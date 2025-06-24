مستقبل اللعبة الجميلة في غينيا محور التركيز خلال اجتماع إنفانتينو مع رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم

التقى رئيس FIFA ونظيره رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم سوري دومبويا في مدينة ميامي الأمريكية في إطار القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA

تشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تطبيق مبادرات FIFA ومنها Football for Schools ومخطط تطوير المواهب وبرنامج FIFA Forward

إنفانتينو: "أكّدتُ للرئيس دومبويا وفريقه دعم FIFA في توفير ما يحتاجون إليه للمضي قُدماً باللعبة"

شهدت مدينة ميامي الأمريكية اجتماعاً بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو ونظيره رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم سوري دومبويا، حيث تباحثا فيه بخصوص رسم معالم مستقبل اللعبة الجميلة في هذه الدولة الواقعة غرب القارة الأفريقية.

يُذكر أن غينيا تأهلت عام 2017 إلى منافسات كأس العالم FIFA بفئتي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، بينما بلغ منتخبها نهائيات منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بفضل بلوغ الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عام 2023. ورغم أن البلاد أنجبت كوكبة من النجوم الذين تألقوا على الساحة العالمية، إلا أنها لم تتأهل حتى الآن إلى نهائيات بطولة كأس العالم FIFA™ أو بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™.

أتى هذا اللقاء في إطار القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA، وأشار بعده إنفانتينو إلى الدعم الذي يُقدّمه FIFA لمساعدة الاتحاد الغيني لكرة القدم على منح المواهب الشابة فرصة للتألق في عالم كرة القدم الاحترافية، وتمثيل البلاد على الساحة الكروية العالمية.

وقال رئيس FIFA في هذا الصدد: "سررتُ بفرصة مقابلة سوري دومبويا، رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم. ناقشنا الجهود المستمرة لتطوير كرة القدم في غينيا، والدعم الكامل المقدَّم من برنامج FIFA Forward. تطرّقنا كذلك لمواضيع البنية التحتية والملاعب، وهي في قمة أولوياتنا. كما يُساعد مخطط تطوير المواهب FIFA على تأسيس شبكة تُحدد بكفاءة أبرز المواهب الشابة في البلاد، بينما تباحثنا بخصوص كرة القدم للسيدات والجهود المستمرة في مجال تطوير (فئة) الشباب. إلى ذلك، أكّدتُ للرئيس دومبويا وفريقه دعم FIFA في توفير ما يحتاجون إليه للمضي قُدماً باللعبة في بلدهم الرائع."

يُذكر أن دومبويا، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم ورئيس نادي ميلو في دوري الدرجة الأولى، انتُخب رئيساً للاتحاد الوطني للعبة في مطلع شهر مايو/أيار 2025، واستلم منصبه في فترة تشهد البلاد تطبيق عدة مبادرات أطلقها FIFA.

فقد تم إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في أبريل/نيسان 2023 وهو برنامج يهدف إلى تعليم المشاركين مهارات حياتية على أرضية اللعب وكذلك في الحصص الدراسية. وبفضل مخطط FIFA لتطوير المواهب، تم وضع آلية لاختيار فريقين من نخبة فِرق فئة تحت 12 سنة، يتكوَّن كل منهما من 25 مشاركاً (في فئتي الفتيات والفتيان) وسيحظى هذان الفريقان بتدريب على يد كادر محترِف.

وبفضل تمويل برنامج FIFA Forward، ستستفيد هذه الفرق من منشآت حديثة متاحة للتدريب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المركز الفني في منطقة نونغو بضواحي العاصمة كوناكري والذي تم تحديثه مؤخراً، ليمثِّل إضافة قيمة للمركزين الإقليميين في نزيريكوري ولابي.