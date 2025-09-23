رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين-أرشانج تواديرا يشكر FIFA على الدعم والشراكة

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين-أرشانج تواديرا في نيويورك

تباحث الطرفان حول دور كرة القدم في المجتمع وسُبل توفير المزيد من الفرص للشباب

يدعم برنامج FIFA Forward بناء مركز فني رائد لكرة قدم السيدات

توجَّه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين-أرشانج تواديرا بالشكر إلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو على الدعم الذي قدَّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير اللعبة في البلاد، وذلك خلال اجتماع عُقد بين الطرفين على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

فقد قطعت عملية تطوير كرة القدم في البلاد خطوات هائلة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس تواديرا بالتعاون مع اتحاد أفريقيا الوسطى لكرة القدم، تحت قيادة رئيسه سيليستين يانينجي، وFIFA.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس تواديرا أن FIFA عمل على تنفيذ المشاريع التي نُوقشت خلال الاجتماعات السابقة، والتزم بوعوده في دعم تطوير الشباب. وبدوره وجَّه رئيس FIFA الشكر إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على التزامه بالعمل معاً وتبني كرة القدم باعتبارها أداة لتنمية الشباب، علماً أن الرئيس إنفانتينو كان قد التقى سابقاً بالرئيس تواديرا في مكتب FIFA بباريس عام 2024 وخلال الزيارة التي قام بها إلى البلاد عام 2021.

“وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "لقد كان من دواعي سروري لقاء فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين-أرشانج تواديرا، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة لمناقشة دور كرة القدم في المجتمع وتباحُث السُّبل الكفيلة بتوفير المزيد من الفرص للشباب في هذا البلد".

وأضاف: "منذ اجتماعنا الأخير في باريس العام الماضي، تم إطلاق مبادرة في إطار برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس بهدف تعزيز المشاركة في كرة القدم المدرسية وبناء قدرات المُدرِّسين والمُدرِّسات لتعليم أُسس رياضتنا لتلاميذهم. وعلاوة على ذلك، يدعم FIFA Forward جهود إنشاء البنية التحتية في البلاد، ولا سيما من خلال مشروع رائد يتمثل في إحداث مركز فني مُخصَّص لتطوير كرة قدم السيدات".

وتابع: "كما أتيحت لنا الفرصة لمناقشة مشروع بناء الملعب المصغر لكرة القدم ضمن مبادرة FIFA Arena، فضلاً عن استعراض التعاون الجاري بين FIFA والحكومة ومختلف الجهات الفاعلة على الصعيد المحلي، مع تسليط الضوء على العمل الهائل الذي يحققه اتحاد أفريقيا الوسطى لكرة القدم، تحت قيادة رئيسه سيليستين يانينجي".

ففي يناير/كانون الثاني 2024، وضع الرئيس تواديرا بنفسه حجر الأساس للمركز الفني الوطني لكرة قدم السيدات، الذي يجري بناؤه في ليتون بضواحي العاصمة بانغي، وهو مركز مُخصَّص لتدريب اللاعبات الناشئات والشابات، حيث يهدف إلى مساعدتهن على مواصلة دراساتهن وخلق بيئة مواتية لتطورهن اجتماعياً ومهنياً.

وبالإضافة إلى كونه من المراكز الفنية القليلة المُكرَّسة لتطوير كرة قدم السيدات على مستوى العالم، فإن هذا المشروع الرائد، المُموَّل من صندوق FIFA Forward، يعكس مدى الالتزام القوي للبلاد بالنهوض بكرة قدم السيدات.

وفي هذا الإطار، يجري حالياً تنفيذ مشاريع بناء 10 ملاعب مصغَّرة في بانغي ومختلف أنحاء البلاد ضمن مبادرة FIFA Arena لملاعب كرة القدم، والتي ستشهد إنشاء أكثر من ألف ملعب مصغَّر في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المناطق الحضرية والريفية المحرومة.

كما أطلق FIFA مبادرة أخرى تحت مظلة برنامج Football For Schools، وهي تهدف إلى تعزيز المشاركة في كرة القدم المدرسية وبناء قدرات المُدرِّسين والمُدرِّسات لتلقين اللعبة في إطار المنظومة التعليمية. وجاء إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2025 في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم في مكتب FIFA الإقليمي بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط شهر يوليو/تموز 2025، حيث وقع الاختيار على كل من جمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ليكونا بلدين شريكين في المشروع التجريبي.

كما يدعم FIFA حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى واتحادها الوطني لكرة القدم في مشروعهما الرامي لإصلاح الملعب الوطني حتى تتمكن مختلف منتخبات هذا البلد من اللعب على أرضها وأمام جماهيرها، علماً أن منتخب الرجال الأول واجه ضيوفه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™ على الأراضي المغربية.