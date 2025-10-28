مبادرة مستقبل الاستثمار: رئيس FIFA يحث على أهمية "الاستثمار في السعادة"

إنفانتينو: "السلام والوحدة والتآلف والتفاهم، جميعها قيم تجلبها كرة القدم للشعوب"

شارك رئيس FIFA في جلسة نقاشية خلال الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار

نوّه إنفانتينو خلال الحدث الذي استضافته العاصمة السعودية إلى أن "كرة القدم تُذكِّر الجميع" بأن على المجتمع "الاستثمار في السعادة"

خلال جلسة شهدت مشارَكة شخصيات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة التاسعة من قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، نوّه رئيس FIFA جاني إنفانتينو إلى قدرة كرة القدم على أن تكون بمثابة بوصلة أخلاقية ترشد المجتمعات وتجلب البهجة للشعوب.

نُظِّمت الجلسة تحت عنوان "هل تسير الإنسانية في الاتجاه الصحيح؟"، وأدار الحوار فيها ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي بالنيابة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وطرح خلالها سؤالاً على إنفانتينو بخصوص المسؤولية الملقاة على عاتق FIFA لتسخير القدرة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لكسر الحواجز ونشر الوعي والترفيه.

وأجاب إنفانتينو قائلاً: "بالتأكيد، لأن كرة القدم تشمل كل ذلك، وتنطوي تحت مظلّتها كل المواضيع التي ناقشناها هنا. فبالنسبة للتعليم، وهو أمر بالغ الأهمية، يمكن اكتساب الكثير من المعارف من خلال لعب كرة القدم، وممارَسة الرياضة. فالسلام والوحدة والتآلف والتفاهم، جميعها قيم تجلبها كرة القدم للشعوب، ويبدأ (اكتسابها) لدى الأطفال عندما يستهلّون اللعب، وهو أمر يجب أن نتمسَّك به، وندفع به إلى الأمام دوماً".

هذا وينصّ نظام FIFA الأساسي على التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم باحترام كافة حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، بينما يُركِّز الهدف 6 من "أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027" على المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقه. ومن شأن برامج مثل Football for Schools وFIFA Arena ومخطط تطوير المواهب أن تقرِّب اللعبة إلى الأطفال، وتمنحهم فرصاً للانخراط في عالم كرة القدم الاحترافية، بينما تعمل مؤسسة FIFA على التقريب بين المجتمعات المحلية من خلال كرة القدم، وتساعد FIFA على تحويل أهدافه إلى واقع على الأرض في أرجاء العالم.

كما قدّم إنفانتينو نموذجاً لقدرة كرة القدم على رسم الابتسامة وجلب الفرح والسعادة، بحيث مرَّر كرة القدم الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بين المشاركين، وهو ما خلق جواً مرحاً في الجلسة الحوارية التي ضمّت كلاً من رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف؛ ورئيس وزراء ألبانيا إدي راما، ورئيس كولومبيا غوستافو بترو؛ ورئيس غيانا محمد إرفان علي، والمؤسس والرئيس التنفيذي والموجه وعضو مجلس إدارة شركة Bridgewater Associates ومؤسِّس Dalio Family Office راي داليو.

وأردف رئيس FIFA: "ليست هذه مجرد كرة، إنها أداة سحرية تزرع السعادة لدى الشعوب، وتجعلهم يبتسمون، ويستمتعون ويحلمون، وتخلق لديهم روح الإبداع، وتمنحهم نظرة إيجابية للمستقبل، وهذا ما يمكن لكرة القدم أن تمنحه للمجتمع، وكل ذلك بفضل ابتسامة.