البلدان النامية، علماً أن اللجنة التوجيهية لهذه المبادرة كانت قد اجتمعت في يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة البنينية كوتونو، التي وقع عليها الاختيار لاستضافة مراسم الاحتفالات باليوم العالمي للقطن.

وفي هذا الإطار، عمل FIFA ومنظمة التجارة العالمية على توحيد الجهود لتعزيز قطاع القطن والنسيج من خلال كرة القدم في بلدان القطن الأربعة (زائد واحد)، والتي تشمل كلاً من بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، بالإضافة إلى كوت ديفوار كعضو مراقب. وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا "أنا سعيدة بهذا التعاون الوثيق مع FIFA، تحت قيادة جياني إنفانتينو، والذي يهدف إلى دعم بلدان القطن الأربعة (زائد واحد) لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية لقطاع القطن، لما يشكله ذلك من فرصة فريدة لتحسين حياة المزارعين، بمن فيهم الشباب والنساء." من جهته، قال جيلسون فرنانديز "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع منظمة التجارة العالمية والجهات الفاعلة في مبادرة ’الشراكة من أجل القطن‘ لتسخير قوة كرة القدم باعتبارها وسيلة لإحداث تغيير إيجابي، مع التركيز على إيجاد السبل الكفيلة بتحسين حياة الناس، وخاصة الشباب والنساء في غرب ووسط أفريقيا."

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع منظمة التجارة العالمية والجهات الفاعلة في مبادرة ’الشراكة من أجل القطن‘ لتسخير قوة كرة القدم باعتبارها وسيلة لإحداث تغيير إيجابي. جيلسون فرنانديز مدير مكتب FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء

وغداة اليوم العالمي للقطن، الذي أتاح لفريق FIFA إمكانية تبادل الأفكار مع مختلف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية حول كيفية تحسين فوائد القطن وتعزيز تأثيره من خلال اللعبة الجميلة، اغتنم مدير مكتب FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء الفرصة لزيارة رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، حيث شمل جدول أعمال الاجتماع مباحثات حول تطوير كرة القدم محلياً وقارياً. وشهد اللقاء أيضاً حضور الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيرون موسينغو-أومبا، ووزير الرياضة البنيني بينوا داتو، ورئيس اتحاد بنين لكرة القدم ماتوران دي شاكان، والمستشار الفني لوزير الرياضة جيمي أدجوفي-بوكو، والمدير العام لوكالة تعزيز الاستثمار والتصدير سيندي جيل تشيكيتي.