رئيس FIFA يشيد بالنجاحات الأفريقية أثناء مقابلته مع رئيس اتحاد السنغال لكرة القدم

انتُخب عبدولاي فال رئيساً للاتحاد السنغالي لكرة القدم في أغسطس/آب 2025

اقترح رئيس FIFA العمل يداً بيد لزيادة المشاركة

تحدّث القائدان عن النجاح الذي شهده برنامج FIFA Forward

أشاد جياني إنفانتينو رئيس FIFA "بالنجاحات الأفريقية" التي حققتها السنغال عقب اجتماعه مع عبدولاي فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم المُنتخب حديثاً، في مكتب FIFA في الرباط، المغرب.

“وقال السيد إنفانتينو في هذا الصدد: "لطالما كانت السنغال قصة نجاح أفريقية بعد فوز منتخب الرجال بكأس الأمم الأفريقية عام 2021، والتأهل لكأس العالم FIFA في نسختين متتاليتين. كما أنّ منتخب السنغال لكرة القدم الشاطئية هو الفريق الأكثر نجاحاً في القارة الأفريقية".

وفي هذا السياق، تطرّق رئيس FIFA والسيد فال، الذي انتُخِب رئيساً للاتحاد السنغالي لكرة القدم في أغسطس/آب 2025، إلى كيفية تقديم FIFA الدّعم للسنغال لمواصلة السير على درب النجاح. وبعدما فاجأ أسود التيرانغا العالم ببلوغ الدور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2002، باتت فرصة منتخب الرجال لكرة القدم كبيرة للتأهل إلى كأس العالم FIFA 2026™، إذ يتصدّرون الآن المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية بفارق نقطتين عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تبقّي مباراتين في أكتوبر/تشرين الأول حيث سيحلّ المنتخب ضيفاً على جنوب السودان ثمّ يستقبل على أرضه منتخب موريتانيا.

وتناول القائدان الأثر الإيجابي لبرنامج FIFA Forward في الأمم الأفريقية الغربية وتطرّقا إلى أفضل السُبل للاستفادة من التمويل من أجل تطوير مستقبل كرة القدم. ويُذكر أنّ برنامج FIFA Forward الذي يوفّر لكل اتحاد وطني ما يصل إلى 8 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2026، يُحدث تحسينات ملموسة على البنية التحتية الكروية في السنغال، ولا سيما في ملعب ديمبا ديوب في العاصمة دكار.

كما أحدثت برنامج FIFA Football for Schools أثراً إيجابياً منذ إطلاقها في السنغال، وهي عبارة عن برنامج يجمع بين الرياضة والتعليم ويُلهم الأطفال لتعلّم المهارات الحياتية من خلال حصص كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تطبيق مجموعة من البرامج برعاية مخطط FIFA لتطوير المواهب.