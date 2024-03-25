مؤسسة FIFA تُعيد تأهيل البنية التحتية الكروية في بورتوريكو

بعث رئيس اتحاد بورتوريكو لكرة القدم رسالة مفتوحة توجه فيها بالشكر لـFIFA على الدعم في إعادة بناء المَرافق الكروية ببلاده

أتى التمويل من خلال برنامج التعافي التابع لمؤسسة FIFA بعد أن ضرب البلاد الإعصار فيونا

أدى الإعصار في سبتمبر/أيلول 2022 إلى حدوث دمار كبير في الجزيرة وشمل ذلك منشآت كرة القدم

توجّه إيفان ريفيرا غوتيريز، رئيس اتحاد بورتوريكو لكرة القدم، بالشكر إلى مؤسسة FIFA على المساعدة التي قدمتها في إعادة تأهيل البنية التحتية الكروية للبلاد إثر الإعصار المدمر فيونا الذي ضرب البلاد.

شمل الدعم اثنتين من المنشآت الرئيسية في البلاد واللتين تستضيفان معظم مباريات منتخب البلاد، وكذلك بعض المواجهات المحلية. إحداها مركز التدريب والتطوير الفني في أويستي في أنياسكو، وهو من أبرز المَرافق الكروية لبورتوريكو وشُيِّد بتمويل من برنامج FIFA Forward، وتعود ملكيته للاتحاد الوطني للعبة، أما المنشأة الثانية فهي ملعب سنتروأمريكانو دي ماياغويز، والذي استفاد هو الآخر من دعم كبير لإصلاحه من أجل استضافة مباريات منتخبات بورتوريكو في مختلف الفئات. ولم يقتصر العمل الذي جرى في هذه المنشآت على تجهيزها لكي تستفيد منها كرة القدم المحلية فحسب، بل تم ذلك أيضاً في إطار الحرص على استمرارية واستدامة النهوض باللعبة الجميلة في المنطقة بأسرها.

وبفضل التحرّك السريع لمكتب التطوير الإقليمي التابع لـFIFA في بنما، تم إعلام FIFA بحاجة اتحاد بورتوريكو لكرة القدم الماسة للمساعدة، وتم بناء على ذلك تخصيص تمويل للإصلاحات من خلال برنامج التعافي التابع لمؤسسة FIFA.

“وقال رئيس اتحاد بورتوريكو لكرة القدم في رسالة بعث بها إلى FIFA: "إن تضامُن FIFA جزء من استراتيجيته العالمية، وتشمل جهوده في هذا المجال طيفاً متنوعاً من البرامج الموجهة إلى دعم التطوير المستمر للعبة في كافة أرجاء العالم. ويُعتبر برنامج التعافي من الأمثلة على ذلك، إذ يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الجسيمة. ويأتي ذلك بفضل استجابة FIFA السريعة والملموسة لتخفيف أثر ذلك واستعادة حماستنا للمضي قدماً، مع ضمان أن تكون كرة القدم بمثابة بوابة للأجيال الجديدة في بورتوريكو لحياة أفضل".

وبفضل دعم مؤسسة FIFA، تم تسوير المركز في أنياسكو وتركيب اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى إصلاح المرامي والشباك وأرضيات العشب الاصطناعي التي تضررت من الإعصار. ويُمثل هذا المركز رمزاً لالتزام الاتحاد الوطني للعبة بتطوير كرة القدم، وبذلك أتت الإصلاحات التي تلت إعصار فيونا لتستعيد مكانته كوجهة كروية حيوية في البلاد.

كما تم إصلاح أرضية اللعب في ملعب ماياغويز مع توفير التجهيزات الكهربائية، وهو ما سمح للملعب باستضافة مباريات رسمية للمنتخب مجدداً.

“وعن هذا الدعم لكرة القدم البورتوريكية، قال موريسيو ماكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "استجابة برنامج التعافي التابع لمؤسسة FIFA في بورتوريكو إنما هي مثال على كيفية تفاعل المؤسسة من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية الـ211 عندما تتعرض لكوارث طبيعية أو أحداث غير متوقعة تؤثر على البنية التحتية الكروية. إني فخور بالتدخل السريع والمناسب الذي قامت به مؤسسة FIFA لدعم اتحاد بورتوريكو لكرة القدم، الذي أصبح بمقدوره الآن التركيز على النهوض باللعبة في البلاد، بدلاً من العودة إلى الوراء نتيجة ما دمّره الإعصار فيونا".

وإلى جانب هاتين المنشأتين المهمتين الواقعتين غرب الجزيرة، تم إصلاح عدة مَرافق أخرى بفضل دعم مؤسسة FIFA، ويشمل ذلك مَرافق في المنطقة الجنوبية (منشآت كروية في منطقتي ياوكو وجوانا دياز، وسيوداد ديبورتيفا ميليتو نافارو في بونس، وأرضيات اللعب في بيستا أتليتيكو دي ماونابو، وفيلودرومو باناميريكانو دي كوامو)، ومنطقة سان خوان (كومبليخو ديبورتيفو ريزيدنسيال خوان سي كورديرو دافيلا).

وفي ختام رسالته، قال رئيس الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم: "شهدت كرة القدم في البلاد تطوراً متصاعداً على مدى السنوات الأخيرة. وهذا توجه يجب الاستمرار فيه بالاعتماد على مساهمات كافة الجهات الفاعلة في كرة القدم المحلية والتزام قادتها، وبطبيعة الحال، بفضل دعم FIFA الذي يُقدِّم أملاً متجدداً من خلال برنامج مؤسسة FIFA للتعافي".