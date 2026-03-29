رئيس fifa يحضر إعادة افتتاح ملعب مكسيكو سيتي

حضر جياني إنفانتينو حفل إعادة افتتاح الملعب الذي احتضن اللقاء الودي بين منتخبي المكسيك والبرتغال.

تم تجديد الملعب الأيقوني استعداداً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

صنع بيليه ودييغو مارادونا أروع لحظاتهما في كأس العالم FIFA™ في هذا الملعب.

حضر رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، الحفل الرسمي لإعادة افتتاح ملعب مكسيكو سيتي؛ وهو الملعب التاريخي، الذي شهد تألق نجمي كرة القدم العالمية، بيليه ودييغو مارادونا، في نهائيات كأس العالم FIFA™، والذي أصبح جاهزًا لاستضافة البطولة للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي.

حضر السيد إنفانتينو مراسم إعادة افتتاح الملعب، والتي تضمنت مباراة ودية جمعت بين منتخب المكسيك، التي ستستضيف كأس العالم FIFA 2026 بالاشتراك مع كندا والولايات المتحدة، ومنتخب البرتغال.

وقال السيد أنفانتينو: “لقد كان من دواعي سروري التواجد في ملعب مكسيكو سيتي، أو معبد كرة القدم، وذلك بمناسبة إعادة افتتاحه بعد تحديثه، ومشاركة الجماهير الشغوفة في مكسيكو سيتي هذه اللحظة المميزة. سيحظى المنتخب المكسيكي بدعم هائلاً هنا. أنا أشعر بسعادة غامرة لعودتي إلى هذه المدينة التي تنبض بكرة القدم.”

منذ افتتاحه في عام 1966، اشتهر الملعب بكونه واحداً من أكثر الملاعب رمزية في العالم، حيث استضاف بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم عامي 1970 و1986، حينما كان يُعرف باسم "إستاديو أزتيكا".

كان هذا الملعب مسرحاً لثالث وآخر مشاركات بيليه في كأس العالم، حين شاهد 100,000 متفرج فوز البرازيل على إيطاليا بنتيجة 4-1 في عام 1970. كما تُوِّج مارادونا بلقب كأس العالم في هذا الملعب، حين قاد الأرجنتين إلى فوزٍ بنتيجة 3-2 على ألمانيا الغربية في نهائي عام 1986، وذلك بعد أن كان قد سجّل سابقاً "هدف القرن" في مباراة ربع النهائي أمام إنجلترا.

التجديد الذي اكتمل مؤخراً هو أول عملية ترميم كبرى جرت على الملعب منذ افتتاحه. تتيح التجديدات الأخيرة تجربة مميزة للجماهير، وتضمن استدامة وجودة أرضية الملعب، كما أن تصميمه والتقنيات الحديثة فيه وُضعت لتكريم تاريخه مع ضمان تماشيه مع متطلبات الزمن الحاضر.