رئيس FIFA ينضم إلى ندوة حول الحوكمة الرشيدة لقادة الكاريبي في ميامي

جياني إنفانتينو: "الحوكمة الرشيدة عنصر أساسي في كل ما نقوم به"

شارك مسؤولون تنفيذيون كبار في دورات مكثفة حول أفضل ممارسات الحوكمة

اختُتم برنامج FIFA Campus التنفيذي في الحوكمة الرشيدة الخاص بمنطقة الكاريبي بُعيد انتهاء الدورة في منطقة آسيا-أوقيانوسيا

شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في الوحدة الختامية التي سبقت حفل التخرج لبرنامج FIFA Campus التنفيذي في الحوكمة الرشيدة (الخاص بمنطقة الأميركتين-الكاريبي) في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. كما شهدت الفعالية، التي امتدت على مدى يومين وأقيمت في "فريدوم تاور"، إسدال الستار على مسار تدريبي شامل استفاد منه 26 من كبار المسؤولين التنفيذيين في اتحادات FIFA الأعضاء بمنطقة الكاريبي.

ويهدف البرنامج، الذي يقوده المحامي الإنجليزي نيكولاس كاوارد، إلى تعزيز معايير الحوكمة وبناء القدرات القيادية. فمنذ ديسمبر/كانون الأول 2025، أكمل الرؤساء والأمناء العامون المشاركون خمس وحدات عبر الإنترنت تناولت مجالات رئيسية، من بينها الامتثال الدستوري ونزاهة كرة القدم والحوكمة المالية والحوكمة التشغيلية.

وخلال كلمته أمام المشاركين، شدد رئيس FIFA على أن الحوكمة الرشيدة شكَّلت إحدى الركائز الأساسية للمؤسسة خلال الأعوام العشرة الماضية.

وقال الرئيس إنفانتينو مخاطباً الحضور: "تُعد الحوكمة الرشيدة بالغة الأهمية في كل ما نقوم به. علينا أن نتصرف بطريقة معينة تضمن أننا، طوال الفترة التي نكون فيها هنا، نرعى المؤسسات التي نقودها ونديرها. وعلينا أيضاً أن نضمن قدرة هذه المؤسسات على النمو وكسب احترام المجتمع، لأن ما نقوم به هو من أجل المجتمع، ومن أجل أطفالنا".

وأضاف: "وعندما نغادر، يجب أن نترك بطبيعة الحال منظمة في وضع أفضل مما كانت عليه من قبل. فقبل عشرة أعوام أو 11 عاماً، كان FIFA في وضع سيئ جداً لأنه غفل عن التركيز على الحوكمة الرشيدة وعن تطبيقها. وقد سعينا إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسة، واليوم نحن منظمة تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم".

وأشار رئيس FIFA إلى أن متانة الحوكمة سمحت بازدهار سائر أنشطة FIFA.