رئيس FIFA: العالم سيتوقف لمتابعة كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA: نسخة كأس العالم FIFA ™ القادمة ستكون أكبر عرض على وجه الأرض

المستثمرون يقدرون الأثر الاقتصادي للبطولة بنحو 80 مليار دولار أمريكي

النجم البرازيلي رونالدو المتوج بلقب كأس العالم: البطولة ستكون الأفضل والأجمل على الإطلاق

أكد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، خلال قمة الاستثمار FII PRIORITY المنعقدة في ميامي بالولايات المتحدة، أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستحدث تأثيراً اقتصادياً هائلاً، متوقعاً أن "يتوقف العالم" لمتابعة البطولة.

وفي كلمته أمام الحضور في القمة التي تنظمها مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII) – وهي مؤسسة غير ربحية يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي التابع للمملكة العربية السعودية – أوضح السيد إنفانتينو أن كأس العالم FIFA ™ الذي سينطلق يوم الخميس، 11 يونيو 2026، سيكون حدثاً مفصلياً بامتياز.

“وقال رئيس FIFA: "إنه العرض الأكبر على هذا الكوكب، العرض الأكبر على وجه الأرض؛ العالم سيتوقف تماماً. لقد تعلمنا جميعاً في المدارس أن الأرض تدور حول الشمس، وتدور حول نفسها، لكنني أؤكد لكم أنه خلال 39 يوماً من كأس العالم FIFA، سيتوقف العالم، وسيكون الجميع في حالة ترقب وتركيز تام على كرة القدم".

وأكد رئيس FIFA، في كلمته التي سبقت مباشرة خطاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمام الحضور، على الأثر الاقتصادي الهائل الذي ستحدثه البطولة التي تضم 48 منتخباً، وتستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

“وقال: "لدينا 16 مدينة مستضيفة رائعة في هذه الدول، حيث سيشارك 48 منتخباً وطنياً. سيخوضون 104 مباريات خلال 39 يوماً، وهو ما يعادل تقريباً - وبالنسبة للأمريكيين المتواجدين في القاعة - تنظيم 104 مباريات 'سوبر بول' في ما يزيد عن شهر بقليل".

وأشار رئيس FIFA إلى أنه حتى قبل ركل الكرة الأولى في ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة، فإن الاهتمام العالمي بحضور هذه البطولة من داخل الاستادات قد وصل بالفعل إلى عدة ملايين، بينما يُتوقع أن يتفاعل مليارات المشجعين مع الحدث من كافة أنحاء المعمورة. وأضاف قائلاً: "لذا، سيتوقف العالم، وسيوجه الجميع أنظارهم صوب ما يحدث في أمريكا الشمالية بعد 76 يوماً من الآن".

وتابع: "هذا الحدث قوي ومهم للغاية. وبما أننا نتحدث في حضرة مستثمرين واقتصاديين، يمكنني أن أحدثكم عن الأثر الاقتصادي لكأس العالم FIFA، والذي يُقدر بنحو 80 مليار دولار أمريكي". وأضاف السيد إنفانتينو أن البطولة ستساهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وستحقق فوائد اجتماعية مستدامة وملموسة عبر مختلف المجتمعات المستضيفة.

وشهدت المنصة انضمام أسطورة FIFA البرازيلي رونالدو، المتوج بلقب كأس العالم FIFA في نسختي 1994 و2002، والذي توقع أن تكون النسخة المقبلة "أفضل وأجمل بطولة على الإطلاق".

كما تحدث "الظاهرة" البرازيلي عن القيمة العاطفية التي تمثلها هذه البطولة له شخصياً، قائلاً: