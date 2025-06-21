جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم بتباحثان حول كأس العالم للأندية FIFA

رئيس FIFA ورئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم فورست لي يجتمعان في ميامي بالولايات المتحدة

السيد إنفانتينو: أجرينا نقاشا بناءً حول تطوير كرة القدم في سنغافورة

إنفانتينو يشيد بالعلاقة بين الجانبين من خلال برنامجي FIFA Forward وFootball for Schools

أعرب رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، عن التزامه بالعمل على إمكانية استضافة سنغافورة لإحدى بطولات FIFA للشباب مستقبلاً، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم، فورست لي، عقب الجلسة الثانية بالقمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA في ميامي بالولايات المتحدة.

انتُخب السيد لي رئيسًا للاتحاد السنغافوري لكرة القدم في 28 أبريل 2025، وهو أيضًا رجل أعمال في تكتل سي ليمتد ورئيس مجلس إدارة نادي ليون سيتي سيلورز، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السنغافوري الممتاز، والذي حلّ مؤخرًا وصيفًا لدوري أبطال آسيا الدرجة الثانية. وتعهد السيد لي بالتركيز على البنية التحتية وتنمية الشباب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإدارته. وكانت هذه أول مرة تتاح فيها للسيد لي فرصة لقاء رئيس FIFA منذ انتخابه في أبريل 2025.

وقال السيد إنفانتينو بعد لقائه بالسيد لي: "أجريت أنا ورئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم فورست لي نقاشًا بناءً في ميامي حول كيفية مواصلة التعاون لتطوير كرة القدم في بلده الجميل، بما في ذلك إمكانية مشاركة المنتخب الوطني للرجال في سلسلة FIFA 2026 واحتمال استضافة مسابقة شبابية من مسابقات FIFA في المستقبل".

وأضاف "عندما زرت سنغافورة في عام 2021، شعرت بالشغف الكبير الذي يكنه الناس في البلاد لكرة القدم، وانعكس ذلك في العمل الجاري لتنمية اللعبة. تتمتع FIFA بعلاقة راسخة ومثمرة مع الاتحاد السنغافوري لكرة القدم من خلال برنامجي FIFA Forward وFootball for Schools، وقد عرضت دعم FIFA الكامل للرئيس لي وفريقه وهنأته على انتخابه الأخير."

بفضل تمويل قدره 2 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، تم تنفيذ تجديد مقر الاتحاد السنغافوري لكرة القدم (FAS) وتحسين الملعب في ملعب جالان بيسار بنجاح في السنوات الأخيرة. وقد أدى هذا المشروع إلى تحسين المرافق الإدارية للاتحاد السنغافوري لكرة القدم بشكل كبير مع ترقية ملعب الملعب لدعم المسابقات المحلية وتدريب المنتخب الوطني بشكل أفضل. وتقديرًا لهذه التطورات المؤثرة، حصل الاتحاد السنغافوري لكرة القدم على واحدة من أولى جوائز FIFA Forward البرونزية على الإطلاق بين الاتحادات الآسيوية الأعضاء في FIFA.

يُشكل دعم كرة القدم السنغافورية على مستوى الشباب والناشئين جزءًا أساسيًا من تعاون FIFA مع الاتحاد السنغافوري لكرة القدم. كما يتلقى منتخب سنغافورة تحت 22 عامًا دعمًا منبرنامج FIFA Forward استعدادًا لألعاب جنوب شرق آسيا 2029 التي سيستضيفها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون FIFA، من خلال برنامج FIFA Forward، مع الاتحاد السنغافوري لكرة القدم في برنامج دعم الاتحاد السنغافوري لكرة القدم. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقديم دعم مُستهدف للأندية المشاركة في الدوري السنغافوري لكرة القدم. ويركز البرنامج بشدة على تحسين حوكمة الأندية واستدامتها على المدى الطويل، حيث يُوجه التمويل بشكل أساسي لتغطية النفقات الإدارية والتشغيلية.

وفي حديثه بعد لقائه بالسيد إنفانتينو، أعرب السيد لي عن سعادته بحضور فعاليات كأس العالم للأندية FIFA™ بالولايات المتحدة ومعرفته بمبادرات FIFA المستقبلية على مستوى الشباب.

وقال السيد لي: "تحدثنا عن الصيف – مبادرات جديدة من FIFA حول سلسلة FIFA وأيضًا مفهوم مهرجان FIFA للاعبين تحت 15 عامًا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه مبادرة رائعة لإشراك المزيد من الاتحادات الأعضاء بالـ FIFA ولمساعدة اللاعبين على الشعور بالانتماء والحصول على فرصة لتجربة أفضل ما في كرة القدم من FIFA".