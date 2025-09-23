كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين2025 ™

بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
FIFA.com
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025, 02:30
الرئيس

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس FIFA جياني إنفانتينو يناقشان "شراكة مثمرة"

  • التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مدينة نيويورك الأمريكية

  • ناقش الرئيسان التزام كازاخستان بتطوير كرة القدم

  • تعتزم هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى دعم مشروع FIFA Arena

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ناقشا الشراكة المثمرة التي تربط بين الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية وهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وكانت كازاخستان قد شهدت خلال الأسبوع الماضي تحقيق إنجاز نوعي مع تدشين أكاديمية FIFA لتطوير المواهب في إطار الجهود المستمرة لاتحادها الوطني للنهوض بالمستديرة الساحرة، وإتاحة فرصة أمام فئة الشباب للانخراط في المستديرة الساحرة وتحقيق أكبر مستوى استفادة من قدراتهم.

KAZAKHSTAN - SEPTEMBER 18: FIFA Talent Academy Milestone Event attended by FIFA Legend Christian Karembeu and FIFA Director of Global Football Development Steven Martens on September 18, 2025 in Kazakhstan. (Photo by FIFA)
تطوير المواهب
تقدم كروي جديد لكازاخستان من خلال إنجاز هام لأكاديمية FIFA للمواهب

كما يُخطط اتحاد كازاخستان لكرة القدم لدعم مشروع FIFA Arena، الذي يشمل إنشاء ألف ملعب مصغَّر حول العالم، ولا سيما في المناطق الأكثر فقراً في المدن والأرياف.

“وعقب اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال رئيس FIFA: "تشرَّفتُ بلقاء رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مجدداً، في نيويورك، حيث تناقشنا بخصوص توظيف شعبية كرة القدم من أجل إحداث أثر إيجابي، وخلق فرص أمام فئة الشباب في بلده العظيم".

"يأتي تعاوننا الوثيق مع الجهود التي يضطلع بها رئيس الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم مارات عماروف وفريقه فيما يتعلق بالمبادرات المختلفة لدعم تطوير البنية التحتية وكرة قدم السيدات وفئة البراعم ليكون بمثابة دليل على اتّساق الجهود بغية تطوير كرة القدم في أرجاء البلاد".

"كما شكَّل اجتماع اليوم فرصة لتوجيه الشكر إلى الرئيس توكاييف وحكومته بينما نمضي قدماً في شراكتنا المثمرة معهم".

من جهته، رحّب الرئيس توكاييف بهذا التعاون للدفع قُدماً بمشروع FIFA Arena، وأعرب عن ثقته بقدرة كازاخستان على أن تكون نموذجاً يُحتذى به لتطوير كرة القدم في المنطقة، بفضل شراكتها مع FIFA.

كما نوَّه بأهمية كرة القدم في توحيد الشعوب، وركَّز على الدور المحوري للبنية التحتية في إتاحة الوصول للمستديرة الساحرة على نطاق أوسع.

يُذكر أن إنفانتينو سبق والتقى بالرئيس توكاييف خلال زيارته إلى كازاخستان في مايو/أيار 2023، ولمس شخصياً التطور الذي تحققه البلاد، كما شارك في حفل افتتاح الدور النهائي من الدوري الوطني لكرة القدم المدرسية للفتيات، وزار المقر الرئيسي لاتحاد كازاخستان لكرة القدم.

ASTANA, KAZAKHSTAN - MAY 03: FIFA President Gianni Infantino meeting with President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev on May 3, 2023 in Astana, Kazakhstan. (Photo Courtesy of Aqorda)
الرئيس
إنفانتيتو يلتقي بالرئيس توكاييف ويزور المشاريع الكروية في كازاخستان

وبفضل تمويل برنامج FIFA Forward، أُقيمت ثلاث أرضيات لعب في مركز تالغار للمنتخبات التابع للاتحاد الوطني للعبة.

مواضيع مرتبطة
تطوير المواهبالمنظمةالرئيسKazakhstanUEFA
Cookie Settings