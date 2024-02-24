اتحاد بنين لكرة القدم

اتحاد بنين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.febefoot.org

العنوان

Rue du boulevard Djassain,

Boîte postale 112,

01 3-ÈME ARRONDISSEMENT DE PORTO-NOVO

Benin

طرق التواصل

الهاتف: +229-20/214 142

البريد الإلكتروني:infofebefoot@yahoo.fr

فاكس: +229-20/215 455

التنظيم

President

Mathurin DE CHACUS

Vice President

Ayema PEDRO

Bruno DIDAVI

Koto GBIAN

Louis-Philippe HOUNDEGNON

General Secretary

Claude PAQUI

Treasurer

Koto GBIAN

Technical Director

Adolphe OGOUYON

National Coach Men

Gernot ROHR

National Coach Women

Symphorien TEHOU

Chairperson of the Referees Committee

Koto GBIAN

Head/Director of the Referees Department

Thomas BOKO

Referee Coordinator

Thomas BOKO

تصنيف بنين

تصنيف منتخب بنين للرجال
تصنيف منتخب بنين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1215.16

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
150
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20

١٥ مارس ٢٠٢٤