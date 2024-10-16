تعيين حكام مباريات كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

أربعة وخمسون حكماً تم اختيارهم: 18 حكماً و36 حكماً مساعداً

سيتم استخدام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) في جميع مباريات البطولة

تنطلق البطولة في 27 سبتمبر/أيلول وتختتم في 19 أكتوبر/تشرين الأول

أعلنت لجنة الحكام في FIFA عن حكام المباريات الذين سيشرفون على مباريات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، والتي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول. من المقرر أن يدير المباريات 54 حكماً (18 حكم ساحة و36 حكماً مساعداً) من 22 اتحاداً عضواً في FIFA.

“وقال رئيس لجنة التحكيم في FIFA بييرلويجي كولينا"بعد النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم للأندية FIFA، نتطلع إلى بطولة أخرى مثيرة، حيث قمنا مرة أخرى بتعيين تشكيلة قوية جداً من الفريق الأول. من من منظور تحكيمي، من المهم جداً أن تتاح الفرصة للحكام للمشاركة في بطولة تضم نجوم المستقبل وأن نُجري المزيد من الاختبارات على تقنية دعم كرة القدم بالفيديو (FVS)، والتي حققت نجاحاً كبيراً حتى الآن".

ويأتي استخدام تقنية دعم كرة القدم بالفيديو (FVS) في البطولة بعد التجارب التي تم تطبيقها العام الماضي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان FIFA.

تقنية الفيديو المساعِد 01:12

جاءت تجارب نظام حكم الفيديو المساعد بعد طلبات عديدة من الاتحادات الأعضاء للحصول على طريقة بديلة وفعالة من حيث التكلفة لاستخدام التكنولوجيا لدعم حكام المباريات. على عكس نظام (VAR)، لا يستخدم نظام حكم الفيديو المساعد (FVS) حكام مباريات الفيديو المخصصين وبالتالي لا يتحقق من جميع الحوادث التي تغير مسار المباراة. بدلاً من ذلك، يقع العبء على عاتق المدربين المعنيين، الذين يُسمح لهم بتقديم عدد محدود من طلبات المراجعة في كل مباراة عندما يشعرون أن هناك خطأ واضحًا وجليًا قد حدث في حوادث تغيير المباراة، مثل الأهداف أو قرارات ركلات الجزاء أو حوادث البطاقة الحمراء المباشرة أو حالات الخطأ في الهوية. يمكن للاعبين أيضاً أن يوصوا مدربيهم بطلب المراجعة.