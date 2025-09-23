رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس FIFA جياني إنفانتينو يناقشان "شراكة مثمرة"

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مدينة نيويورك الأمريكية

ناقش الرئيسان التزام كازاخستان بتطوير كرة القدم

تعتزم هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى دعم مشروع FIFA Arena

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ناقشا الشراكة المثمرة التي تربط بين الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية وهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وكانت كازاخستان قد شهدت خلال الأسبوع الماضي تحقيق إنجاز نوعي مع تدشين أكاديمية FIFA لتطوير المواهب في إطار الجهود المستمرة لاتحادها الوطني للنهوض بالمستديرة الساحرة، وإتاحة فرصة أمام فئة الشباب للانخراط في المستديرة الساحرة وتحقيق أكبر مستوى استفادة من قدراتهم.

كما يُخطط اتحاد كازاخستان لكرة القدم لدعم مشروع FIFA Arena، الذي يشمل إنشاء ألف ملعب مصغَّر حول العالم، ولا سيما في المناطق الأكثر فقراً في المدن والأرياف.

“وعقب اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال رئيس FIFA: "تشرَّفتُ بلقاء رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مجدداً، في نيويورك، حيث تناقشنا بخصوص توظيف شعبية كرة القدم من أجل إحداث أثر إيجابي، وخلق فرص أمام فئة الشباب في بلده العظيم".

"يأتي تعاوننا الوثيق مع الجهود التي يضطلع بها رئيس الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم مارات عماروف وفريقه فيما يتعلق بالمبادرات المختلفة لدعم تطوير البنية التحتية وكرة قدم السيدات وفئة البراعم ليكون بمثابة دليل على اتّساق الجهود بغية تطوير كرة القدم في أرجاء البلاد".

"كما شكَّل اجتماع اليوم فرصة لتوجيه الشكر إلى الرئيس توكاييف وحكومته بينما نمضي قدماً في شراكتنا المثمرة معهم".

من جهته، رحّب الرئيس توكاييف بهذا التعاون للدفع قُدماً بمشروع FIFA Arena، وأعرب عن ثقته بقدرة كازاخستان على أن تكون نموذجاً يُحتذى به لتطوير كرة القدم في المنطقة، بفضل شراكتها مع FIFA.

كما نوَّه بأهمية كرة القدم في توحيد الشعوب، وركَّز على الدور المحوري للبنية التحتية في إتاحة الوصول للمستديرة الساحرة على نطاق أوسع.

يُذكر أن إنفانتينو سبق والتقى بالرئيس توكاييف خلال زيارته إلى كازاخستان في مايو/أيار 2023، ولمس شخصياً التطور الذي تحققه البلاد، كما شارك في حفل افتتاح الدور النهائي من الدوري الوطني لكرة القدم المدرسية للفتيات، وزار المقر الرئيسي لاتحاد كازاخستان لكرة القدم.