لقاء بين الرئيس الجديد لاتحاد مالاوي لكرة القدم والسيد جياني إنفانتينو في جدة

انتُخب فليتوود هايا رئيساً لاتحاد مالاوي لكرة القدم في 16 ديسمبر/كانون الأول

تناولت المحادثات موضوع كرة القدم للبراعم والحاجة إلى تحسين البنية التحتية

بفضل دعم برنامج FIFA Forward، حقّقت مالاوي خطوات نوعية إلى الأمام

التقى الرئيس الجديد لاتحاد مالاوي لكرة القدم فليتوود هايا مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مدينة جدة السعودية، وناقش معه أهمية بناء البنية التحتية الجيدة والحاجة إلى تطوير كرة القدم للبراعم وتنميتها في بلده. ودعا السيد هايا الذي انتُخب في 16 ديسمبر/كانون الأول، رئيس FIFA للتوجه إلى مالاوي ليرى بنفسه ما يُمكن القيام به. وبعد اللقاء الذي عُقد عشية قمة FIFA لكرة القدم، قال إنفانتيو "لقد سررت جداً بلقاء الرئيس الجديد لاتحاد مالاوي لكرة القدم والاستماع إلى خططه المفصلة الرامية إلى تطوير كرة القدم في بلده، وقد تطرقنا في الحديث إلى أهمية البنية التحتية الجيدة لتطوير كرة القدم بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الساحرة المستديرة في عملية التعليم. تزخر مالاوي بطاقة كبيرة في مجال كرة القدم، ومع الدعم الذي يقدمه برنامج FIFA Forward، والفرص المتزايدة التي تسمح للاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في البطولات العالمية، أظنّ أننا قادرون على إظهار كرة القدم المالاوية على الساحة العالمية."

وكان السيد إنفانتينو كان قد التقى مع سلف السيد هايا، وولتر نياميلاندو، في مكتب FIFA في باريس، في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يُذكر أنّ مساعدات برنامج FIFA Forward ليست بجديدة على اتحاد مالاوي لكرة القدم، الذي لجأ إليها في السابق لتجديد مركزه الفني في مدينة بلانتير بهدف توفير منشآت تدريبية محسنة للمنتخبات الوطنية. وقد أثمرت هذه المساعدات بفوز منتخب السيدات ببطولة مجلس اتحادات جنوب أفريقيا لكرة القدم للسيدات التي أقيمت في جنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو اللقب الأول من هذا النوع لمنتخب مالاوي للسيدات.

لا تزال معظم اللاعبات في زهرة شبابهنّ، ما أدّى إلى تحويل قسم كبير من التمويل إلى تطوير فرق البراعم نظراً إلى أنّ تطوير الناشئين يشكّل واحدة من أولويات اتحاد مالاوي لكرة القدم. وتخضع حالياً الأكاديمية في مدينة مزوزو شمال البلاد لمجموعة من التطورات التدريجية، علماً أنّ اتحاد مالاوي لكرة القدم هو واحد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المئة التي أطلقت برنامج Football for Schools من FIFA الهادف إلى تزويد الأطفال بمهارات حياتية بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في كرة القدم. ولكن السيد هايا اعتبر أنّ الطريق ما زال طويلاً وإنّ البلد بحاجة إلى ملاعب أفضل.

رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم فليتوود هايا 01:04