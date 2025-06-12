"تجربة جديدة": بيرلويجي كولينا يتحدث عن ابتكارات التحكيم في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة ستؤدي إلى اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة

سيحصل المشاهدون على فهم أفضل للصعوبات التي تواجه الحكم في عمله

يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار في FIFA، يقول إن الابتكارات تهدف إلى تحسين استمتاع الجماهير

ستشهد كأس العالم للأندية FIFA™ في نسختها الأولى ابتكارات تساعد على اتخاذ قرارات التسلل بشكل أسرع وأكثر دقة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية، ومنح المشجعين فرصة "وضع أنفسهم مكان الحُكام" من خلال ارتداء حُكام المباريات لكاميرات الجسم. وقد قال بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA، إن هذا القرار "سيساعد المشاهدين على فهم مدى صعوبة عمل الحكم."

117 حكماً - 35 حكم ملعب و58 حكم مساعد و24 حكم لتقنية الفيديو - من 41 اتحاداً عضواً سيتولّون إدارة 63 مباراة خلال البطولة. وأوضح كولينا إن المشاركة في النسخة الأولى من المسابقة الجديدة ستكون لها أهمية خاصة.

حيث قال: "جميع الحُكام هنا، وكل مسؤولي المباراة هنا، سعداء جداً بتواجدهم هنا، لأنهم يصنعون التاريخ بشكلٍ ما. حيث سيشاركون (للمرة الأولى) على الإطلاق، وهذا شيء سيبقى في الأذهان، لذا فنحن سعداء جداً ومتحمسون (لتواجدنا) هنا. وهذا حافز إضافي لتقديم أعلى مستوى أداء ممكن".ستكون أحد الابتكارات الرئيسية هي استخدام تقنية التسلل شبه الآلية، والتي تم تجربتها بنجاح في كأس القارات للأندية FIFA 2024™ وعدد من بطولات الشباب التابعة لـFIFA. وستُستخدَم نسخة متقدمة من النظام في كأس العالم للأندية FIFA™، بهدف جعل عملية اتخاذ القرار في حالات التسلل سريعة قدر الإمكان.

ابتكارات التحكيم في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ 02:34

وقال كولينا: "إحدى المشكلات التي نواجهها هي عندما يتعين على الحكم المساعد إبقاء العلم منخفضاً (حتى لا يوقف مرحلة الهجوم — التي قد ينتج عنها فرصة تسجيل هدف بسبب وجود موقف تسلل غير مؤكد — ثم يقررون ما ينبغي فعله في النهاية."

وأضاف "في بعض الأحيان، يتعين على اللاعبين الركض مسافة 40 متراً، وبعد الـ40 متراً يرفع الحكم المساعد العلم. وهذا يشكل خطراً على اللاعبين لأنهم قد يتعرضون للإصابة. وبالتالي، إذا تمكّنا من جعل الحكم المساعد مدعومًا بالتكنولوجيا لتجنب إبقاء العلم منخفضاً عندما تكون هناك حاجة لذلك، فسيجعل هذا قرار التسلل أسرع. وهذا ما نريد تحقيقه من خلال هذه النسخة المتطورة من تقنية التسلل شبه الآلية."

وسيكون أحد الابتكارات الأخرى هو ارتداء الحُكام لكاميرات الجسم، حيث ستُستخدَم اللقطات من قِبل DAZN، الناقل الحصري العالمي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA، كجزء من البث المباشر للمباريات خلال البطولة.

أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاختبار هو استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة يمكن أن تُحسِّن تجربة مشاهَدة المباريات عبر التلفاز والإنترنت من خلال عرض المجريات من زاوية رؤية الحكم. كما سيستخدم FIFA النتائج المستخلصة من البطولة لتقيين استخدام مثل هذه الكاميرات في مباريات كرة القدم عموماً.

وأضاف كولينا: "ارتداء الحكم لكاميرا سيعطي المشاهدين عبر التلفاز الفرصة لوضع أنفسهم مكان الحكم، وسيشاهدون ما يمكن للحكم أن يراه على الهواء مباشرةً أثناء المباراة."

وقال "إنها تجربة جديدة. وستعطي أيضاً فهماً لما يراه الحكم خلال مراحل اللعب المختلفة. ونعم، أعتقد أيضاً أن ذلك سيوفّر الفرصة للمشاهدين عبر التلفاز لفهم مدى صعوبة عمل الحكم."