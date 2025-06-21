جياني إنفانتينو "منبهر برؤية" رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

استفادت مقدونيا الشمالية بصورة إيجابية من برنامج FIFA Forward ومخطط تطوير المواهب من FIFA

رئيس FIFA يقابل رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم (FFM)، ماسار أوميراجيتش

عُقد الاجتماع على هامش قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

تحدث رئيس FIFA جياني إنفانتينو بشكل إيجابي عن مستقبل كرة القدم في شمال مقدونيا بعد اجتماعه مع رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم (FFM) ماسار أوميراجيتش في ميامي بالولايات المتحدة على هامش كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

كانت مقدونيا الشمالية واحدة من ثماني اتحادات أعضاء في FIFA التقى بها السيد إنفانتينو بعد الجلسة الثانية من إجمالي ثلاث جلسات ضمن قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025.

اُنتخِب السيد أوميراجيتش رئيسًا لاتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم في ديسمبر 2024، وبنى على الأسُس المتينة التي ساعدت FIFA في وضعها من خلال برنامج FIFA Forward ومخطط FIFA تطوير المواهب (TDS).

قال السيد إنفانتينو: "سررت بالحصول على الفرصة للتحدث عن كرة القدم مع رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم. هنا في ميامي، أُتيحت لنا فرصة لقاء بعضًا البعض وجهًا لوجه للمرة الأولى، وقد انبهرت برؤية السيد أوميراجيتش حول كرة القدم في بلاده".

افتتحت مقدونيا الشمالية مركز تدريب FFM، والذي أُعيدت تسميته لاحقًا باسم "مركز تدريب بيتر ميلوسيفسكي" نسبةً إلى حارس مرمى البلاد السابق، الذي رحل عن عالمنا سنة 2014. والآن، عبر مخطط تطوير المواهب من FIFA، يتوفر حاليًا برنامج تغذية وعافية على مدار العام بقيادة طبيب الأكاديمية، مع مجموعة مختارة بعناية من المواهب الشابة الواعدة في الأكاديمية.

وتابع رئيس FIFA قائلًا: "تلقيت تحديثًا حول كيفية دعم برنامج FIFA Forward للنمو، وناقشت كيف نستطيع تحسين البنية التحتية لكرة القدم. كما تحدثنا أيضًا عن أنشطة تنمية الشباب والمشاريع الشعبية".

"أعلم أن مخطط تطوير المواهب من FIFA ساعد بالفعل اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم على تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد، وخاصةً ما يتعلق بالتعرف على المواهب. ومن خلال العمل مع أفضل مدربي البلاد في أكاديمية FFM، أنا متأكد أن هؤلاء اللاعبين الشباب المتميزين سيكون لهم تأثير على الساحة القارية والعالمية مستقبلًا".

لم تتأهل مقدونيا الشمالية بعد إلى نهائيات كأس العالم FIFA™، لكنها تتصدر المجموعةالسابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمسابقة عام 2026، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك، ويبدو أنه ينتظرها مستقبل مشرق.