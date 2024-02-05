إنفانتينو: نيويورك/نيو جيرسي ستستضيف نهائي أسطوري لكأس العالم 2026 FIFA™ سيوحِّد العالم

أشار إنفانتينو إلى أن المدينة الأمريكية ستحظى باستضافة أهم مباراة في تاريخ كرة القدم

سيكون ملعب أزتيكا وجهة المباراة الافتتاحية تكريماً لمكانته كصرح كروي مهيب

ستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة في كندا كذلك

بعد أن كشف FIFA عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بمشاركة 48 منتخباً، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن نيويورك/نيو جيرسي ستكون مسرحاً لنهائي أسطوري سيُوحِّد العالم. سيُقام النهائي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، بينما سيكون المنتخب المكسيكي أحد طرفي المباراة الافتتاحية التي ستُنظَّم على ملعب أزتيكا الشهير يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026.

رئيس FIFA يتحدث عن إعلان جدول مباريات كأس العالم 26 FIFA™ 03:42

وبهذه المناسبة قال إنفانتينو "أنا على ثقة أن نيويورك/نيو جيرسي تشهد احتفالات الآن، وهي التي نالت [شرف تنظيم] أهم مباراة في تاريخ كرة القدم." وأضاف "إنها موقعة نهائي 2026 التي ستجري بتاريخ 19 يوليو/تموز 2026، وستكون مباراة أسطورية، وحدثاً مذهلاً. سيكون أول نهائي لكأس العالم FIFA بمشاركة 48 منتخباً، 48 دولة. سيتجه إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى المكسيك وكندا، ملايين الأشخاص لحضور كأس العالم. وما من شكّ بأن التواجد في نيويورك، هذه المدينة العالمية، للاحتفال وتوحيد العالَم سيكون بمثابة تجربة فريدة حقاً، لا سيما وأن منطقة نيويورك ونيو جيرسي تضمّ أكثر من 200 جنسية بين ساكنيها."

ثم تحوّل رئيس FIFA إلى مكسيكو سيتي، التي قال إنها ستكون بمثابة مدينة مستضيفة "استثنائية"، مذكّراً بأن ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية سبق واستضاف نهائيات البطولة بنسختي 1970 و1986، وكان شاهداً على العبقرية الكروية لكل من الأسطورتين بيليه ودييجو مارادونا. وأردف قائلاً: "ملعب أزتيكا ليس مجرّد ملعب، إنه صرح كروي مهيب لكرة القدم في المكسيك، وأمريكا الشمالية، والعالم. فاز لاعبون من طراز بيليه و[دييجو] مارادونا بكأس العالم بين جنباته... في مباريات خلّدها تاريخ كرة القدم." وأضاف "لهذا يُسعدنا انطلاق هذه النسخة من كأس العالم بتاريخ 11 يونيو/حزيران في ملعب أزتيكا، ومن ثم ستجري مباريات أخرى في مونتيري وغوادالاخارا لأن المكسيك هي كلمة مرادفة لكرة القدم، وكل من سيأتي إليها لحضور هذه النسخة من كأس العالم سيكون على موعد مع تجربة رائعة."

وكما هو الحال بالنسبة للمكسيك، سيخوض منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مبارياتهما ضمن مرحلة المجموعات على أرضهما، إذ يستهل الكنديون مشوار البطولة في مدينة تورونتو يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026، بينما يبدأ الأمريكيون مشاركتهم في البطولة في نفس اليوم ولكن في مدينة لوس أنجلوس. كما نوّه رئيس FIFA بخبرة كندا في استضافة بطولات FIFA، وأكد على الروح الكروية التي تتمتع بها المدينتان المستضيفتان فانكوفر وتورونتو حيث قال "إني فخور وسعيد جداً لكون كندا جزء من هذه النسخة المذهلة من كأس العالم. المدينتان المستضيفتان فيها تتمتعان بجمال طبيعي، وعالميتان جداً، ولهذا أنا على ثقة من أن كافة الجماهير التي ستحضر المباريات في كندا، سواء في فانكوفر أو تورونتو، ستكون على موعد مع إثارة ومتعة كبيرتين."