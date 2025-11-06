الرئيس إنفانتينو يناقش قوة كرة القدم في توحيد العالم وإلهامه خلال منتدى الأعمال الأمريكي: ميامي 2025

رئيس FIFA يلقي كلمةً في منتدى الأعمال الأمريكي: ميامي 2025 خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مركز كاسيا
السيد إنفانتينو يتحدث للجمهور عن هدف FIFA المتمثل في "إعطاء كل موهبة في كل ركن من أركان العالم دفعة إلى الأمام وفرصة للحلم"
رئيس الولايات المتحدة دونالد جيه ترامب والفائز بكأس العالم FIFA 2022™ ليونيل ميسي من بين شخصيات مؤثرة أخرى سوف تتحدث في القمة التي تستمر ليومين
خلال حديثه في منتدى الأعمال الأمريكي: ميامي 2025، أعاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو التأكيد على قدرة كرة القدم الفريدة على توحيد العالم، بالإضافة إلى تعزيز السلام العالمي وإلهام الجيل القادم من الفتيات والفتيان للسعي وراء أحلامهم.
وقد حضرت بعض أكثر الأصوات تأثيرًا في مجالات الرياضة والترفيه والأعمال والسياسة والثقافة العالمية القمة التي استمرت يومين وعُقِدت بمركز كاسيا في ميامي يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبالإضافة إلى رئيس FIFA، كان بين المتحدثين أيضًا في اليوم الافتتاحي لمنتدى الأعمال الأمريكي رئيس الولايات المتحدة دونالد جيه ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، والفائز بكأس العالم FIFA 2022™ ليونيل ميسي.
"شعارنا في FIFA هو أن كرة القدم توحد العالم. فهي تجمع الناس من كافة أنحاء الكوكب. أعنى أن العالم يقف ساكنًا عندما تُلعب بطولة كأس العالم (FIFA). وأقمنا آخر بطولة لكأس العالم (FIFA) في قطر؛ حيث كان لدينا ثلاثة ملايين ونصف المليون متفرج في الملعب، وخمسة مليارات مشاهد على شاشة التلفاز"، تحدث السيد إنفانتينو موضحًا، قبل أن يتطلع إلى القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 26™ في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، 5 ديسمبر/كانون الأول 2025.
ستكون النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم FIFA™ هي الأولى في تاريخ البطولة الممتد لأكثر من 90 عامًا التي تقام في ثلاث دول، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. كما أنها ستضم 48 منتخبًا، بدلاً من 32 منتخبًا كما هو متعارف عليه منذ عام 1998، مع لعب رقم قياسي من المباريات هو 104، بالإضافة إلى أنها ستقام على ملعبين في كندا وثلاثة في المكسيك و11 في الولايات المتحدة الأمريكية، من الخميس 11 يونيو/حزيران إلى الأحد 19 يوليو/تموز 2026.
وقال رئيس FIFA: "سيكون الحدث أكبر حجماً هذه المرة؛ لأنه سيكون لدينا سبعة ملايين متفرج في الملاعب، وسيشاهده ستة مليارات شخص على شاشات التلفاز حول العالم. كما سيتوافد الملايين إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للالتقاء والاتحاد والاستمتاع والتعارف.
"هذا هو حجم ما تمثله كرة القدم، لذلك نريد الاتحاد والمساهمة، لا سيما عندما نرى ما يحدث في عالمنا المنقسم للغاية اليوم."
جياني إنفانتينو في منتدى الأعمال الأمريكي: ميامي 2025
هذا وقد كشف رئيس FIFA أيضًا كيف أدى تصميم FIFA على توحيد العالم ونشر السلام من خلال اللعبة الجميلة إلى تقديم "جائزة FIFA للسلام - كرة القدم توحد العالم"، وهي جائزة سنوية جديدة تكرّم الأفعال الاستثنائية الرامية للسلام والاتحاد. وستُقدَم جائزة FIFA للسلام لأول مرة خلال القرعة النهائية الشهر المقبل، والتي قال السيد إنفانتينو إنها ستصل إلى جمهور عالمي يبلغ مليار شخص.
وأضاف: "هذه هي المنصة المناسبة لتكريم شخص قدم الكثير أو يقدم الكثير من أجل السلام لأننا بحاجة إلى ذلك. كرة القدم تساعد قليلاً، ولكننا نحتاج في التالي إلى قادة يدفعونها نحو المرمى ويسجلون الهدف".
وفي إطار شرحه لفلسفة FIFA الشاملة، أعرب رئيس FIFA عن فخره الشديد من خلال تسليط الضوء على كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ - بالإضافة إلى برنامج FIFA الرائد، Football For Schools - كمنصات للتنمية الرياضية والشخصية، وأدوات تدفع التغيير الاجتماعي.
قال السيد إنفانتينو: "غرضنا، هدفنا، من ناحية، يتمثل في جعل كرة القدم عالمية حقًا، ومن ناحية أخرى، إعطاء كل موهبة في كل ركن من أركان العالم دفعة إلى الأمام وفرصة للحلم. وإذا كان بإمكانكم إعطاء شيء لطفل، فأعطوه كرة مثل هذه، ألست محقًا؟ هذا الشيء السحري الذي يحول الأطفال أو الأفراد في العموم إلى أشخاص سعداء أو أطفال سعداء، لأنها ترسم البسمة بمجرد حصولك عليه.
"إذا كان بوسعكم منح طفل فرصة أو وسيلة أو أمل في أن يصبح ليونيل ميسي القادم، وأن يصبح كذلك رجلاً أو امرأة أفضل، فأعتقد أننا نفعل شيئاً عظيمًا. وتعود جميع عائداتنا إلى اللعبة، إلى 211 دولة في العالم، من أجل التأكد أن الأطفال - الفتيات والفتيان - قادرون على فعل شيء ما. ونستثمر في كرة القدم النسائية... في كل مكان في العالم... وفي كرة القدم للرجال والفتيان، وهذا هو بالضبط ما يجعل كرة القدم مميزة جدًا."