عملية تدريب واختيار الحكام لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ تتواصل مع ندوة ريو دي جانيرو

اجتمع أربعة وعشرون حكمة من النخبة من اتحادي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية في البرازيل نهاية شهر مارس/آذار لحضور دورة تدريبية نظرية وفنية

كانت هذه الدورة الثانية من ثلاث دورات تدريبية يستضيفها FIFA في عام 2026، وذلك في إطار تقييمه لـ53 حكمة مرشحة لاختيارهن للمشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

مع اشتداد المنافسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ حول العالم، بدأت بالفعل عملية اختيار وتدريب الفريق الثالث والثلاثين المشارك في البطولة. وبينما تتنافس البرازيل، الدولة المضيفة، و31 منتخباً آخر متأهلاً في العام المقبل على الكأس الأغلى في عالم كرة القدم للسيدات، سيبذل هذا الفريق الثالث والثلاثون المتميز - حكمات المباريات - قصارى جهدهن لضمان إدارة البطولة المرتقبة بأعلى مستوى من التحكيم.

في أواخر شهر مارس/آذار، اتخذ FIFA خطوة مهمة في تحديد وإعداد فريق التحكيم لكأس العالم للسيدات FIFA في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث اجتمع 24 حكمة بارعة من دول اتحادي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية لحضور ندوة نظرية وفنية مكثّفة استمرت لعدة أيام.

كانت رئيسة قسم التحكيم النسائي في FIFA، بيبانا شتاينهاوس-ويب، على رأس هذه الفعالية.

وأوضحت السيدة شتاينهاوس-ويب، الحكمة الألمانية الشهيرة التي أدارت المباراة النهائية التاريخية لكأس العالم للسيدات 2011 FIFA™ بين اليابان والولايات المتحدة في فرانكفورت بألمانيا: "هذه الفعالية هي واحدة من ثلاث ندوات تدريبية للنخبة من حكام السيدات التي يُنظّمها FIFA في عام 2026 في مختلف أنحاء العالم، ليس فقط لاكتشاف المواهب وتطويرها، بل أيضاً لاختيار حكام كأس العالم."

وتابعت "خلال هذه الفعاليات الثلاث في عام 2026، سنشهد مشاركة 53 حكمة من مختلف أنحاء العالم، يُمثّلون 38 اتحاداً عضواً ضمن مسيرتنا نحو البرازيل. لذا، فإننا نتابع هؤلاء الحكمات عن كثب ليس فقط لتقييم أدائهن الحالي، بل أيضاً لرصد تطورهن وإمكاناتهن للوصول إلى ذروة أدائهن في عام 2027، حين يحين وقت الحسم."

إنّ الضغط والهيبة المصاحبة لكأس العالم لا تقلّ أهميةً بالنسبة للحكام عن اللاعبات والمدربين، فهي ذروة الإنجاز.

وقالت كاتيا كوروليفا، الحكمة الأمريكية المولودة في الاتحاد السوفييتي، إحدى المشاركات في الندوة: "إنه حلم".

لذا، فإنّ التدريب والمتطلبات صارمة، وللنجاح في أجواء كأس العالم المرموقة، يجب أن يكون الحكمة على نفس مستوى اللياقة البدنية والمهارة العالية التي يتمتّع بها اللاعبات. وقد ساهمت الندوة في وضع المعايير اللازمة. أمضى الحكمات الـ24 المُشاركات في ريو وقتًا طويلًا في قاعات الدراسة وعلى أرض الملعب، حيث خضعن لتدريبات بدنية وفنية مكثفة.

وقالت السيدة شتاينهاوس-ويب، التي عملت في تسع مسابقات تابعة لـFIFA بشكل عام، وأصبحت أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الألماني للرجال في عام 2017 "إن الجوانب الرئيسية التي نبحث عنها في الحكمات هي، بالطبع، قدرتهن على اتخاذ القرارات، ودقتها واتساقها. ولاتخاذ أفضل القرارات، يجب أن تكون في أفضل وضع لتقييم الحادثة."

وأضافت "لذا، تلعب اللياقة البدنية دوراً هاماً، من حيث التحمل والسرعة وخفة الحركة - كل هذه الأمور نركز عليها لبناء نقاط القوة، أي مكوناتك البدنية، حيث يتولى الفريق الطبي وفريق العلاج الطبيعي رعايتها والاهتمام بها. نعمل عن كثب مع الحكمات لفهم الثقافات المختلفة وأساليب كرة القدم المتنوعة لنتمكّن من توقع مجريات اللعب على أرض الملعب. كما نعمل أيضاً مع التكنولوجيا لضمان فهم جميع الحكمات لعمليات تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) وعمليات اتخاذ القرار وتطبيقها بشكل كامل في جميع الحالات المختلفة."

لقد ترك مستوى الدقة والحماس انطباعاً لديهن، وكذلك الأجواء والالتزام بروح الفريق. كان هناك شعورٌ وكأن كأس العالم يخيّم على ريو، على الرغم من أن انطلاق البطولة لا يزال بعد 15 شهراً.

زقالت كوروليفا، التي أدارت مباريات في العديد من بطولات FIFA، بما في ذلك كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ "لا يوجد مكان أفضل للتدريب، وللشعور بالبيئة والأجواء بين زملائي من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وللتوافق التام."

وأوضحت كوروليفا أن هذه المنهجية ترتكز على الإعداد الذهني والبدني اللازم لتحكيم "مباراة سريعة" يلعبها "رياضيون من النخبة". وتركّزت المناقشات النظرية على اتساق القرارات، وتعلّم تكتيكات الفرق، وكيفية تعامل الدول المختلفة مع اللعبة، بالإضافة إلى "التماسك الذهني" الضروري للتعامل مع طاقة وأجواء يوم المباراة في كأس العالم.

وقالت كارلي شو-ماكلارين، الحكمة الكندية التي أدارت مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ "تُعدّ هذه الندوة فرصةً رائعةً للتواجد هنا مع FIFA، لا سيما في مكانٍ عريقٍ لكرة القدم كالبرازيل. كما أنها فرصةٌ ممتازةٌ لعرض مهاراتنا، والعمل مع حكامٍ آخرين، والتأهل ضمن أفضل الحكام في FIFA وConcacaf وCONMEBOL."

وأضافت "إنه أسبوعٌ حافلٌ بالتدريبات البدنية المكثفة. وبالطبع، يُعدّ أداء المباريات بالغ الأهمية خلال فترة وجودنا هنا، بالإضافة إلى الجلسات الفنية. لذا، نتعلّم الكثير في الجلسات التعليمية حول أحدث التوجهات في كرة القدم، ومواضيع محددة."

أعربت الحكمة الفنزويلية إيميكار كالديرس، التي أدارت مباريات في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، عن فخرها الكبير ومسؤوليتها الكبيرة بالمشاركة في هذه الندوة.

وقالت كالديرس "إنها خطوة مهمة في مسيرتي كحكمة. كما أنني أتواجد هنا مع مدربين ذوي كفاءة عالية لتطوير معرفتي، والتواصل مع حكام مختلفين، والوصول إلى أعلى مستويات أدائي كحكمة."

وأكدت كالديرس ما قاله زملاؤها قائلة "سيكون حلماً يتحقق أن أمثل بلادي في هذه البطولة رفيعة المستوى، وأن أُظهر كل ما لدي من تضحيات وتفانٍ وانضباط."

ستكون كأس العالم للسيدات 2027 FIFA حدثاً استثنائياً لكرة القدم للسيدات، ودليلاً على نموها المتسارع. كما ستُقام البطولة لأول مرة في أمريكا اللاتينية، مركز كرة القدم الشغوف والمستعد لاستقبال هذا الحدث المثير. ستكون البرازيل الخلفية المثالية، وبينما يتوق اللاعبون حول العالم للتألق على هذا المسرح، يتوق الحكام أيضاً.