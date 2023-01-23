مشروع "كرة القدم للمدارس" ينطلق في تايلاند

تايلاند تصبح تاسع دولة آسيوية تطبّق برنامج كرة القدم للمدارس

شارك 30 مدرباً محلياً و100 طفل في برنامج مكثف على مدى ثلاثة أيام

تشمل المرحلة التجريبية من المشروع 60 مدرسة من 4 مناطق

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالنسبة لكرة القدم التايلندية، إذ فاز منتخب الرجال بسابع ألقابه في بطولة جنوب شرق آسيا لكرة القدم 2022، بينما زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو أرض الابتسامات، حيث عاين بنفسه تقدّم الأعمال في عدة مشاريع ومنشآت حصلت على دعم برنامج FIFA Forward، كما استهلّت مجموعة من المدربات التايلانديات دورة للحصول على شهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من المستوى A، وذلك بدعم من قسم كرة قدم السيدات في الاتحاد الدولي.

وأخيراً، انطلق مشروع "كرة القدم للمدارس" يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني.

جهود مشتركة

انطلق برنامج "كرة القدم للمدارس" عام 2019 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ويهدف لجعل كرة القدم متاحة للفتيان والفتيات في أرجاء العالم من خلال دمج أنشطة كروية في النظام التعليمي. وبين 20 و22 يناير/كانون الثاني، استضافت منطقة باثومثاني في شمال بانكوك إطلاق المشروع بمشاركة 30 مدرباً محلياً و100 فتة وفتاة.

إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس 2023 في تايلاند: اليوم الثالث Previous 01 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 02 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 03 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 04 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 05 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 06 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 07 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 08 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 1 Next

يشرف على المشروع ثلاثة خبراء من FIFA، كما حضر حفل الإطلاق لتقيم الدعم والمشورة الأمين العام للاتحاد التايلاندي لكرة القدم باتيت سوبابونغز، والمدير العام لقسم التربية البدنية الدكتور نيوات ليمسوكنيرون، ومديرة مشروع كرة القدم للمدارس فاتيماتا سيديبي، وأسطورة FIFA وأحد مدافعي منتخب إنجلترا ويز براون. وخلال كلمتها الافتتاحية، توجّهت سيديبي بالشكر إلى رئيس الاتحاد التايلندي لكرة القدم، والرعاية الكريمة من صاحب جلالة ملك تايلاند، على التزامهما خلال الأشهر الأخيرة للإعداد لإطلاق البرنامج: "أشكركم على التزامكم لا في تحقيق أحلامنا فحسب، بل أحلام أطفالنا كذلك. من شأن تطبيق هذا المشروع ضمان أن تصبح هذه المبادرة دائمة، بحيث نكون من خلال ابتسامات الأطفال والتزام المدربين وبرنامج كرة القدم للمدارس على موعد مستقبل أكثر إشراقاً". أما المدير الفني للاتحاد التايلندي للعبة، كارليس روماغوسا، فقد وضع آمالاً كبيرة على المشروع: "تشارك في مبادرة كرة القدم للمدارس 60 مدرسة من مختلفة مناطق تايلاند، إلا أن هدفنا النهائي يتمثل بتغطية كل مناطق البلاد. نتطلّع لتوفير بيئة آمنة للعب للفتيان والفتيات بحيث يكون بوسعهم تطوير أدائهم".

إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس 2023 في تايلاند Previous 01 / 07 FIFA F4S managerAntonio Buenano Sanchez(M ) answers questions by local coaches 02 / 07 Local coaches download a F4S application 03 / 07 FIFA F4S manager Alexandra Huete ( L ) answers questions by local coaches 04 / 07 A local coach asks a question during the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand 05 / 07 FIFA F4S manager Antonio Buenano Sanchez(M ) conducts a training session during the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand 06 / 07 Local coaches attend a training session 07 / 07 Local coaches attend the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand Next

برنامج مكثف

على مدى ثلاثة أيام، تلقى الحضور عروضاً تقديمية متنوعة، قدّمت إحداها ألكسندرا هويت وأنتونيو بيونانو سانشيز، وهما مديران في مشروع كرة قدم المدارس، واستعرضا للحضور التطبيق الخاص بالبرنامج والذي تمت ترجمته للغة التايلندية، ليكون بمثابة أداء تضمّ مئات الساعات من الفيديوهات التعليمية للحصص الكروية والمحتوى التعليمي المخصص للأطفال بين 4 و14 سنة.

وبمساعدة خبراء FIFA، لم يقتصر تكوين المدربين المحليين على كيفية تدريب الأطفال على أرض الملعب، بل كيف يمكن أن يتحوّلوا إلى مدربي مدربين هم أنفسهم.