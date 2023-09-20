إنفانتينو يُشيد بالإنجازات الإسبانية خلال اجتماعه مع الرئيس بيدرو سانشيز

رئيس FIFA يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نيويورك

إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي تتربع على العرش العالمي في جميع مسابقات كرة القدم النسائية الثلاث

أكد رئيس الوزراء الإسباني مجدداً دعم بلاده لـFIFA

عقد رئيس FIFA جياني إنفانتينو اجتماعاً في نيويورك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث شهدت المناقشات استعراض النتائج المبهرة التي حققتها المملكة الأيبيرية باستمرار في مختلف مسابقات كرة القدم، كما تباحث الطرفان مشاريع التطوير المحتملة في المستقبل.

وتطرق الاجتماع إلى التجارب المشتركة التي يمكن أن تنطوي عليها كرة القدم، ومشاعر الشغف المرتبطة باللعبة الجميلة وما تتركه من صدى بين الناس، بما يتيح التقارب بين الشعوب والتواصل بين الأمم على اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد. وفي هذا الصدد، اغتنم رئيس الوزراء سانشيز الفرصة للتأكيد مجدداً على دعمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، معلناً أن إسبانيا بلد صديق لـ FIFA.

فبعد فوزها على إنجلترا بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، أصبحت إسبانيا أول دولة تتربع على العرش العالمي في جميع مسابقات كرة القدم النسائية الثلاث، وهي التي تُوجت بكأس العالم للسيدات FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، وهو إنجاز تاريخي يعكس بجلاء مستوى اللعبة في إسبانيا وما تزخر به هذه الدولة من مواهب في مختلف الفئات العمرية، كما يمثل دليلاً قاطعاً على مدى التزامها الراسخ بتطوير كرة القدم النسائية.

“وعن الحديث الذي دار بينه وبين بيدرو سانشيز، قال إنفانتينو، الذي يزور نيويورك خلال أسبوع افتتاح جلسات المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة:"لقد هنَّأت رئيس الوزراء على الإنجاز المذهل الذي حققته إسبانيا من خلال الظفر بجميع ألقاب بطولات كأس العالم الثلاث في كرة قدم للسيدات".

فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، أكدت إسبانيا مكانتها ضمن أنجح الدول في بطولات FIFA، وهي التي أحرزت سبعة ألقاب عالمية وحلَّت وصيفة للبطل في تسع مناسبات، حيث تربعت على العرش في كأس العالم 2010 FIFA، وكأس العالم للسيدات 2023 FIFA، وكأس العالم للسيدات تحت 20 FIFA 2022، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA في نسختي 2018 و2022 وكأس العالم FIFA داخل الصالات FIFA في نسختي 2000 و2004، وهي أرقام تشهد على التطور المبهر لكرة القدم في البلاد.

سجل الألقاب والبطولات (منذ عام 2000) كأس العالم FIFA 2010 كأس العالم للسيدات 2023 FIFA كأس العالم لكرة الصالات 2004 FIFA كأس العالم لكرة الصالات 2000 FIFA كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2022 FIFA كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2018 FIFA كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2022 FIFA

وصيف البطل (9 مرات)

كأس العالم لكرة الصالات 2012 FIFA كأس العالم لكرة الصالات 2008 FIFA كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2013 FIFA كأس العالم تحت 20 سنة 2003 FIFA كأس العالم تحت 17 سنة 2017 FIFA كأس العالم تحت 17 سنة 2007 FIFA كأس العالم تحت 17 سنة 2003 FIFA كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2018 FIFA كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2014 FIFA

“وأوضح الرئيس إنفانتينو في هذا السياق: "إن نجاح إسبانيا في جميع جوانب اللعبة، بما في ذلك كرة القدم للسيدات وكرة القدم للرجال وكرة الصالات، لدليل قاطع على مستوى الالتزام الذي أظهره هذا البلد في تطوير اللاعبين الشباب على أساس مقاربة شاملة، حيث تُعتبر إسبانيا مثالاً يمكن لبقية العالم أن يقتدي به فيما يتعلق بالإنجازات التي يمكن تحقيقها في هذا المضمار، وقد هنَّأتُ رئيس الوزراء سانشيز على ذلك.

هذا وقد تم تعزيز ثقافة التطوير والعمل الميداني في هذا البلد من خلال اعتماد أربعة مشاريع ضمن برنامج FIFA Forward منذ عام 2016.