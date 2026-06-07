رئيس FIFA يُرحب بحكام Team One المشاركين في كأس العالم خلال معسكرهم التدريبي بميامي

رئيس FIFA يوجه كلمة إلى الحكام المشاركين في المعسكر التدريبي المقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة

إجمالي 170 حكمًا ومسؤول مباراة يتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™

الحكام سيرتدون زيًا بلون "طائر الفلامنغو الوردي" تكريمًا لمدينة ميامي

حرص رئيس FIFA جياني إنفانتينو على لقاء الحكام الـ170، بمن فيهم حكام الساحة والحكام المساعدون وحكام الفيديو، الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم FIFA 2026™ في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

“وقال رئيس FIFA عقب حضوره إحدى الحصص التدريبية التحضيرية للبطولة: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم هنا في ميامي وأنا أقضي بعض الوقت مع Team One. إنهم صفوة النخبة". وأضاف: "لقد عملوا لسنوات طويلة من أجل الاستعداد لأعظم نسخة من كأس العالم FIFA على الإطلاق. وها هم اليوم يتدربون في هذه المنشآت الرائعة بمدينة ميامي".

وفي إطار التحضيرات للبطولة، اجتمع 52 حكمًا و88 حكمًا مساعدًا و30 حكمًا لتقنية الفيديو في ميامي للمشاركة في دورة تدريبية لمدة عشرة أيام. وبينما سينتقل حكام الفيديو لاحقًا إلى المركز الدولي للبث في دالاس، ستظل ميامي مقرًا لباقي الحكام طوال فترة البطولة.

وقال السيد إنفانتينو: "بصفتي رئيسًا لـFIFA، وباسم منظومة FIFA بأكملها، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا لإظهار دعمنا الكامل ودعمي الشخصي لهم".

وأضاف: "نحن متواجدون هنا لمؤازرة ومساعدة ودعم جميع الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو في أداء مهمتهم، والتي تتسم بصعوبة وتعقيد بالغين، ولا تنال في كثير من الأحيان التقدير الكافي الذي تستحقه. لكننا نقوم بذلك، وسيرى العالم أجمع هذا الأمر مجددًا، ومرة أخرى، خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ الحالية".

رئيس FIFA يرحب بفريق Team One في معسكرهم التدريبي في ميامي 02:24

“وتابع: "نجاح الحكام هو نجاح لـ FIFA. وكما قلت، هم الأفضل في العالم؛ لقد تم إعدادهم ويحظون بأفضل الظروف، وهم جاهزون تمامًا على الصعيد البدني والذهني والعاطفي. وكما تعلمون، سنمضي جميعًا نحو تحقيق النجاح معًا".

ويمثل هذا الطاقم التحكيمي القوي، المكون من 170 فردًا - من بينهم ست سيدات - والذين تم اختيارهم من الاتحادات القارية الستة وعبر 50 اتحادًا وطنيًا عضوًا في FIFA، أكبر فريق تحكيمي في تاريخ بطولة كأس العالم™، بزيادة تبلغ 41 مسؤول مباراة مقارنة بنسخة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجرى اختيار الحكام عبر عملية تقييم استمرت أكثر من ثلاث سنوات، حيث خضع المرشحون للتقييم في بطولات FIFA والمسابقات المحلية والدولية المختلفة.

ونظرًا لاتخاذ Team One من مدينة ميامي مقرًا رئيسيًا له خلال البطولة، فقد جاء تصميم الزي التدريبي للحكام بلون "طائر الفلامنغو الوردي"، تكريمًا للمدينة. ويرتبط اللون الوردي ارتباطًا وثيقًا بهذه المدينة الساحلية نظرًا للكثافة الكبيرة التي كانت تتمتع بها أسراب طيور الفلامنغو في المنطقة تاريخيًا، إلى جانب لوحة الألوان البديعة التي تميز مباني الفن الزخرفي "آرت ديكو" المنتشرة بالمدينة، فضلاً عن مناظر غروب الشمس الوردية الساحرة التي تشتهر بها ميامي.

وسيواصل FIFA وTeam One الاحتفاء بمدينة ميامي وحفاوة استقبالها من خلال ارتداء القمصان الوردية خلال أول مباراة تستضيفها المدينة في البطولة، عندما يلتقي منتخبا أوروغواي والسعودية يوم الإثنين 15 يونيو/حزيران.

من جانبه، أكد بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في FIFA ورئيس لجنة حُكام FIFA، أن هذا الزي يمثل تقديرًا مستحقًا لمدينة استقبلت الحكام بحفاوة كبيرة.

وقال كولينا: "ميامي هي معسكرنا الرئيسي، ولذلك رأينا أن من الجميل أن نعبر عن امتناننا للمدينة التي سنعيش فيها قرابة شهرين. اخترنا لون الفلامنغو الوردي للملابس التدريبية للحكام كنوع من التقدير والعرفان". وأضاف: "كما أن حكم مباراة أوروغواي والسعودية، التي ستقام في ميامي يوم 15 يونيو/حزيران، سيرتدي القميص الوردي".

كما أشاد رئيس FIFA بالدور الذي لعبته ميامي في توفير البيئة المثالية لإعداد الحكام.

وقال السيد إنفانتينو: "نحن ممتنون لهذه المدينة لاستضافتنا ولحفاوة استقبالها ولجعلنا نشعر وكأننا في وطننا". وأضاف: "تستضيف ميامي مقر FIFA ومقر كأس العالم FIFA، كما تستضيف أيضًا المقر الرئيسي لفريق الحكام".

وتابع: "اللون الوردي هو لون ميامي، ونحن جميعًا نرتدي هذا الزي الوردي الجميل كتعبير بسيط عن تقديرنا وامتناننا للمدينة التي تستضيفنا".