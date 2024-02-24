اتحاد بنين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.febefoot.org
العنوان
Rue du boulevard Djassain,
Boîte postale 112,
01 3-ÈME ARRONDISSEMENT DE PORTO-NOVO
Benin
طرق التواصل
الهاتف: +229-20/214 142
البريد الإلكتروني:infofebefoot@yahoo.fr
فاكس: +229-20/215 455
التنظيم
President
Mathurin DE CHACUS
Vice President
Ayema PEDRO
Bruno DIDAVI
Koto GBIAN
Louis-Philippe HOUNDEGNON
General Secretary
Claude PAQUI
Treasurer
Koto GBIAN
Technical Director
Adolphe OGOUYON
National Coach Men
Gernot ROHR
National Coach Women
Symphorien TEHOU
Chairperson of the Referees Committee
Koto GBIAN
Head/Director of the Referees Department
Thomas BOKO
Referee Coordinator
Thomas BOKO
تصنيف بنين
تصنيف منتخب بنين للرجال
تصنيف منتخب بنين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستان
1215.16
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
150
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
١٥ مارس ٢٠٢٤
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