تطوير المواهب محور مباحثات رئيس FIFA مع رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم

جياني إنفانتينو وجون جوتيريز يناقشان الاستراتيجية المستقبلية لكرة القدم في الفلبين

نجاح كرة القدم النسائية ركيزة أساسية لخطط النهوض باللعبة في الفلبين

هنأ إنفانتينو السيد جوتيريز على انتخابه رئيساً للاتحاد الفلبيني لكرة القدم

عبّر جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن دعمه للسيد جون جوتيريز بعد انتخابه مؤخراً رئيساً للاتحاد الفلبيني لكرة القدم في الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ خططه المستقبلية الطموحة لتنمية المواهب في البلاد.

حل السيد جوتيريز مؤخرا محل ماريانو أرانيتا في منصب رئيس الاتحاد الفلبيني، وأعلن على الفور خطة "Walang maiiwan! (لن يتخلف أحد عن الركب) في أول مؤتمر صحفي له بعد تقلده المنصب، في إشارة إلى خطته التي تستهدف منح كل لاعب/لاعبة كرة قدم واعد في سكان الأرخبيل البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة الفرصة لاستغلال كامل إمكاناته.

من جهته صرّح إنفانتينو، الذي التقى السيد جوتيريز في مدينة جدة السعودية قبيل قمة FIFA لكرة القدم 2023 التي ستعقد يوم الخميس ونهائي كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ الذي سيقام يوم الجمعة: "سررت بلقاء رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم جون جوتيريز في جدة لمناقشة الخطط المستقبلية لتنمية المواهب في بلاده وتهنئته على انتخابه مؤخراً".

وأضاف رئيس FIFA: "التقدم الذي أحرزته الفلبين في كرة القدم مذهل، وقد تجسد ذلك في تحقيق المنتخب الفلبيني للسيدات لأول فوز له على الإطلاق في كأس العالم للسيدات في وقت سابق من العام الحالي. سيواصل FIFA العمل مع الجميع في الفلبين حتى نتمكن معا من نشر فرحة لعبتنا الجميلة في أوساط الفتيات والفتيان على جميع المستويات في البلاد".

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من المؤكد أن السيد جوتيريز يملك إرثاً كبيراً يمكن البناء عليه بسبب النجاح المذهل الذي حققته مؤخراً كرة القدم النسائية في الفلبين، والذي يأني ثمرة لاستراتيجية طويلة الأمد وضعها السيد أرانيتا.

شهد تصنيف FIFA/Coca-Cola للسيدات في نهاية العام صعود الفلبين إلى المرتبة 38، وهو أعلى مركز لها على الإطلاق، حيث ارتقت من المرتبة 53في بداية عام 2023. يأتي ذلك بعد 12 شهرا من ظهور الفلبين الأول في كأس العالم للسيدات FIFA، والذي شهد فوزهن الأول في النهائيات والذي جاء على حساب نيوزيلندا التي استضافت البطولة بالمشاركة مع استراليا

Philippine Football Federation (PFF) President John Gutierrez 02:06

ويأمل جوتيريز أن تكون هذه الإنجازات بمثابة حافز لجميع المنخرطين في كرة القدم في جميع أنحاء الفلبين.

إذ قال في هذا الصدد: "لا يقتصر طموح الوصول إلى المستوى الدولي على الفتيات فقط بل يمتد ذلك للرجال والأولاد - الذين يرون أننا يمكننا أن نواصل تقدمنا في اللعبة العالمية. لذلك، على الرغم من أن المنتخب الوطني للسيدات هو من حقق ذلك، إلا أننا كنا نتطلع لنستعرض مواهبنا على مستوى الرجال والسيدات في جميع أنحاء العالم".

نيوزيلندا - فيليبين: المجموعة الأولى - كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ Previous 01 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 02 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 03 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 04 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 05 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 06 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 07 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 08 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 09 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 10 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 11 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 12 / 12 New Zealand v Philippines: Group A - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Next

وسيوفر المقر الجديد للاتحاد الفلبيني لكرة القدم - المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2024 والذي يُبنى بتمويل من برنامج FIFA Forward مركزاً محورياً لمزيد من مشروعات التطوير.

كما تحقق الزخم مؤخراً على المستوى الشعبي وذلك بانضمام البلاد إلى أكثر من 100 اتحاد عضو في FIFA في مبادرة FIFA لكرة القدم للمدارس.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته فاطمة سامورا الأمينة العامة لـ FIFA في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى تسليح الأطفال بالمهارات الكروية والحياتية من خلال إدخال اللعبة في المناهج الدراسية المحلية، ويتناسب تماما مع تخطيط السيد جوتيريز لمستقبل كرة القدم في الفلبين.

وأضاف السيد جوتيريز: "نود أن نزود أبناءنا وبناتنا الصغار بنوعية التدريب والدعم المتاحين في البلدان الأخرى لا سيما البلدان التي أثبتت هيمنتها في اللعبة الجميلة".

وأضاف: "لذلك، نود أن نُكيف إن لم نكرر نوعية التطور الذي حدث في هذه البلدان ونأمل بمساعدة FIFA أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف".